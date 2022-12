Vier wichtige Fakten zu Compute Express Link

Compute Express Link (CXL) wird wahrscheinlich die Infrastruktur von Rechenzentren signifikant verändern. Der Begriff beschreibt eine Verbindungstechnik, mit der sich verteiltes Memory, also Arbeitsspeicher, für die direkte Nutzung durch Compute-Knoten zu einer gepoolten Ressource zusammenfassen lässt. CXL ermöglicht frei definierbare Infrastrukturen (Composable Infrastructure), wie sie vorher nicht möglich waren und gleichzeitig Leistungssteigerungen. Denn die Technik beseitigt in gewissem Umfang Engpässe zwischen verarbeitenden Einheiten und Arbeitsspeicher.

Vier grundlegende Fakten über CXL sollten interessierte Anwender kennen: seine Vorteile, die dadurch möglichen Workloads, die zugrundeliegende Technik und die durch CXL zu erwartenden Veränderungen im Rechenzentrum.

Die Technologie ist im Kontext von Storage-Class Memory zu sehen. Denn es zeigte sich schnell, dass seine Fähigkeiten nicht ausreichten, um die neuen Multiprozessor -Architekturen wirksam zu unterstützen. SCM ließ sich nur schwer zusammen mit solchen Modulen zum Laufen bringen, so dass bedarf nach einer einfacheren Lösung bestand, um Memory zu poolen. Hier springt CXL in die Bresche.

CXL ist eine Open-Source -Verbindungstechnik, die das Memory an die verarbeitenden Einheiten in Servern und Storage anbindet.

So können beispielsweise spezialisierte Beschleuniger wie Smart NICs ohne lokales Memory verwenden, auf das Memory der Host -CPU zugreifen. Generelle Beschleuniger (GPU, ASIC , FPGA ) können so ebenfalls auf CPU-Memory zugreifen oder den Zugriff auf ihr eigenes Memory gewähren. CPUs können Memory-Erweiterungen oder Storage Class Memory nutzen.

Veränderte Architektur durch CXL

Server und Storage werden schon lange mit eigenem Arbeitsspeicher auf dem Mainboard gebaut. Aber das Hardwaremodell moderner Rechenzentren verschiebt sich nun weg von dem Paradigma, dass jeder Knoten eigene Rechenleistung und eigenes Memory braucht.

Stattdessen entwickeln sich disaggregierte Architekturen, die zum Beispiel Storage-Ressourcen an die jeweiligen Workloads anpassen. Sie werden dann für mehrere CPUs, GPUs, DPUs und auch Smart NICs verwendet, die Daten in Bewegung (Data in Motion) bearbeiten, während Computational Storage mit den in großen Massenspeichern liegenden Daten arbeitet.

Rechenzentren können zukünftig auf mehrere Dutzend Terabyte gepooltes Memory zugreifen, um ihre Aufgaben zu erledigen. Storage I/O muss nicht mehr auf externe Kapazitäten zugreifen. Manche Fachleute vergleichen diese Veränderung mit der Einführung von Fibre-Channel-SANs in den Neunzigern. Sie stellten damals erstmalig externe, gemeinsam nutzbare Storage-Kapazität für Server bereit.