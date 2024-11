Die Neuerungen bei Microsoft Copilot im Überblick

Auf seiner Tech-Konferenz Ignite 2024 stellt Microsoft eine ganze Reihe neuer Funktionen für Copilot in unterschiedlichster Ausprägung und verschiedenen Kontexten vor oder kündigt diese an. Die Neuerungen betreffen Anwender und Administratoren gleichermaßen.

Mit Copilot Actions in Microsoft 365 Copilot sollen sich Aufgaben künftig mittels eines einfachen Prompts leicht automatisieren lassen. Als Beispiel nennt Microsoft unter anderem eine Vorbereitung auf Kundengespräche, bei der die letzten Interaktionen mit dem entsprechenden Gesprächspartner automatisch zusammengefasst werden. Oder die Aufforderung an Teammitglieder für einen Newsletter bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Input zu liefern, der jede Woche versandt wird. Derzeit befinden sich Copilot Actions im Status Private Preview.

Microsoft Teams und Powerpoint – Umgang mit Inhalten

In Unterhaltungen in Microsoft Teams kann Copilot nun die visuellen Inhalte verstehen und damit diese zusammenfassen oder Fragen dazu beantworten – beispielsweise, wenn einem der Gesprächspartner eine Präsentation zeigt, aber auch Webinhalte. Darüber hinaus soll Copilot in Teams künftig in der Lage sein, die Inhalte von Dateien, die im Chat geteilt werden, zusammenzufassen. So habe man eine Art Inhaltsangabe, ohne die Datei öffnen zu müssen. Die Funktionen werden in einer Vorabversion für Anfang 2025 avisiert.

Apropos Präsentationen, künftig soll Copilot in Powerpoint gesamte Präsentationen in bis zu vierzig Sprachen übersetzen können, dabei soll das insgesamte Layout und Design der Präsentation erhalten bleiben. Die Funktion wird für 2025 in Aussicht gestellt.

In Microsoft Outlook soll Copilot in der Lage sein, die Planung von 1:1-Meetings mit einem Kollegen zu erleichtern, in dem die Kalender der Beteiligten nach möglichen, optimalen Terminvorschlägen überprüft werden. Die Funktion soll bereits im November 2024 allgemein verfügbar sein.

Zudem kündigt Microsoft neue Agents für Microsoft 365 an. Interpreter für Teams soll als Preview ab Anfang 2025 zur Verfügung stehen und in Echtzeit Sprachübersetzungen erlauben, inklusive der Simulation von echten Stimmen. Zudem sollen Agents den Self-Service-Ansatz für Mitarbeitende in Unternehmen erleichtern – als Employee Self-Service Agent etwa in der Kommunikation mit der Personalabteilung oder der IT. Über Agents in BizChat (Business Chat) von Microsoft 365 Copilot sollen so Anwender einfach nach einem neuen Rechner fragen können oder sich mit den Richtlinien des Unternehmens vertraut machen können. Derzeit als Private Preview eingestuft.