Auswahlkriterien für Datenintegration und Datenverarbeitung

Bei Einführung oder Erweiterung eines Data-Science- und Analytik-Programms setzen viele Unternehmen auf besonders angesagte und schnelle Tools für die Datenanalyseprozesse und Workflows. Dabei vergessen sie oft konsequent darüber nachzudenken, wie diese Tools im Unternehmen konkret genutzt werden sollen.

So wird für die erhoffte Schnelligkeit oft viel unnötiges Geld ausgegeben. Was am Ende bleibt, ist eine fragile Dateninfrastruktur mit hohem Wartungsaufwand. Die Frage ist also: Wie schnell ist schnell genug?

Echtzeit im Umfeld von ML & KI

Die Definition von Echtzeit in der Datenintegration reicht von so bald wie möglich (ASAP) bis zu sofort und unmittelbar. In der IT zeigt der Begriff lediglich an, dass ein IT-System in einem vorgegebenen Zeitfenster reagieren muss. Wie groß dieses Zeitfenster ist, kann sich je nach Situation unterscheiden. Manche Situationen, zum Beispiel im Umfeld der Edge- oder bei IoT-Anwendungen, verlangen eine sekundenschnelle Aktualisierung. In anderen Fällen sind Minuten, Stunden oder sogar Tage schnell genug. Es kommt darauf an, ob die Daten von Menschen oder Computern genutzt werden.

Ein klassisches Beispiel für Echtzeit-Reaktionen ist das Internet. Während der Webseiten-Besucher im Online-Shop oder auf der Unternehmens-Webseite gemütlich surft, werden im Hintergrund kontinuierlich Daten ausgewertet, Klicks gesammelt und Suchverläufe gespeichert, um passende Inhalte und Produkte anzeigen zu können und den potenziellen Kunden bei Laune zu halten. Das Laden der Webseite sowie die Bereitstellung von sogenannten Recommendations (zum Beispiel Dieses Produkt könnte Sie auch interessieren) darf nur Millisekunden dauern. Andernfalls springt der Besucher genervt ab und die Customer Journey ist zu Ende.

Hier müssen die Daten tatsächlich in Echtzeit in die Systeme fließen – ähnlich wie Strom aus der Steckdose. Auch im Bereich Betrugsaufdeckung und Compliance-Management in Banken und Versicherungen zählt jede Sekunde. Algorithmen durchlaufen hier in Höchstgeschwindigkeit komplexe Datensätze, um Kreditkartenbetrüger oder verdächtige Transaktionen mit Wertpapieren, Geldern oder Bitcoins rechtzeitig aufzuspüren und Alarm zu schlagen. Während solche computergestützten Entscheidungsmodelle ablaufen, greifen Menschen kaum noch in die ML-Verfahren ein.