Self-Service-Analyse: die 8 besten BI-Plattformen

Mit Self-Service-Analyse-Tools können Benutzer Daten unabhängig und mit minimalen technischen Kenntnissen analysieren und visualisieren. Diese Plattformen bieten eine Reihe von Funktionen, die unterschiedliche Datenkenntnisse und Datenanforderungen abdecken.

Self-Service-Analytics ist ein Business Intelligence Tool (BI), mit dem Endanwender über eine intuitive Benutzeroberfläche selbstständig auf Daten zugreifen, diese bearbeiten, analysieren und visualisieren können. In der Regel sind Self-Service-Analytics-Tools so einfach zu bedienen, dass sie von Benutzern aller Qualifikationsstufen verwendet werden können.

Um jedoch den größtmöglichen Nutzen zu erzielen, sind unter Umständen einige Schulungen oder Datenkenntnisse erforderlich. Aus diesem Grund ist es wichtig, vor der Einführung eines Self-Analytics-Tools die erforderlichen Funktionen und Fähigkeiten zu verstehen. Benutzer können das Tool auswählen, das ihren Zielen am besten entspricht, indem sie ihre technologischen, organisatorischen und Datenanforderungen verstehen.

Die Auswahl des richtigen Self-Service-Analyse-Tools erfordert die sorgfältige Abwägung mehrerer Faktoren. Die unten aufgeführten Tools wurden anhand verschiedener Kriterien ausgewählt, darunter der Umfang des Toolsets, die Benutzerfreundlichkeit für ein breites Spektrum von Anwendern und die Bewertungen in Branchenbewertungen und Nutzerrezensionen.

1. Microsoft Power BI

Power BI ist die zentrale BI-Plattform von Microsoft. Es handelt sich um ein Self-Service-Analyse-Tool, das alle Daten im Unternehmen miteinander verbindet und visualisiert. Power BI umfasst mehrere Funktionen:

Import von Daten aus einer Vielzahl von Quellen.

Erstellung von Berichten per Drag & Drop.

Generierung von Erkenntnissen in interaktiven Dashboards.

Erkenntnisse lassen sich direkt in den Apps teilen, die andere bereits verwenden.

Bereits vorhandene Berichte und Daten im gesamten Unternehmen können durchsucht werden.

Einer der größten Vorteile von Power BI ist die nahtlose Integration in Microsoft 365-Software wie Excel. Dadurch lassen sich die Funktionen von Power BI ganz einfach in die Tools integrieren, die die Mitarbeiter bereits täglich verwenden, was die Interoperabilität unterstützt. Power BI umfasst KI-Funktionen wie Microsoft Copilot. Durch die Integration mit Azure werden jedoch noch erweiterte Funktionen wie Machine-Learning-Modelle (ML) und kognitive Dienste verfügbar, die die Analysefunktionen der Plattform verbessern können. Nachfolgend finden Sie einige der wichtigsten Auszeichnungen für die Plattform:

Power BI bietet eine kostenlose Testversion und eine Vielzahl kostenloser Schulungsressourcen, um Benutzern aller Kenntnisstufen den Einstieg zu erleichtern.