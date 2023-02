Techniken und Konzepte der Datenmodellierung für Unternehmen

Ein gut durchdachtes Datenmodell ist der Eckpfeiler operativer Systeme sowie von Business-Intelligence- und Analyseanwendungen, die durch die Umwandlung von Unternehmensdaten in nützliche Informationen einen geschäftlichen Mehrwert schaffen.

Informationen sind Daten in einem Kontext, und ein Datenmodell ist die Blaupause für diesen Kontext. Daten haben oft viele Kontexte, die auf ihrer Verwendung in verschiedenen Geschäftsprozessen und Analyseanwendungen basieren. Daher benötigt ein Unternehmen viele Datenmodelle und nicht nur eines, welches alle Anwendungsfälle abdeckt. Datenmanagementteams stehen verschiedene Datenmodellierungstechniken zur Verfügung.

Was sind Datenmodelle? Ein Datenmodell ist eine Spezifikation von Datenstrukturen und Geschäftsregeln. Es dient der visuellen Darstellung von Daten und veranschaulicht, wie verschiedene Datenelemente zueinander in Beziehung stehen. Es beantwortet auch das wer, was, wo und warum der Datenelemente. Bei einer Einzelhandelstransaktion liefert das Datenmodell beispielsweise Angaben darüber, wer den Kauf getätigt hat, was gekauft wurde und wann. Das Modell kann auch zusätzliche Daten über Kunden, Produkt, Geschäft, Verkäufer, Hersteller, Lieferkette und vieles mehr enthalten. Es ist am besten, ein Datenmodell in einem Top-Down-Ansatz aufzubauen, von den übergeordneten Geschäftsanforderungen bis hin zu einer detaillierten Datenbank- oder Dateistruktur. Bei diesem Ansatz werden die folgenden drei Arten von Datenmodellen verwendet: Konzeptionelles Datenmodell. Ein konzeptionelles Modell legt fest, welche Daten in Geschäftsprozessen oder in Analyse- und Berichtsanwendungen benötigt werden, zusammen mit den zugehörigen Geschäftsregeln und Konzepten. Es definiert nicht den Datenverarbeitungsfluss oder die physischen Eigenschaften.

Ein konzeptionelles Modell legt fest, welche Daten in Geschäftsprozessen oder in Analyse- und Berichtsanwendungen benötigt werden, zusammen mit den zugehörigen Geschäftsregeln und Konzepten. Es definiert nicht den Datenverarbeitungsfluss oder die physischen Eigenschaften. Logisches Datenmodell. In diesem Modell werden die Datenstrukturen, wie zum Beispiel Tabellen und Spalten, und die Beziehungen zwischen den Strukturen, wie zum Beispiel Fremdschlüssel, festgelegt. Es werden spezifische Entitäten und Attribute definiert. Ein logisches Datenmodell ist unabhängig von einer bestimmten Datenbank- oder Dateistruktur. Es kann in einer Vielzahl von Datenbanken implementiert werden, darunter relationale, spaltenbasierte, multidimensionale und NoSQL-Systeme – oder sogar in einer XML- oder JSON-Datei.

In diesem Modell werden die Datenstrukturen, wie zum Beispiel Tabellen und Spalten, und die Beziehungen zwischen den Strukturen, wie zum Beispiel Fremdschlüssel, festgelegt. Es werden spezifische Entitäten und Attribute definiert. Ein logisches Datenmodell ist unabhängig von einer bestimmten Datenbank- oder Dateistruktur. Es kann in einer Vielzahl von Datenbanken implementiert werden, darunter relationale, spaltenbasierte, multidimensionale und NoSQL-Systeme – oder sogar in einer XML- oder JSON-Datei. Physisches Datenmodell. Ein physisches Modell definiert die spezifischen Datenbank- oder Dateistrukturen, die in einem System verwendet werden sollen. Bei einer Datenbank umfasst dies Elemente wie Tabellen, Spalten, Datentypen, Primär- und Fremdschlüssel, Constraints, Indizes, Trigger, Tablespaces und Partitionen. Abbildung 1: Die drei Phasen der Datenmodellierung.

Allgemeine Techniken und Konzepte der Datenmodellierung Um die heute gängigen Datenmodellierungstechniken besser zu verstehen, ist es hilfreich, einen kurzen historischen Überblick über die Entwicklung der Modellierung zu geben. Von den sieben hier beschriebenen Datenmodellen wurden die ersten vier Typen in den Anfängen der Datenbanken verwendet und sind auch heute noch möglich, gefolgt von den drei heute am häufigsten verwendeten Modellen.

1. Hierarchisches Datenmodell Die Daten werden in einer baumartigen Struktur mit übergeordneten und untergeordneten Datensätzen gespeichert, die eine Sammlung von Datenfeldern umfassen. Ein übergeordneter Datensatz kann einen oder mehrere untergeordnete Datensätze haben, aber ein untergeordneter Datensatz kann nur einen übergeordneten Datensatz haben. Das hierarchische Modell besteht auch aus Verknüpfungen, das heißt Verbindungen zwischen Datensätzen, und aus Typen, die die Art der in einem Feld enthaltenen Daten angeben. Es hat seinen Ursprung in Mainframe-Datenbanken in den 1960er Jahren.

2. Netzwerkdatenmodell Dieses Modell erweitert das hierarchische Modell, indem es zulässt, dass ein untergeordneter Datensatz einen oder mehrere übergeordnete Datensätze hat. Eine Standardspezifikation des Netzwerkmodells wurde 1969 von der Conference on Data Systems Languages, einer heute nicht mehr existierenden Gruppe, besser bekannt als CODASYL, angenommen. Aus diesem Grund wird es auch als CODASYL-Modell bezeichnet. Die Netzwerktechnik ist der Vorläufer einer Graphendatenstruktur, bei der ein Datenobjekt in einem Knoten und die Beziehung zwischen zwei Knoten als Kante dargestellt wird. Obwohl sie auf Großrechnern beliebt war, wurde sie nach deren Aufkommen in den späten 1970er Jahren weitgehend durch relationale Datenbanken ersetzt.

3. Relationales Datenmodell In diesem Modell werden die Daten in Tabellen und Spalten gespeichert und die Beziehungen zwischen den Datenelementen in diesen Tabellen und Spalten werden identifiziert. Es umfasst auch Datenbankmanagementfunktionen wie Constraints und Trigger. Der relationale Ansatz wurde in den 1980er Jahren zur vorherrschenden Datenmodellierungstechnik. Das Entity-Relationship-Modell und das dimensionale Datenmodell, die derzeit am weitesten verbreiteten Techniken, sind Variationen des relationalen Modells, können aber auch mit nicht-relationalen Datenbanken verwendet werden.

4. Objektorientiertes Datenmodell Dieses Modell kombiniert Aspekte der objektorientierten Programmierung und des relationalen Datenmodells. Ein Objekt stellt Daten und ihre Beziehungen in einer einzigen Struktur dar, zusammen mit Attributen, die die Eigenschaften des Objekts spezifizieren, und Methoden, die sein Verhalten definieren. Zwischen den Objekten können mehrere Beziehungen bestehen. Das objektorientierte Modell besteht außerdem aus folgenden Elementen Klassen, das heißt Sammlungen ähnlicher Objekte mit gemeinsamen Attributen und Verhaltensweisen

Vererbung, die es einer neuen Klasse ermöglicht, die Attribute und Verhaltensweisen eines bestehenden Objekts zu übernehmen Es wurde für die Verwendung mit Objektdatenbanken entwickelt, die in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren als Alternative zu relationaler Software aufkamen. Sie konnten jedoch die Vorherrschaft der relationalen Technologie nicht brechen.

5. Entity-Relationship-Datenmodell Dieses Modell hat sich für relationale Datenbanken in Unternehmensanwendungen, insbesondere für die Transaktionsverarbeitung, weitgehend durchgesetzt. Mit minimaler Redundanz und klar definierten Beziehungen ist es effizient für Datenerfassungs- und Aktualisierungsprozesse. Das Modell besteht aus Entitäten, die Personen, Orte, Dinge, Ereignisse oder Konzepte darstellen, zu denen Daten verarbeitet und als Tabellen gespeichert werden

Attributen, das heißt bestimmten Merkmalen oder Eigenschaften einer Entität, die als Daten in Spalten gepflegt und gespeichert werden

Beziehungen, die logische Verknüpfungen zwischen zwei Entitäten definieren, die Geschäftsregeln oder Beschränkungen darstellen Das Design des Modells wird durch den Grad der Normalisierung charakterisiert, das heißt den Grad der Redundanz, der von Edgar F. Codd, dem Erfinder des relationalen Modells, festgelegt wurde. Die gängigsten Formen sind die dritte Normalform (3NF) und die Boyce-Codd-Normalform, eine etwas stärkere Version, die auch als 3.5NF bekannt ist.

6. Dimensionales Datenmodell Wie das Entity-Relationship-Modell umfasst auch das dimensionale Modell Attribute und Beziehungen. Es weist jedoch zwei Kernkomponenten auf: Fakten, bei denen es sich um Messungen einer Aktivität handelt, zum Beispiel eines Geschäftsprozesses oder eines Ereignisses, an dem eine Person oder ein Gerät beteiligt ist. Fakten sind im Allgemeinen numerisch, und Faktentabellen sind normalisiert und enthalten wenig Redundanz.

Dimensionen, das heißt Tabellen, die den geschäftlichen Kontext der Fakten enthalten, um die Attribute wer, was, wo und warum zu definieren. Dimensionen sind in der Regel beschreibend und nicht numerisch. Das Dimensionsmodell hat sich für Business-Intelligence- und Analyseanwendungen weitgehend durchgesetzt. Es wird oft als Sternschema bezeichnet – ein Fakt, der von mehreren anderen Fakten umgeben und mit diesen verbunden ist, obwohl dies die Modellstruktur zu stark vereinfacht. Die meisten dimensionalen Modelle haben viele Faktentabellen, welche mit vielen Dimensionen verknüpft sind, die als conformed bezeichnet werden, wenn sie von mehr als einer Faktentabelle gemeinsam genutzt werden.

7. Graphdatenmodell Die Modellierung von Graphdaten hat ihre Wurzeln in der Technik der Netzwerkmodellierung. Sie wird in erster Linie zur Modellierung komplexer Beziehungen in Graphdatenbanken verwendet, kann aber auch für andere NoSQL-Datenbanken wie Key-Value- und Dokumenttypen eingesetzt werden. Es gibt zwei grundlegende Elemente in einem Graphdatenmodell. Knoten, die Entitäten mit einer eindeutigen Identität darstellen. Jede Instanz einer Entität ist ein anderer Knoten, der mit einer Zeile in einer Tabelle im relationalen Modell vergleichbar ist.

Kanten, auch als Links oder Beziehungen bezeichnet. Sie verbinden Knoten und definieren, wie die Knoten miteinander in Beziehung stehen. Alle Knoten müssen mindestens eine Kante haben, die mit ihnen verbunden ist. Kanten können ungerichtet sein, mit einer bidirektionalen Beziehung zwischen Knoten, oder gerichtet, wobei die Beziehung in eine bestimmte Richtung geht. Abbildung 2: Dies ist ein Beispiel für ein Graphdatenmodell mit Knoten, die durch Kanten verbunden sind. Eines der beliebtesten Graphenformate ist das Property-Graph-Modell. In diesem Modell werden die Eigenschaften von Knoten oder Kanten durch Name-Wert-Paare dargestellt. Mit Unterstützung von Bezeichnungen können Knoten auch gruppiert werden, um die Abfrage zu erleichtern. Jeder Knoten mit der gleichen Bezeichnung wird zu einem Mitglied der Gruppe, und den Knoten können so viele Bezeichnungen zugewiesen werden, wie sie passen.