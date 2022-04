Ist Managed Kubernetes das richtige für Ihr Unternehmen?

Containervirtualisierung mit Kubernetes sorgt für mehr Effizienz und niedrigere Kosten in der IT. Doch die Umsetzung in Eigenregie ist nicht einfach. Vor allem der Mittelstand sollte deshalb auf einen Managed Service zurückgreifen.

Die IT-Infrastruktur in den Betrieben wächst und wächst. Größere Unternehmen betreiben hunderte oder sogar tausende Anwendungen. Mit Containervirtualisierung lasten sie ihre Kapazitäten besser aus. Dabei werden Anwendungen in Container verpackt, die untereinander und vom Betriebssystem isoliert sind. Sie sind effizienter, da sie weniger Arbeitsspeicher und Storage als virtuelle Server benötigen.

Doch Container allein reichen häufig nicht. Zur weiteren Steigerung der Effizienz nutzen Rechenzentren das Architekturkonzept der Microservices. Dazu zerlegen sie Anwendungen in kleine, wiederverwendbare und leicht auszutauschende Komponenten – und diese verpacken sie meist in einen Container. So können sie beispielsweise den gleichen Druckservice in verschiedenen Anwendungen einsetzen.

Kubernetes und das Orchester der Container Wie die einzelnen Instrumente in einem Orchester müssen Container und Services zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Tatsächlich ist in der IT-Fachsprache von Orchestrierung die Rede. In den meisten Fällen gibt es zahlreiche Abhängigkeiten von Services und Anwendungen untereinander und zudem müssen die nötigen Ressourcen verfügbar sein. So ist es denkbar, dass jeder neu gestartete Container auf einem anderen Server läuft, da dort gerade ausreichend Kapazitäten sind. Manuell ist das ein viel zu großer Aufwand. Stattdessen verwenden viele ein Orchestrierungs-Tool wie Docker Swarm, Apache Mesos, Nomad oder Kubernetes – die mit Abstand beliebteste Orchestrierungslösung – um diesen Prozess zu automatisieren. Sie wird von vielen Unternehmen genutzt, auch wenn sie für kleine und mittelgroße Unternehmen nur bedingt geeignet ist. Denn vor allem bei sehr komplexen Infrastrukturen ist der Konfigurationsaufwand recht hoch. Als Open-Source-Software kann Kubernetes jedoch von jedem genutzt werden und lädt zum Experimentieren ein, in der Hoffnung, die Infrastruktur besser auszulasten. Dafür ist ein sogenanntes Kubernetes-Cluster erforderlich. Es besteht aus zwei oder mehr Knoten (Nodes), entweder physischen Computern oder virtuellen Maschinen (VMs). Einer der Knoten ist der sogenannte Master-Node, der die Verwaltungsarbeit übernimmt. Die anderen Knoten sind Worker-Nodes, auf denen die eigentlichen Anwendungen laufen. Das kleinste mögliche Kubernetes-Cluster besteht aus einem Master und einem Worker. Er kann im Grunde auf jedem leistungsfähigen Linux-Rechner mit einem Hypervisor für VMs gestartet werden. Für Experimente reicht das aus, doch für den produktiven Betrieb sind größere Infrastrukturen notwendig.

Container mit Docker erzeugen und auf Pods verteilen Mit ihnen wird es dann auch gleich kompliziert. So kann ein größerer physischer Kubernetes-Cluster durch Namespaces in mehrere virtuelle Cluster zergliedert werden, beispielsweise für unterschiedliche Projekte, Teams oder Geschäftsbereiche. Auf diese Weise kommen sich die einzelnen Bereiche nicht in die Quere und die Infrastruktur ist etwas leichter zu verwalten. Eine weitere Komponente der physischen und virtuellen Kubernetes-Cluster sind Pods. Diese Einheiten aus zwei oder mehr Containern werden stets gemeinsam auf einem Knoten gestartet, weil es zwischen ihnen Abhängigkeiten gibt. Ein Beispiel dafür wäre ein ERP-System (Enterprise Resource Planning), das zwingend Daten mit einem Manufacturing Execution System (MES) austauscht, so dass beide gleichzeitig in einem Pod gestartet werden sollten. Die Container werden üblicherweise mit der Docker-Engine ausgeführt. Diese Open-Source-Software war die erste Linux-Lösung, die eine Container-Virtualisierung konsequent umgesetzt hat. Kubernetes übernimmt dabei die Arbeit der Administratoren und vereinfacht die Bereitstellung der Anwendungen. Zudem müssen sich Entwickler nicht mehr mit der Verteilung der Anwendungen auf die Knoten befassen – das geschieht automatisch.