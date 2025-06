Was ist ein BI-Analyst und welche Fähigkeiten soll er haben?

Der Hauptzweck von Business Intelligence (BI) besteht darin, die Betriebsabläufe eines Unternehmens durch die Analyse von Daten und die Gewinnung von Erkenntnissen über Geschäftsprozesse zu verbessern. Business-Intelligence-Analysten spielen dabei eine zentrale Rolle. Welche Fähigkeiten benötigen Sie, um BI-Analyst zu werden? Dieser Artikel beschreibt die erforderlichen Fähigkeiten und alles, was Sie sonst noch über diese Position wissen müssen – warum eine Karriere als BI-Analyst lohnenswert ist, die Hauptaufgaben eines BI-Analysten und wie Sie einen Job finden.

Schauen wir uns zunächst einmal etwas genauer an, was Business Intelligence eigentlich ist. Es handelt sich um einen technologiegestützten Analyseprozess, der Entscheidungsträgern in einem Unternehmen verwertbare Informationen liefert. BI-Daten können historische Aufzeichnungen in einem Data Warehouse und neue Daten aus operativen Systemen umfassen. Der BI-Prozess hilft Führungskräften, Geschäftsleitern und operativen Mitarbeitern, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Außerdem beschleunigt er ihre Entscheidungsfindung.

BI-Analysten analysieren Daten und erstellen Datenvisualisierungen, Berichte und BI-Dashboards für Geschäftsanwender. Um dies effektiv zu tun, müssen sie über eine Mischung aus betriebswirtschaftlichen und IT-Kenntnissen verfügen, einschließlich der Fähigkeit, mit den verschiedenen Tools, Anwendungen und Methoden in der BI-Architektur eines Unternehmens zu arbeiten. Dadurch können sie Daten aus internen Systemen und externen Quellen sammeln, für die Analyse aufbereiten, Abfragen an die Daten entwickeln und ausführen sowie die Analyseergebnisse weitergeben.

In Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern eines BI-Teams können BI-Analysten mit der richtigen Kombination aus technischen Fähigkeiten und Geschäftssinn den Weg zu verschiedenen Vorteilen für ein Unternehmen ebnen. Ihre Arbeit unterstützt Unternehmen, Geschäftsprozesse zu optimieren, die betriebliche Effizienz zu steigern, potenzielle Geschäftsprobleme zu erkennen, Markttrends zu identifizieren und Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten zu erzielen, was letztlich zu höherer Produktivität, Umsatz und Gewinn führt.

Warum sollten Sie eine Karriere als BI-Analyst anstreben? Abgesehen von den persönlichen oder finanziellen Gründen, warum Sie sich für Business Intelligence interessieren, gibt es noch weitere Anreize für eine Karriere in diesem Bereich. Beispielsweise sind BI-Fachleute aus dem Geschäftsbetrieb nicht mehr wegzudenken, da Unternehmen zunehmend versuchen, alle von ihnen gesammelten Daten zu nutzen. Damit leisten BI-Analysten und andere Business-Intelligence-Fachkräfte einen wichtigen Beitrag zum Geschäftserfolg. Außerdem steigt die Nachfrage nach Business-Intelligence-Analysten weiter an, was zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten schafft. In vielen Bereichen gibt es nicht genügend qualifizierte BI-Fachkräfte, um die Nachfrage zu decken. Dies kann für Sie von Vorteil sein, wenn Sie sich für Business Intelligence interessieren – Unternehmen sind ständig auf der Suche nach qualifizierten Bewerbern mit BI-Kenntnissen. BI-Analyst kann der ideale Beruf für Sie sein, wenn Sie die folgenden Fragen mit Ja beantworten: Gefällt Ihnen die Vorstellung, komplexe Daten zu extrahieren, aufzubereiten, zu organisieren und zu analysieren, um die Unternehmensleitung bei besseren Geschäftsentscheidungen zu unterstützen?

Freuen Sie sich darauf, operative Mitarbeiter mit Daten, Benchmarks, Kennzahlen und Erkenntnissen zu versorgen, damit diese ihre Aufgaben erfolgreich erfüllen können?

Sind Sie bestrebt, die Optimierung und kontinuierliche Verbesserung von Geschäftsprozessen zu unterstützen?

Sind Sie flexibel, kreativ und detailorientiert und können sich bei der Arbeit an einzelnen Projekten auf das große Ganze konzentrieren? Da BI sowohl in der Unternehmensstrategie als auch in der Informatik verwurzelt ist, bietet es Ihnen auch viel Flexibilität. Es ist ein abwechslungsreiches Feld mit vielen verschiedenen Schwerpunkten. Wenn Sie feststellen, dass Ihr derzeitiger Schwerpunkt nicht zu Ihnen passt oder Sie einfach etwas Neues ausprobieren möchten, ist es kein großer Aufwand, in einen anderen Bereich der BI zu wechseln. Wenn Ihnen beispielsweise eine programmierorientierte Tätigkeit als BI-Analyst zu isoliert ist, können Sie zu einer Position wechseln, in der Sie mehr Kontakt zu Geschäftsanwendern haben – oder umgekehrt. Darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten, einen Job im Bereich Business Intelligence zu finden. Die Erkenntnisse, die ein BI-Analyst aus Daten gewinnen kann, und die Maßnahmen, die er damit ermöglicht, sind in verschiedenen Branchen wertvoll. Außerdem besteht sowohl in kleinen als auch in großen Unternehmen Bedarf an BI-Analysten und verwandten Positionen. Ob Sie eine Start-up-Kultur, die überschaubare Größe eines kleinen und mittleren KMU oder die etablierte Struktur eines großen Unternehmens bevorzugen, es sollten Stellenangebote für Sie verfügbar sein.

Aufgaben von BI-Analysten und verwandten Berufen Wie der Titel schon vermuten lässt, besteht die Hauptaufgabe von Business-Intelligence-Analysten in der Analyse von Daten. Das ist jedoch nicht ihre einzige Aufgabe. Zu den typischen Aufgaben eines BI-Analysten gehören: Analyse von Daten, um nützliche Informationen, Muster und Trends zu finden. BI-Analysten tauchen in der Regel in große Datensätze ein, um relevante Informationen über ein Unternehmen als Ganzes oder für verschiedene Abteilungen und Geschäftsprozesse zu finden. Außerdem müssen sie die Daten kompetent interpretieren können, um auf der Grundlage datengestützter Schlussfolgerungen und strategischen Denkens neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Zusammenarbeit mit Geschäftsanwendern und anderen BI-Teammitgliedern. BI-Analysten müssen eng mit Geschäftsleitern, Abteilungsleitern und anderen Endanwendern zusammenarbeiten, um wichtige KPIs und die Daten zu identifizieren, die zur Erreichung der Geschäftsziele analysiert werden müssen. Dazu gehört auch, Anforderungen für BI-Projekte zu erfassen und während des gesamten BI-Prozesses klar mit den Anwendern zu kommunizieren. Die Zusammenarbeit mit anderen BI-Fachleuten in einem Unternehmen gehört ebenfalls zu den Aufgaben.

Erstellen von Berichten und Dashboards. Berichte und interaktive Dashboards sollten Datenvisualisierungen und relevante Erkenntnisse präsentieren, um Geschäftsanwender bei Entscheidungsprozessen zu unterstützen. Sie können auch Vorschläge von BI-Analysten enthalten, wie Geschäftsprozesse und Strategien auf der Grundlage von Datenanalyseergebnissen verbessert werden können.

Unterstützung von Self-Service-BI-Strategien. Viele Unternehmen haben Self-Service-BI-Umgebungen eingeführt, in denen Geschäftsanwender Daten selbst analysieren und Berichte erstellen können. Business-Intelligence-Analysten haben häufig die Aufgabe, Self-Service-BI-Anwender zu schulen, ihre Arbeit zu überwachen und sie bei Bedarf zu unterstützen.

Viele Unternehmen haben Self-Service-BI-Umgebungen eingeführt, in denen Geschäftsanwender Daten selbst analysieren und Berichte erstellen können. Business-Intelligence-Analysten haben häufig die Aufgabe, Self-Service-BI-Anwender zu schulen, ihre Arbeit zu überwachen und sie bei Bedarf zu unterstützen. Einhaltung von Compliance, Datenschutz und Datensicherheit. BI-Daten müssen geschützt und ordnungsgemäß verwendet werden. Von BI-Analysten wird erwartet, dass sie mit Sicherheits- und IT-Teams zusammenarbeiten, um die Sicherheit der in BI-Anwendungen verwendeten Daten zu gewährleisten. Sie sind auch dafür verantwortlich, dass die Datenerfassungs- und Datenanalyseprozesse, insbesondere solche, die sensible Daten betreffen, den Datenschutzgesetzen und anderen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Abbildung 1: Traditionelle versus Self-Service-BI. Andere BI-Rollen haben ihre eigenen Aufgabenbereiche, wobei es häufig Überschneidungen zwischen den verschiedenen Rollen gibt. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Positionen aufgeführt, die üblicherweise mit BI-Analysten bei Business-Intelligence-Initiativen zusammenarbeiten: BI-Entwickler. Sie sind für die Entwicklung, Bereitstellung und Wartung von Business-Intelligence-Systemen verantwortlich, einschließlich der Tools, die BI-Analysten bei ihrer Arbeit unterstützen. Viele BI-Entwickler sind auch an der Erfassung von BI-Anforderungen, der Ausführung von Abfragen von Geschäftsanwendern und der Gestaltung von Dashboards und Berichten beteiligt. BI-Architekten. Sie leiten den Prozess der Konzeption und des Aufbaus der gesamten BI-Architektur. Dazu gehören in der Regel BI-Systeme und die Data-Warehouse-Plattformen, auf denen BI-Daten gespeichert werden, sowie die ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load), mit denen operative Datensätze zur Analyse in ein Warehouse gezogen werden. BI-Engineer. In einigen Unternehmen sind BI- Engineers mit BI-Architekten vergleichbar und für die Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von Data Warehouses und BI-Systemen verantwortlich. In anderen Fällen fungieren sie eher als BI-Entwickler und übernehmen Aufgaben wie die Entwicklung von Anwendungen und die Bereitstellung von Erkenntnissen. BI-Berater. Sie unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung neuer Strategien zur Verwaltung und Analyse von Daten. Beispielsweise können BI-Berater dabei unterstützen, bestehende BI-Systeme zu verbessern oder neue zu implementieren, um effizientere Analysen zu ermöglichen. Zu ihren Aufgaben kann auch die Unterstützung bei der Budgetplanung und der Erstellung von Projektzeitplänen gehören. Weitere gängige Berufsbezeichnungen im Bereich Business Intelligence sind BI-Administrator, BI-Manager, BI-Projektmanager und BI-Spezialist.

9 Business-Intelligence-Fähigkeiten, die BI-Analysten benötigen Ein BI-Analyst sollte über eine Kombination aus Hard Skills und Soft Skills verfügen, um in dieser Position erfolgreich zu sein. Dazu gehören die folgenden wesentlichen Fähigkeiten: 1. Kenntnisse im Bereich Data Warehousing Das Verständnis, wie BI-Daten in großen Datenverzeichnissen gespeichert und abgerufen werden, bildet eine solide Grundlage für die verschiedenen Schritte im BI-Prozess. Neben Data Warehouses können die in BI-Anwendungen verwendeten Repositorys auch Data Lakes umfassen, in denen häufig strukturierte, unstrukturierte und semistrukturierte Daten gespeichert sind, sowie Data Lakehouses, die Elemente von Data Lakes und Data Warehouses kombinieren. 2. Datenmanagement BI-Analysten sollten auch über grundlegende Fähigkeiten im Bereich Datenmanagement verfügen. Zu den wichtigsten Datenmanagement-Fähigkeiten gehören Kenntnisse über ETL-Funktionen für die Datenintegration, Techniken zur Verbesserung der Datenqualität und Datenmodellierungsfähigkeiten zur Erstellung visueller Darstellungen von Datensätzen und deren Zuordnung zu verschiedenen Geschäftsprozessen. 3. Datenaufbereitung Die Fähigkeit, Daten für die Analyse aufzubereiten, ist eine unverzichtbare Kompetenz für BI-Analysten. Zu den zentralen Aufgaben der Datenaufbereitung gehören die Datenerfassung, die Datenvorverarbeitung, die Datenbereinigung zur Beseitigung von Fehlern und anderen Problemen in Datensätzen sowie die Datentransformation und -anreicherung zur Optimierung von Datensätzen für BI-Zwecke. 4. Datenanalyse Die Fähigkeit, Daten zu analysieren und zu interpretieren, ist für die Rolle des BI-Analysten von zentraler Bedeutung. Dies beginnt mit grundlegenden Datenabfragen und deskriptiven Analysefähigkeiten zur Verfolgung von KPIs. Oft sind jedoch auch fortgeschrittenere Fähigkeiten erforderlich. Beispielsweise müssen BI-Analysten in der Regel über fundierte Kenntnisse im Bereich Data Mining verfügen, um Muster, Beziehungen und Korrelationen in großen Datensätzen zu finden. In vielen Fällen sind auch Kenntnisse in statistischen Analysemethoden und prädiktiven Analysetechniken erforderlich. Hilfreich ist, dass Anbieter zunehmend KI-fähige Business Intelligence Tools mit erweiterten Analysefunktionen anbieten. 5. Datenvisualisierung Ein BI-Analyst muss in der Lage sein, Diagramme und andere Grafiken zu erstellen, die Daten auf informative und leicht verständliche Weise visualisieren. Die Gestaltung ansprechender Dashboards und Berichte, die Datenvisualisierungen effektiv integrieren, ist ebenfalls eine wichtige Fähigkeit. Eine weitere verwandte Fähigkeit ist das Data Storytelling, bei dem Visualisierungen und Text verwendet werden, um eine Erzählung über Analyseergebnisse zu erstellen. 6. Programmierung BI-Analysten sollten auch über gewisse Kenntnisse und Erfahrungen mit Programmiersprachen verfügen. Am häufigsten wird SQL benötigt, die branchenübliche Sprache für die Verwaltung relationaler Datenbanken und Data Warehouses sowie für das Schreiben von Abfragen, die darauf ausgeführt werden. Weitere nützliche Sprachen sind Python, R, C++ und C#. 7. Kommunikation Die Fähigkeit, aus Daten gewonnene Erkenntnisse klar zu vermitteln, sowohl mündlich als auch schriftlich, ist ein Muss. Darüber hinaus müssen BI-Analysten effektiv mit Geschäftsanwendern kommunizieren, wenn sie Anforderungen für BI-Projekte erfassen und mit ihnen an Self-Service-BI-Initiativen arbeiten. 8. Kritisches Denken, Problemlösungskompetenz und Neugier Um valide und relevante Ergebnisse zu erzielen, müssen BI-Analysten ihre Datenanalysearbeit und die daraus gewonnenen Erkenntnisse kritisch hinterfragen. Außerdem sind ausgeprägte Problemlösungskompetenzen erforderlich, um Probleme in BI-Projekten zu erkennen und zu beheben. Neugierde ist eine weitere wichtige Eigenschaft – ein Großteil der Arbeit eines BI-Analysten besteht darin, Daten zu untersuchen, um nützliche Informationen zu finden. 9. Liebe zum Detail Detailorientiertes Arbeiten ist ebenfalls eine wichtige Eigenschaft für BI-Analysten. So können sie sicherstellen, dass die Analyseergebnisse genau, gültig und umfassend sind, alle Datenprobleme erkannt werden und keine wertvollen Informationen übersehen werden. Durch die Liebe zum Detail bleiben BI-Projekte im Zeitplan und konzentrieren sich auf die Erfüllung der Geschäftsanforderungen. Abbildung 2: Wichtige Schritte innerhalb eines Business-Intelligence-Projekts.

Was brauchen Sie noch, um BI-Analyst zu werden? Laut der Jobbörse Indeed dauert es in der Regel mindestens vier Jahre, um Business Intelligence Analyst zu werden, wobei es für Personen, die bereits über einen geeigneten Hochschulabschluss verfügen und sich für eine Karriere im BI-Bereich entschieden haben, auch weniger sein kann. Die folgenden Voraussetzungen sollten angehenden BI-Analysten bei der Jobsuche helfen: Einen Bachelor-Abschluss oder höher. Die meisten BI-Analysten haben mindestens einen Bachelor-Abschluss in Bereichen wie Informatik, Business Analytics, Datenwissenschaft oder Statistik. Einige Universitäten bieten auch spezielle BI-Studiengänge an. Ein Master-Abschluss, sei es ein MBA oder ein Abschluss in BI, Analytik oder einem verwandten Fachgebiet, kann für Bewerber von Vorteil sein.

Praktische Erfahrung. Diese wird in der Regel durch Praktika oder freiberufliche Tätigkeiten erworben. Vorherige Erfahrungen in IT- oder kaufmännischen Positionen können ebenfalls hilfreich sein. In jedem Fall sollten BI-Analysten technische und analytische Fähigkeiten entwickeln, die sie vorweisen können. Branchenspezifische Kenntnisse, beispielsweise Erfahrungen im Gesundheitswesen oder im Finanzdienstleistungsbereich, können ebenfalls nützliche Kompetenzen sein.

Vertrautheit mit bestimmten BI-Tools. Die Kenntnis bestimmter BI-Softwaretechnologien ist ein weiterer wertvoller Vorteil für die Suche nach einem entsprechenden Arbeitsplatz. Dazu gehören beispielsweise fundierte Kenntnisse von Microsoft-Plattformen wie Excel und Power BI oder von Tableau, Qlik und anderen gängigen BI-Tools.

Zertifikate. Zertifizierungen sind zwar nicht immer erforderlich, aber eine gute Möglichkeit, die erforderlichen Kompetenzen nachzuweisen. Relevante Beispiele sind die Zertifizierung als Microsoft Certified Power BI Data Analyst Associate, das Google Data Analytics Professional Certificate und die Bezeichnung Certified Business Intelligence Professional der Bildungs- und Forschungsorganisation TDWI. Zertifizierungen in Betriebswirtschaft oder Computerprogrammierung können ebenfalls hilfreich sein.

Zertifizierungen sind zwar nicht immer erforderlich, aber eine gute Möglichkeit, die erforderlichen Kompetenzen nachzuweisen. Relevante Beispiele sind die Zertifizierung als Microsoft Certified Power BI Data Analyst Associate, das Google Data Analytics Professional Certificate und die Bezeichnung Certified Business Intelligence Professional der Bildungs- und Forschungsorganisation TDWI. Zertifizierungen in Betriebswirtschaft oder Computerprogrammierung können ebenfalls hilfreich sein. Ein Portfolio. Arbeitssuchende sollten ein Portfolio erstellen, das ihre Fähigkeiten in den Bereichen Datenanalyse, Berichterstellung, Visualisierung und anderen Aspekten der Tätigkeit als BI-Analyst präsentiert. Dazu können Beispiele für BI-Projekte aus früheren Berufserfahrungen oder Hochschulprogrammen gehören.