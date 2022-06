9 Dienste für Managed Kubernetes, die Sie kennen sollten

Seit seinem Debüt im Jahr 2015 hat sich Kubernetes in IT-Organisationen, die Container einsetzen, immer weiter verbreitet. Der Aufwand und die Fähigkeiten, die für den Betrieb der Plattform erforderlich sind, sind für viele Betriebe kaum zu bewältigen. Statt sich mit dem Aufwand für die Cluster-Verwaltung herumzuschlagen, sollten Sie in Erwägung ziehen, für einen verwalteten Kubernetes-Service zu bezahlen.

Bevor wir uns mit verwalteten Kubernetes-Diensten befassen, sollten wir uns ansehen, wie eine Kubernetes-Umgebung funktioniert: Kubernetes ist eine Open-Source-Plattform, die Container in Clustern von Knoten ausführt und verwaltet. Ein Kubernetes-Cluster umfasst den Kubernetes-Master, der Pods erstellt und plant. Pods führen Container auf einem Host-Knoten aus und sind die kleinste Einheit in einer Kubernetes-Umgebung. Die Steuerungsebene ist von den Arbeitsknoten getrennt und bietet Systemkonfigurations- und Verwaltungsfunktionen. Nodes enthalten IT-Ressourcen und umfassen die Dienste zum Hosten eines oder mehrerer Pods.

Verwaltete Kubernetes-Dienste führen Kubernetes-Cluster aus, stellen sie bereit und betreiben sie im Auftrag der Kunden. Teams greifen auf diese Dienste zurück, um Anwendungen zu erstellen, zu testen und betreiben. Die Angebote unterscheiden sich jedoch in ihren Details und das kann die Entscheidung zur Herausforderung machen.

Vergleichen Sie die wichtigsten Funktionen, Bereitstellungsoptionen und Preise für Red Hat OpenShift, VMware Tanzu Kubernetes Grid, Rancher, DigitalOcean, Platform9, Amazon Elastic Kubernetes Service, Microsoft Azure Kubernetes Service, Oracle Container Engine for Kubernetes und Google Kubernetes Engine.

Es gibt viele Red Hat OpenShift-Editionen für verschiedene Cloud-Anbieter und IT-Umgebungen, wie zum Beispiel die Editionen für AWS , Microsoft Azure und IBM Cloud sowie Red Hat OpenShift Dedicated. Die Preise variieren somit je nach Cloud-Plattform. Red Hat OpenShift auf AWS (ROSA) kostet 0,171 US-Dollar pro 4 vCPUs, die von Worker Nodes genutzt werden sowie 0,03 US-Dollar pro Cluster-Stunde. Auf der Anbieterseite finden Sie einige Rechenbeispiele . Azure Red Hat OpenShift 4 kostet in der Region West-Mitte Deutschland 16 Cent die Stunde für vier vCPUs – hinzu kommen Kosten, je nach Leistungsfähigkeit der Instanz für Ihre Worker- und Master-Knoten. Bei leistungsfähigeren Konfigurationen können Sie mit reservierten Instanzen sparen. Eine Liste der Preise finden Sie hier . IBM stellt die Preise auf Anfrage zur Verfügung.

Statt kubectl nutzt der Dienst die OpenShift- Kommandozeile . Der oc -Befehl für diese CLI bietet zusätzliche Funktionen, wie das Initiieren einer Bereitstellung. Ein weiteres Feature sind OpenShift Pipelines, ein CI / CD -Dienst, der auf Kubernetes-Ressourcen basiert, um Bereitstellungen über mehrere Plattformen hinweg zu automatisieren. Das Tool führt Pipelines mit den erforderlichen Abhängigkeiten in isolierten Containern aus.

OpenShift ist ein flexibler und erweiterbarer Kubernetes-Service, der in jeder Art von Umgebung und in den wichtigsten Public Clouds läuft. Der vollständig verwaltete Dienst ist eine Plattform als Service , der alle Aspekte der Anwendungsauslieferung und -bereitstellung abdeckt.

VMware Tanzu Kubernetes Grid kann als Teil der Editionen VMware Tanzu Basic, Tanzu Standard und Tanzu Advanced betrieben werden. Es gibt zusätzlich vier verschiedene Implementierungsoptionen. Tanzu Kubernetes Grid ist ein Multi-Cloud -Kubernetes-Service, der über vSphere auf Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) und in Microsoft Azure laufen kann. Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition ist mit Cloud Foundry BOSH und Ops Manager kompatibel. Tanzu Mission Control bietet eine gehostete Tanzu-Kubernetes-Grid-Implementierung als verwalteten Service für Public-Cloud-Umgebungen. Preise erfahren Sie direkt bei VMware.

Das Tool lässt sich in einer VMware-basierten Private Cloud einsetzen. Wenn Sie es On-Premises nutzen möchten, müssen Sie die Tanzu Kubernetes Grid CLI herunterladen und installieren. Für die Public Cloud verwenden Sie Tanzu Mission Control, das den Zugriff auf die Kontrollebene für Sicherheit und Konfigurationen für Cluster erlaubt.

Rancher stellt eine Verwaltungsoberfläche bereit, über die Administratoren Cluster ändern und aktualisieren. Sie liefert einen vollständigen Überblick über alle verwalteten Kubernetes-Cluster, unabhängig davon, ob sie sich vor Ort oder in der Cloud befinden.

DigitalOcean läuft nur in der DigitalOcean-Cloud.

DigitalOcean bietet einen geführten Einrichtungsprozess für Administratoren, um eine Kubernetes-Umgebung zu erstellen. Das Tool nutzt die Befehlsdienstprogramme kubectl und doctl für den Zugriff auf und die Interaktion mit Clustern über Kubernetes- APIs . Cluster können mit DigitalOcean- Loadbalancern ausgestattet werden, und das Tool passt die Anzahl der Knoten in einem Cluster automatisch an und aktualisiert sie.

Die Software ist in einer kostenlosen Version verfügbar. Sie bietet aber nur bis zu zwei Cluster und acht Knoten. Für größere Operationen variieren die Preise je nach Hosting-Standort.

Platform9 integriert sich automatisch in die bestehende Infrastruktur und unterstützt Hybrid Clouds , Edge-Standorte und Serverinfrastrukturen On-Premises.

Zusätzlich zu den Amazon-Services können Administratoren Pods in Nicht-AWS-Umgebungen verschieben, ohne den Anwendungscode zu ändern. Das liegt daran, dass EKS viele Open-Source -Tools wie Kubernetes und Docker nutzt.

AWS übernimmt alle Verwaltungsaufgaben für die Kubernetes-Kontrollebene. Dazu gehören Sicherheitskonfigurationen, Upgrades und Patches. Da es sich um einen Amazon-Service handelt, lässt sich EKS mit Elastic Load Balancing , AWS Identity and Access Management , AWS CloudTrail und Amazon Virtual Private Cloud verknüpfen.

Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS) ist ein verwalteter Container-Orchestrierungsdienst. Er reduziert die Komplexität der Containerbereitstellung und -verwaltung und bietet Automatisierung. Er ist in der öffentlichen Azure-Cloud verfügbar.

OKE lässt sich in den Load Balancer und die Persistent Volume Services von Oracle Cloud Infrastructure integrieren.

Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE) skaliert und verwaltet containerisierte Anwendungen. Admins arbeiten mit Clustern über das Kubernetes-Dashboard, die Kubernetes-API und kubectl.

Google Kubernetes-Engine

Google Kubernetes Engine (GKE) ist ein weiterer verwalteter Kubernetes-Dienst von einem Cloud-Anbieter. Google hat Kubernetes entwickelt und war der erste große Anbieter, der es als verwalteten Service angeboten hat. GKE unterstützt Teams beim Erstellen, Ändern der Größe, Aktualisieren, Patchen und Debuggen von Container-Clustern.

GKE bietet einen Replikations-Controller, mit dem Sie so viele Pods wie nötig gleichzeitig betreiben können. Zu den Funktionen gehört auch die Möglichkeit, Konfigurationen zu steuern, mehrere Knoten an einen Cluster anzuschließen, Container in Sandbox-Umgebungen zu isolieren und Anwendungen mit angeschlossenem persistentem Speicher zu erstellen. Admins können auch Ressourcenlimits festlegen.

GKE läuft auf der von Google verwalteten Infrastruktur und funktioniert daher mit Google Cloud und Google Cloud CLI.

Die Preise variieren je nach Cluster-Nutzung und -Größe eines Unternehmens. Autopilot-Cluster fangen bei 0,10 US-Dollar pro Stunde an.