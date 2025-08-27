So nutzen Sie künstliche Intelligenz für die Datensicherung

Mit der zunehmenden Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in die IT-Branche gewinnt auch ihr Einsatz im Bereich der Datensicherung an Bedeutung. Um das Beste aus der KI für Backups herauszuholen, ist es wichtig zu wissen, welche Anwendungen effektiv sind.

Um weniger nutzbringende KI-Tools zu vermeiden, müssen Unternehmen ihre aktuellen Prozesse bewerten und feststellen, ob KI Geld und Zeit sparen oder die Effektivität der Aufgaben erhöhen kann, die das Unternehmen regelmäßig ausführt.

Bei der Datensicherung gibt es mehrere Aufgaben, die vom Einsatz von KI profitieren. Backup-Administratoren müssen neben anderen wertvollen Ressourcen auch Benutzerdateien, IaC-Konfigurationsdateien, Kundendatenbanken und Webseiten schützen.

Einer der Hauptvorteile von KI ist die Automatisierung von Backup- und Recovery-Prozessen, wodurch sich die Administratoren um andere Dinge kümmern können. KI bietet jedoch weit mehr als nur Automatisierung. Sie ermöglicht es Unternehmen, Backup- und Speicherprozesse zu optimieren, die Überwachung zu verbessern, Daten zu verwalten und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Die nachfolgenden acht KI-Anwendungsbereiche veranschaulichen, wie künstliche Intelligenz die Leistungsfähigkeit von Backup- und Wiederherstellungsprozessen gezielt verbessern kann.

1. Ressourcenplanung und -optimierung KI hilft bei der Ressourcenplanung und -optimierung, indem sie die aktuelle Backup-Infrastruktur eines Unternehmens untersucht und mit den vorhandenen Backup- und Wiederherstellungsoptionen von Anwendungsanbietern und Cloud Service Providern vergleicht. KI kann Administratoren zu Cloud-Speicher, lokalem Speicher und Netzwerkoptimierung beraten, um sicherzustellen, dass die Backup-Pläne umfassend und effizient sind. Sie hilft auch bei der Planung von Backups, um Zeiten mit hoher Netzwerk- und Festplattenauslastung zu vermeiden, damit die Backups nicht andere Dienste beeinträchtigen.

2. Risikobewertung Viele Backup- und Disaster-Recovery-Teams setzen KI bereits für verschiedene Aspekte der Risikobewertung ein, zum Beispiel für Netzwerkfehlkonfigurationen und Schwachstellen in Betriebssystemen oder Anwendungen. Indem die KI die Aufmerksamkeit auf die Backup-Strategie des Unternehmens lenkt, können Administratoren schnell Schwachstellen und Datensätze ermitteln, die durch das aktuelle Backup-Design unentdeckt bleiben. Das IT-Team kann dann die Risiken direkt angehen oder sich vom KI-Tool beraten lassen, wie die Probleme am besten zu beheben sind.

3. Speicheroptimierung KI-Tools können die Speicherung optimieren, indem sie die verfügbaren Datentypen und Speicheroptionen untersuchen, um die beste Kombination aus Effizienz und Kosteneffizienz zu ermitteln. Diese Optimierung umfasst die Auswahl von Hot-, Warm- und Cold-Storage-Optionen am eigenen Standort oder in der Cloud. Außerdem werden Ressourcen identifiziert, die mehrere Kopien für eine sofortige und zeitnahe Wiederherstellung erfordern. Die Speicheroptimierung mittels KI sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Speicherkosten und zufriedenstellenden Wiederherstellungsoptionen, insbesondere dann, wenn das Unternehmen überlappende Designs auf der Grundlage der 3-2-1Backup-Regel oder ihrer Variationen verwendet.

4. Überwachung auf verdächtige Aktivitäten KI kann ein hervorragendes Überwachungsinstrument sein, mit dem Administratoren die Dienste im Auge behalten können, ohne sie zu überlasten. KI kann Backups auf verdächtige Aktivitäten überwachen und Administratoren vor diesen Anomalien warnen oder selbständig handeln, um Probleme zu beheben. Die Fähigkeit der KI, zu lernen und Muster zu erkennen, ermöglicht es ihr, die individuelle Backup-Infrastruktur und die Bedürfnisse des Unternehmens zu verstehen.

5. Prädiktive Analyse zur Vermeidung von Datenverlusten Die Analyse historischer Daten hilft bei der Vorhersage von Datenverlusten und ermöglicht es den Nutzern, Risiken anzugehen, bevor sie zu Vorfällen werden. Dieser proaktive Ansatz, der Fehlkonfigurationen, Hardwareausfälle, Softwareschwachstellen und andere Probleme im Zusammenhang mit Datenverlusten abdeckt, kann IT-Teams mehr Vertrauen in die Backup-Strategie geben. Sie müssen nicht mehr die mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTBF) und die mittlere Zeit bis zur Wiederherstellung (MTTR) der Daten schätzen – mit der prädiktiven Analytik übernimmt KI diese Aufgabe und bietet Möglichkeiten zur Risikominderung.

6. Backup-Überwachung Die Backup-Überwachung kann große Mengen an Informationen generieren. Durch den Einsatz von KI zwischen dem Überwachungsprogramm und dem Wiederherstellungsteam können Backup-Administratoren von der Echtzeitanalyse profitieren. Die Analyse liefert eine Klassifizierung, die IT-Teams dabei hilft, Prioritäten zu setzen und Probleme schnell und präzise anzugehen, und entlastet sie so von einer potenziell erdrückenden Überwachungs- und Analyselast.

7. Datenpriorisierung und -klassifizierung Nicht alle Daten müssen auf dieselbe Weise gesichert werden. Einige Informationen ändern sich nur selten, während andere Datentypen ständig aktualisiert werden. Systemkonfigurationsdateien sind ein gutes Beispiel für Dateien, die sich normalerweise nicht häufig ändern, während Kunden- und Einkaufsdatenbanken ständig aktualisiert werden. KI klassifiziert Daten, um die kritischsten Dateien zu identifizieren. Die Klassifizierung kann auf dem Datentyp basieren, aber auch die Häufigkeit des Zugriffs, den Speicherort und die Lebensdauer berücksichtigen, um die beste Wahl für die Datensicherung zu treffen.

8. Überwachung der Einhaltung von Vorschriften und Berichterstattung Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist ein zentrales Thema für die IT-Teams von heute. KI kann die Einhaltung von Vorschriften überwachen und Berichte erstellen, um sicherzustellen, dass ein Unternehmen diese Anforderungen erfüllt. Sie kann Bereiche identifizieren, in denen Unternehmen gegen die Vorschriften verstoßen, so dass sie die Probleme angehen können, bevor sie bestraft werden. Die Einhaltung von Vorschriften ist besonders wichtig bei Gesetzen zur Datenhoheit und zum Datenschutz.