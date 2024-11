Wasabi Technologies: Cloud-Datenspeicher für Unternehmen

Wasabi Technologies bietet nach eigenen Angaben den kostengünstigsten, sichersten und zuverlässigsten Cloud-Speicher an. Dieses Versprechen verfängt bei vielen Interessierten, konnte der Anbieter bereits 100.000 Kunden für seine Cloud-Storage-Lösung gewinnen.

Wasabi Technologies hat seit der ersten Veröffentlichung seiner Dienste im Jahr 2017 insgesamt 534 Millionen US-Dollar an Investitionskapital eingesammelt und erlangte 2022 den Status eines Unicorns, nachdem es 250 Millionen US-Dollar gesammelt hatte.

Seitdem verzeichnet das Unternehmen laut David Friend, Gründer und CEO des Unternehmens, ein weltweit jährliches Umsatzwachstum von 60 Prozent – in der EMEA-Region waren es im Vergleich zu 2023 sogar 77 Prozent. Die Zahl seiner Partner hat weltweit 15.000 erreicht. Wasabi kann mittlerweile 15 Cloud-Storage-Regionen (darunter auch Frankfurt) abdecken und beschäftigt hierfür rund 400 Mitarbeiter. „Cloud-Speicher ist ein unendlicher Markt, und man muss versuchen, ihn so schnell wie möglich zu dominieren“, sagt Friend.

Wasabi Technologies ist deutlich kleiner als Konkurrenten wie AWS, Microsoft Azure und Google im Bereich der Cloud-Speicherdienste, aber die Strategie, seinen Dienst auf AWS S3-Technologie aufzubauen, scheint an Attraktivität zu gewinnen. Das Unternehmen wirbt damit, dass sein Angebot bis zu 80 Prozent günstiger sein kann als AWS, da nur die Datenmenge berechnet wird, die der Nutzer in der Wasabi-Cloud speichert, ohne zusätzliche Gebühren für das Verschieben in und aus dieser Cloud oder andere Betriebskosten.

Abbildung 1: Wasabi Technologies baut auf AWS S3 auf und unterstützt die entsprechenden APIs zur Amazon-Cloud.

Friend behauptet auch, dass ähnliche Einsparungen erzielt werden können, wenn Kunden sich dafür entscheiden, mehr ihrer Daten in die Cloud von Wasabi zu verlagern, anstatt größere lokale Storage-Lösungen zu kaufen, und zwar über einen Vertragszeitraum von fünf Jahren, wenn die Wartungs- und Support-Gebühren sowie die Gesamtkosten und die Abschreibung berücksichtigt werden.

Wasabi Technologies setzt weltweit auf namhafte Reseller. „Wenn wir in einen Markt eintreten, ist das erste, was wir tun, die besten Vertriebshändler in diesem Markt zu gewinnen, bevor die Konkurrenz dort Fuß fasst“, sagt Friend. „Sobald die Reseller in unsere Systeme investiert haben, von den Marketing- und Entwicklungsgeldern, Schulungen, der Integration und so weiter profitiert haben, werden sie, wenn der nächste kommt und stattdessen mit ihnen zusammenarbeiten möchte, sagen: Warum sollte ich, ich arbeite bereits mit Wasabi zusammen.“

Als Privatunternehmen veröffentlicht Wasabi Technologies seine jährlichen Verkaufszahlen nicht, aber einige Analysten schätzen den Umsatz auf etwa 135 Millionen US-Dollar für 2023. Im Jahr 2024 können es bereits über 200 Millionen US-Dollar sein. Laut Friend möchte Wasabi innerhalb von fünf Jahren einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr erreichen.

Abbildung 2: Der Cloud-Storage-Anbieter ist mittlerweile in 15 Regionen aktiv.

Friend ist zudem Fan eines Börsengangs. „Wir möchten ein börsennotiertes Unternehmen werden. Bei Carbonite [Anm. wo Friend Mitbegründer und CEO war] wurden wir ein börsennotiertes Unternehmen, und mehr Menschen nahmen uns ernst. Es ist gut, ein öffentliches Profil zu haben, das kann helfen.“