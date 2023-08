Warum Backup-Compliance-Berichterstattung von Bedeutung ist

Die Erstellung von Berichten über die Einhaltung von Datensicherungen (Backup Compliance Reporting) ist in der heutigen, von der Compliance-geprägten Welt zu einer notwendigen und wichtigen Aufgabe von Data-Protection-Teams geworden.

Compliance-Berichte können dazu beitragen, Datenschutzverletzungen oder Datenverluste zu vermeiden, indem Schutzlücken und Bereiche aufgedeckt werden, in denen das Unternehmen möglicherweise nicht den Best Practices folgt. Ein Audit, bei dem die Nichteinhaltung von Vorschriften festgestellt wird, kann zu teuren Geldstrafen, Rufschädigung und einem Vertrauensverlust bei den Kunden führen.

Backups stehen im Mittelpunkt von Datenschutzvorschriften wie HIPAA, CCPA und DSGVO. Datenschutzbestimmungen legen fest, wie Unternehmen die Privatsphäre und Integrität von Nutzerdaten verwalten und schützen müssen. Die Vorschriften werden immer zahlreicher und strenger.

Was sollte die Backup-Compliance-Berichterstattung enthalten?

Sorgen Sie für Transparenz bei der Einhaltung von Vorschriften und bei der Untersuchung von Bereichen, in denen ein Verstoß vermutet wird. Einblicke in die Backup-Leistung und fehlgeschlagene Backups helfen Unternehmen zu erkennen, ob sie in der Lage sind, die erforderlichen Wiederherstellungspunkte einzuhalten. Um die Fehlersuche zu erleichtern, sollten Sie Backup-Ausfälle nach Kategorien gruppieren und Fälle von aufeinanderfolgenden Backup-Ausfällen aufdecken.

Das Compliance-Reporting-Tool sollte auch einen Einblick in die Datenaufbewahrungsrichtlinien (Data Retention Policy) geben, zum Beispiel für die Archivierung und Löschung von Daten. Die Datenschutzbestimmungen legen in der Regel fest, wie lange Benutzer Daten aufbewahren müssen und wie sie diese speichern und handhaben. Die DSGVO sieht beispielsweise geografische Beschränkungen für den Speicherort von Daten vor. IT-Fachleute sollten bedenken, ob sie Berichte zur Datenmaskierung benötigen, insbesondere wenn Nutzerdaten für andere Geschäftszwecke wiederverwendet werden.

Ein weiteres wichtiges Merkmal eines Tools für die Compliance-Berichterstattung ist die Angabe von Details zu Tests von Failover und Failback für das Disaster Recovery (DR). Sie sollten über gute Backups an den erforderlichen Wiederherstellungszeitpunkten verfügen und den Nachweis erbringen, dass Anwendungen wiederhergestellt und innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens erfolgreich zurückgespielt werden können.

Automatisierung und Vorlagen sind wichtige Hilfsmittel, um die Konformität der Backup-Daten zu gewährleisten und nachzuweisen. Unternehmen sollten Vorlagen für die Automatisierung von DR-Tests und Failover-Prozessen auf Anwendungsebene erstellen. Außerdem sollten sie Folgendes dokumentieren und verwalten:

Aufbewahrungszeiten

wo die Daten gespeichert werden

welche Daten repliziert werden

wohin die Daten repliziert werden

Backup-Teams stehen nicht nur unter dem Druck, den Umgang mit personenbezogenen Daten, die Umsetzung von Datenschutzrichtlinien und die Geschäftskontinuität zu überwachen, sondern sind auch für den Nachweis der Einhaltung von Vorschriften verantwortlich. Rationalisieren Sie die Compliance-Berichterstattung, um den Zeitaufwand für die Überwachung zu verringern und den Backup-Teams die Möglichkeit zu geben, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, die für ihre Arbeit wichtiger sind. Dies kann hilfreich sein, wenn neue Vorschriften auftauchen und sich die Bestimmungen und Anforderungen im Laufe der Zeit weiterentwickeln.

Die Erstellung von Berichten über die Einhaltung von Backup-Vorschriften kann entscheidend dazu beitragen, das Unternehmen vor Datenverlusten, Ausfallzeiten, teuren Gebühren und Schäden an der Glaubwürdigkeit der Marke zu bewahren. Die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften und die Erstellung von Berichten sind mühsam und zeitaufwändig, daher sollte die IT-Abteilung eine Automatisierung und Vorlagen in Betracht ziehen, um die täglichen Prozesse zu optimieren.