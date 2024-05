Die 10 besten PaaS-Anbieter und welche Funktionen sie bieten

Platform as a Service (PaaS) ist ein Cloud-Computing-Angebot, das es Unternehmen ermöglicht, Anwendungen zu implementieren, bereitzustellen und auszuführen, ohne die zugrunde liegende Infrastruktur aufbauen zu müssen. Im Wesentlichen stellt der Cloud-Anbieter die Infrastruktur zur Verfügung, während das Unternehmen entweder seine eigene Anwendung bereitstellt oder eine Anwendung nutzt, die vom Cloud-Anbieter zur Verfügung gestellt wurde.

Die Auswahl an PaaS-Anbietern ist groß, aber nicht alle Anbieter sind gleich. Obwohl die meisten Anbieter in der Regel die gleichen grundlegenden Dienste anbieten, haben sie auch ihre eigenen einzigartigen Funktionen und Einschränkungen. So kann ein PaaS-Anbieter zum Beispiel Python unterstützen, aber nicht Java. Auch bei der Preisgestaltung können sich die Anbieter voneinander unterscheiden. Daher sollten Sie die verschiedenen PaaS-Anbieter sorgfältig prüfen, um herauszufinden, welcher Ihre Anforderungen am besten erfüllt, bevor Sie sich für einen Anbieter entscheiden. Als Hilfestellung finden Sie hier eine Aufschlüsselung der wichtigsten PaaS-Anbieter des Jahres 2024 in alphabetischer Reihenfolge.

1. AWS Elastic Beanstalk AWS Elastic Beanstalk ist Amazons native Plattform für die Bereitstellung von Webanwendungen. Der Service unterstützt Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go und Docker. Der Code kann auf Apache, Nginx, Passenger oder IIS-Webservern gehostet werden. Wie viele der anderen hier besprochenen PaaS-Optionen ist Elastic Beanstalk als verwalteter Dienst konzipiert, der Sie davon befreit, eine Infrastruktur aufzubauen oder komplexe Konfigurationen vorzunehmen. Es übernimmt automatisch Skalierung, Lastausgleich, Zustandsüberwachung und Kapazitätsbereitstellung. Amazon ermöglicht es auch, CPU-Metriken zu verwenden, um eine Anwendung je nach Bedarf zu skalieren. Einzigartig an Elastic Beanstalk ist, dass es zwar als gemanagter Service konzipiert ist, Ihnen aber auch die manuelle Kontrolle über die zugrunde liegende Infrastruktur ermöglicht – wenn Sie beispielsweise eine Arbeitslast so konfigurieren möchten, dass sie auf einem bestimmten EC2-Instanz-Typ läuft.

2. Engine Yard Engine Yard ist eine vollständig verwaltete DevOps-Plattform, die das Hosting von Cloud-Anwendungen vereinfachen soll. Engine Yard ist auf Ruby on Rails spezialisiert, unterstützt aber auch das Hosting von Node.js, Python, PHP und Java. Engine Yard läuft auf AWS und kümmert sich um alle mit dem Hosting einer Anwendung verbundenen Feinheiten. Eine Organisation kann Engine Yard eine Docker-Datei schicken und es ihnen überlassen, die mit dem Hosting verbundenen Komplexitäten zu erledigen. Neben den grundlegenden Aufgaben, die mit der Verwaltung von Kubernetes verbunden sind, bietet Engine Yard auch eine Reihe von anderen Low-Level-Services, wie zum Beispiel Backups und Wiederherstellung sowie die automatische Skalierung einer Anwendung auf der Grundlage ihrer Leistungsanforderungen. Anwendungen, die mit Engine Yard gehostet werden, sind mit Grafana verbunden, das grundlegende Ressourcenmetriken liefert. Zusätzlich kann Engine Yard automatische Warnungen für Anwendungsausfälle und andere Bedingungen liefern.

3. Google App Engine Google App Engine ist eine Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre eigenen Anwendungen auf einer serverlosen Plattform zu erstellen. Google App Engine ist vollständig verwaltet und unterstützt Node.js, Ruby, Java, C#, Go, Python und PHP. Obwohl dies die offiziell unterstützten Sprachen sind, unterstützt Google seine eigene Sprache und die Verwendung beliebiger Bibliotheken oder Frameworks durch Containerisierung. Google App Engine ist so konzipiert, dass Sie Anwendungen ohne Rücksicht auf die zugrunde liegende Infrastruktur erstellen können. Die serverlose Plattform wird vollständig verwaltet und ermöglicht es Unternehmen, ihre Anwendungen zu skalieren, ohne etwas an der zugrunde liegenden Infrastruktur ändern oder komplexe Konfigurationsaufgaben durchführen zu müssen.

4. Heroku Heroku ist eine containerbasierte PaaS-Umgebung. Anwendungen werden in intelligenten Containern ausgeführt, die Heroku als Dynos bezeichnet. Heroku kümmert sich um alle Infrastrukturanforderungen für diese Container. Dazu gehören Protokollierung, Sicherheit, Failover und Orchestrierung. Container können horizontal oder vertikal skaliert werden, und es stehen Anwendungsmetriken zur Verfügung, um die Antwortzeiten der Anwendungen zu überwachen. Heroku bietet PostgreSQL als Service an, aber Anwendungen können auch eines der zahlreichen Add-ons nutzen, die Heroku zur Verfügung stellt. Einige dieser Add-ons sind New Relic, MongoDB, SendGrid, Fastly, Papertrail, ClearDB und MySQL. Heroku unterstützt auch die Verwendung von In-Memory-Schlüssel-Wert-Datenspeichern. Vom Standpunkt des Entwicklers aus betrachtet, gehören zu den überzeugendsten Funktionen die GitHub-Integration sowie Code- und Daten-Rollback-Funktionen.

5. IBM Cloud Wie andere große Cloud-Plattformen, zum Beispiel AWS und Azure, bietet IBM Cloud sowohl PaaS- als auch IaaS-Funktionen. Innerhalb der IBM Cloud gibt es zwei wesentliche PaaS-Optionen. Der erste dieser Dienste ist Red Hat OpenShift on IBM Cloud. Dieser Service basiert auf der OpenShift Cloud Platform und ist für diejenigen gedacht, die Cloud-native Anwendungen entwickeln möchten. Dieser Service kann zur Bereitstellung und Skalierung von Arbeitslasten und zur Automatisierung des Aktualisierungsprozesses verwendet werden. Die andere Plattform von IBM ist IBM Cloud Pak for Applications. Dieser Service wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Modernisierung ihrer bestehenden Anwendungen zu unterstützen. Es ist erwähnenswert, dass der Service veraltet ist, obwohl er weiterhin über OpenShift in der IBM Cloud genutzt werden kann. Abbildung 1: Vergleichen Sie bei der Evaluierung von PaaS-Anbietern die wichtigsten Funktionen, um herauszufinden, welches Tool den aktuellen und zukünftigen Geschäftsanforderungen entspricht.

6. Mendix aPaaS Die Mendix Application Platform as a Service (aPaaS) wurde entwickelt, um den Prozess der Bereitstellung von Anwendungen zu vereinfachen. Obwohl viele PaaS-Angebote den Prozess der Bereitstellung einer Anwendung in der Cloud simpler gestalten, ist Mendix einzigartig, da es sowohl Public- und Private-Cloud- als auch On-Premises-Umgebungen unterstützt. Ein weiterer Unterschied zwischen Mendix aPaaS und einigen anderen Plattformen ist, dass sich Mendix nicht nur auf den Bereitstellungsprozess konzentriert. Es versucht auch, den Prozess der Anwendungsentwicklung zu beschleunigen. Mendix bietet wiederverwendbare Anwendungskomponenten, so dass Sie Ihre Anwendungen nicht von Grund auf neu erstellen müssen. Daher kann man Mendix aPaaS als eine Low-Code-Umgebung bezeichnen. Mendix bietet auch eine visuelle Entwicklungsumgebung, die speziell für die Erstellung von Anwendungen in iterativen Zyklen konzipiert wurde.

7. Microsoft Azure Pipelines Wie andere Hyperscaler bietet auch Microsoft Azure zahlreiche Dienste, die als PaaS klassifiziert werden können. Ein solcher Dienst ist Microsoft Azure Pipelines, der auf extreme Flexibilität ausgelegt ist. Er erlaubt es, Anwendungen mit Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C/C++ und Microsoft .NET zu erstellen. Die Anwendungen können parallel auf Windows, Linux und macOS ausgeführt werden. Der Dienst ermöglicht auch die Entwicklung von iOS- und Android-Apps. Obwohl man leicht annehmen kann, dass Azure Pipelines für die Bereitstellung von Anwendungen auf Azure konzipiert ist, funktioniert Azure Pipelines mit allen großen Cloud-Lösungen, einschließlich AWS und Google Cloud. Mit dem Dienst können Sie auch Images erstellen und an Container-Registries wie Docker Hub senden.

8. Red Hat OpenShift Red Hat OpenShift ist eine weitere Kubernetes-basierte PaaS-Option. Neben der Automatisierung von Kubernetes wurde OpenShift entwickelt, um Unternehmen bei der schnelleren Erstellung von Anwendungen zu unterstützen. Die Source-to-Image-Funktionen der Software ermöglichen es Ihnen, direkt vom Code der Anwendung zu einem Container zu wechseln. Ein weiterer Vorteil von Red Hat OpenShift ist die benutzerfreundliche Verwaltungskonsole, mit der Sie alle Ihre Kubernetes-Cluster auf einen Blick sehen und verwalten können. Darüber hinaus ist OpenShift so konzipiert, dass es eine konsistente Erfahrung bietet, unabhängig davon, wo das zugrunde liegende Betriebssystem ausgeführt wird.

9. Tanzu by Broadcom Tanzu by Broadcom, früher bekannt als VMware Tanzu, ist ein Produktportfolio, das den Prozess der Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen über mehrere Cloud-Umgebungen hinweg vereinfachen soll. So ist beispielsweise Tanzu Application Service Teil des Tanzu-Portfolios, die Entwicklern hilft, Anwendungen schnell zu erstellen und zu testen, unabhängig davon, wie vertraut sie mit Kubernetes sind. Darüber hinaus bietet sie durch die Automatisierung von Source-to-Production-Pipelines einen einfachen Weg zur Produktion. Wie die meisten anderen PaaS-Plattformen umfasst Tanzu verschiedene Kubernetes-Automatisierungsfunktionen, die die Bereitstellung, Implementierung und Überwachung von containerisierten Anwendungen vereinfachen und beschleunigen sollen. Tanzu by Broadcom bietet auch Tools, die den Prozess der Anwendungsentwicklung unterstützen. Zu diesen Tools gehören Optionen wie Anwendungsvorlagen, Tools zum Scannen von Schwachstellen, die Durchsetzung von Richtlinien und die Möglichkeit, ein Container-Image zum Zeitpunkt der Erstellung zu verifizieren.