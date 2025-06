Microsoft Copilot wurde nicht im herkömmlichen Sinne gehackt. Es gab keine Malware, keinen Phishing-Link, keinen bösartigen Code. Niemand hat auf etwas geklickt oder einen Exploit eingesetzt. Der Angreifer hat einfach gefragt. Microsoft 365 Copilot hat genau das getan, wofür es entwickelt wurde, und hat die Anweisung ausgeführt. Bei dem Echoleak-Angriff wurde der KI-Agent durch eine als Daten getarnte Eingabeaufforderung manipuliert. Er hat die Anweisung befolgt, nicht weil er defekt war, sondern weil er so funktionierte, wie er entwickelt wurde. Diese Schwachstelle nutzte keine Softwarefehler aus. Sie nutzte Sprache aus. Und das markiert einen Wendepunkt in der Cybersicherheit, an dem nicht mehr Code die Angriffsfläche ist, sondern die Kommunikation.

Das neue Problem mit der unreflektierten Nutzung von KI KI-Agenten sind darauf ausgelegt, zu helfen. Ihr Zweck ist es, die Absichten der Benutzer zu verstehen und effizient darauf zu reagieren. Diese Nützlichkeit birgt jedoch auch Risiken. Wenn diese Agenten in Dateisysteme, Produktivitätsplattformen oder Betriebssysteme eingebettet sind, folgen sie Befehlen in natürlicher Sprache mit minimalem Widerstand. Angreifer nutzen genau diese Eigenschaft aus. Mit harmlos erscheinenden Eingabeaufforderungen können sie sensible Aktionen auslösen. Diese Eingabeaufforderungen können Folgendes umfassen: Mehrsprachige Codeausschnitte

Undurchsichtige Dateiformate und eingebettete Anweisungen

Eingaben in anderen Sprachen als Englisch

Mehrstufige Befehle, die in umgangssprachlichen Formulierungen versteckt sind LLMs sind darauf trainiert Komplexität und Mehrdeutigkeiten zu verstehen, deshalb wird die Eingabeaufforderung zur Payload. Dieses Muster ist nicht neu. In den Anfängen von Siri und Alexa haben Forscher gezeigt, wie die Eingabe eines Sprachbefehls wie „Sende alle meine Fotos an diese E-Mail-Adresse” eine Aktion ohne Benutzerauthentifizierung auslösen kann. Aktuell ist die Bedrohung noch größer. KI-Agenten wie Microsoft Copilot sind tief in Office 365, Outlook und das Betriebssystem integriert. Sie greifen auf E-Mails, Dokumente, Anmeldedaten und APIs zu. Angreifer benötigen nur die richtige Eingabeaufforderung, um kritische Daten zu extrahieren, während sie sich als legitimer Benutzer ausgeben. Dies ist kein neues Prinzip in der Cybersicherheit. Injektionen wie SQL-Angriffe waren erfolgreich, weil Systeme nicht zwischen Eingaben und Anweisungen unterscheiden konnten. Heute besteht derselbe Fehler, jedoch auf der Sprachebene. KI-Agenten behandeln natürliche Sprache sowohl als Eingabe als auch als Absicht. Ein JSON-Objekt, eine Frage oder sogar eine Phrase können eine Aktion auslösen. Diese Mehrdeutigkeit machen sich Angreifer zunutze, indem sie Befehle in scheinbar harmlose Inhalte einbetten. Angreifer haben gelernt, wie sie diese extrahieren können. Während Unternehmen sich beeilen, LLMs zu integrieren, übersehen viele eine entscheidende Frage: Auf was hat die KI Zugriff? Wenn Copilot auf das Betriebssystem zugreifen kann, erweitert sich der Explosionsradius weit über den Posteingang hinaus. Laut dem AI Security Report von Check Point 62 Prozent der CISOs befürchten, dass sie persönlich für KI-bezogene Verstöße haftbar gemacht werden könnten.

Fast 40 Prozent der Unternehmen berichten von unautorisierter interner Nutzung von KI, oft ohne Sicherheitsüberwachung.

20 Prozent der Cyberkriminellen nutzen KI mittlerweile für ihre Aktivitäten, darunter zum Erstellen von Phishing-Mails und zur Spionage.

Warum bestehende Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichen Einige Anbieter setzen Watchdogs ein – sekundäre Modelle, die darauf trainiert sind, gefährliche Aufforderungen oder verdächtiges Verhalten zu erkennen. Diese Filter können zwar grundlegende Bedrohungen erkennen, sind jedoch anfällig für Umgehungstechniken. Angreifer können: Filter mit Störsignalen überlasten

Ihre Absichten auf mehrere Schritte aufteilen

Nicht offensichtliche Formulierungen verwenden, um die Erkennung zu umgehen Im Fall von Echoleak gab es Sicherheitsvorkehrungen – und sie wurden umgangen. Dies ist nicht nur ein Versagen der Richtlinien, sondern auch ein Versagen der Architektur. Wenn ein Agent über hohe Berechtigungen, aber nur wenig Kontextwissen verfügt, versagen selbst gute Schutzvorkehrungen. Es ist möglicherweise unrealistisch, jeden Angriff zu verhindern. Das Ziel muss eine schnelle Erkennung und Eindämmung sein. „Mit der Weiterentwicklung von LLMs wird ihre Nützlichkeit zu einer Schwachstelle und somit zu einem nicht zu unterschätzenden Risiko. Da sie tief in Geschäftssysteme integriert sind, bieten sie Angreifern einen neuen Zugang – über einfache, gut formulierte Eingabeaufforderungen.“ Thomas Boele, Check Point Software Technologies Unternehmen können damit beginnen, indem sie die Aktivitäten von KI-Agenten in Echtzeit und Führung von Audit-Protokollen monitoren. Sie müssen Zugriffsrechte für KI-Tools, die den Kontrollen auf Administratorebene entsprechen anwenden. Darüber hinaus geht es auch um die Erhöhung der Reibung bei sensiblen Vorgängen, zum Beispiel durch Bestätigungsanforderungen. Denn das große Problem ist, dass die Markierung ungewöhnlicher oder feindseliger Eingabeaufforderungen zur Überprüfung nicht erkannt werden. Sprachbasierte Angriffe werden in herkömmlichen EDR-Tools nicht erkannt. Sie erfordern ein neues Erkennungsmodell. Vor dem Einsatz von KI-Agenten müssen Unternehmen verstehen, wie diese Systeme funktionieren und welche Risiken sie mit sich bringen. Zu den wichtigsten Empfehlungen gehören: Alle Zugriffe überprüfen: Wissen, worauf Agenten zugreifen oder was sie auslösen können

Wissen, worauf Agenten zugreifen oder was sie auslösen können Umfang begrenzen: Nur die minimal erforderlichen Berechtigungen erteilen

Nur die minimal erforderlichen Berechtigungen erteilen Interaktionen verfolgen: Eingabeaufforderungen, Antworten und daraus resultierende Aktionen protokollieren

Eingabeaufforderungen, Antworten und daraus resultierende Aktionen protokollieren Stresstest: Feindliche Eingaben intern simulieren

Feindliche Eingaben intern simulieren Umgehungsmaßnahmen planen: Davon ausgehen, dass Filter umgangen werden

Davon ausgehen, dass Filter umgangen werden Sicherheitsanforderungen berücksichtigen: Stellen Sie sicher, dass LLM-Systeme die Sicherheitsziele unterstützen und nicht gefährden.