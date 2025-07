Die Langzeitsicherung im Unternehmen richtig umsetzen

Richtlinien zur Datenaufbewahrung sind ein zentraler Bestandteil des Datenmanagements. Bei der Entwicklung solcher Richtlinien müssen Administratoren nicht nur interne Abläufe, sondern auch externe Vorschriften, gesetzliche Anforderungen und geschäftliche Erwartungen berücksichtigen.

Eine Aufbewahrungsrichtlinie definiert, welche Daten gespeichert bleiben müssen und welche gelöscht werden dürfen. In Zeiten wachsender Datenmengen ist es leicht, wichtige Informationen in einem Wust aus redundanten oder veralteten Kopien zu verlieren. Eine bewährte Methode besteht darin, mindestens drei Kopien jeder Dateneinheit zu erstellen. Dies ist allerdings speicherintensiv und erfordert eine kluge Speicherstrategie.

Die folgenden Fragen helfen Unternehmen bei der Definition ihrer Aufbewahrungsrichtlinien:

Wenn Speicherplatz optimiert werden soll, stehen verschiedene bewährte Verfahren zur Verfügung, um eine effektive Backup-Richtlinie zu gestalten.

Verwenden Sie diesen Leitfaden, um Aufbewahrungsrichtlinien besser zu verstehen und einige bewährte Verfahren kennenzulernen. Sehen Sie sich anschließend die enthaltene kostenlose Vorlage für eine Richtlinie zur Aufbewahrung von Backups an, um eine Richtlinie für Ihr Unternehmen zu erstellen oder anzupassen.

Aufbewahrungsrichtlinien gibt es aus zahlreichen Gründen. Sie dienen dazu dienen unter anderem dazu, Kundendaten sicher, verfügbar und gesetzeskonform zu speichern. Branchen wie Gesundheitswesen, Bildung, IT oder Einzelhandel haben jeweils unterschiedliche Anforderungen. Einige Richtlinien beinhalten auch Fristen für die automatische Löschung veralteter Daten.

Eine Backup -Aufbewahrungsrichtlinie ist eine interne Vorgabe, die festlegt, welche Daten gespeichert werden, wo sie gespeichert sind und wie lange sie aufbewahrt werden. Die Richtlinie kann auch bestimmen, welche Arten von Backups zulässig sind, etwa auf Bändern oder in der Cloud . Dazu können verschiedene Backup-Methoden zählen, etwa vollständige, inkrementelle oder differenzielle Sicherungen.

Kosteneffizienz: Speichern bedeutet Kosten, besonders bei Cloud - oder unveränderlichen Speicherlösungen. Durch definierte Löschfristen in der Aufbewahrungsrichtlinie können Unternehmen Speicherplatz und Kosten reduzieren, da sie definieren, in welchen Intervallen Backup-Kopien von welchen Medien gelöscht werden.

Zentrale Aspekte einer Aufbewahrungsrichtlinie

Bei der Erstellung einer Aufbewahrungsrichtlinie müssen drei wichtige Aspekte berücksichtigt werden: welche Daten das Unternehmen aufbewahren muss, relevante Compliance-Vorschriften und zukünftige Aktualisierungen der Richtlinie.

Welche Daten müssen aufbewahrt werden?

Einige Daten müssen laut Gesetz für einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt werden; andere Daten sind zwar nützlich, aber es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, sie über einen längeren Zeitraum vorzuhalten. Unternehmen können interne Regeln dafür festlegen, welche Daten sie wie lange aufbewahren, vorausgesetzt, dass sie die Compliance-Vorschriften erfüllen oder übertreffen. Zu den gängigen Arten von aufbewahrten Daten gehören Dateien, E-Mail-Nachrichten und Datenbankdatensätze.

Eine der ersten Best Practices für die Aufbewahrung von Backups ist, zu wissen, welche Daten live bleiben sollten und welche Daten das Unternehmen archivieren sollte. In der Regel basiert diese Entscheidung auf dem Alter der Daten. In einigen Fällen prüfen Administratoren Kriterien wie den Zeitpunkt des letzten Zugriffs auf die Daten und den Datentyp.

Beispielsweise verfügt ein Unternehmen möglicherweise über viel freien Speicherplatz auf dem Dateiserver, möchte aber etwas Ordnung schaffen. Mit diesem Ziel vor Augen beschließt es, eine Archivierungsrichtlinie zu erstellen, nach der alle Daten, die älter als fünf Jahre sind, in das Archiv verschoben und alle Daten, die älter als zehn Jahre sind, gelöscht werden.

Dies mag zwar wie ein vernünftiger Ansatz für die Erstellung einer Richtlinie zur Datenaufbewahrung klingen, könnte jedoch unerwünschte Folgen haben. Was passiert, wenn eine Tabelle vor sechs Jahren erstellt wurde, aber regelmäßig aktualisiert wird? Wenn die Richtlinie zur Datenaufbewahrung nur das Erstellungsdatum berücksichtigt, würde die Tabelle archiviert werden, obwohl sie regelmäßig verwendet wird. Es ist in der Regel viel effektiver, eine Aufbewahrungsrichtlinie auf das Datum des letzten Zugriffs statt auf das Erstellungsdatum zu stützen.

Richtlinien zur Datenaufbewahrung können auch auf andere Weise fehlschlagen. Wenn ein Unternehmen beispielsweise vor 11 Jahren einen 15-Jahres-Mietvertrag für sein Bürogebäude unterzeichnet hat, hat in den letzten 10 Jahren höchstwahrscheinlich niemand mehr einen Blick auf das Dokument geworfen. Dennoch möchte das Unternehmen es wahrscheinlich aufbewahren. Die Richtlinie sollte Fälle dieser Art berücksichtigen.

Compliance

Neben den internen Compliance-Regeln muss ein Unternehmen bei der Festlegung seiner Richtlinie zur Datenaufbewahrung mehrere Gesetze und Vorschriften berücksichtigen. Es ist wichtig, die geltenden Gesetze zu ermitteln; dabei kann ein externer Prüfer helfen.

Die DSGVO der Europäischen Union enthält beispielsweise Vorschriften, die für personenbezogene Daten (PII) von EU-Bürgern gelten, unabhängig davon, wo diese gespeichert sind.

Eine Organisation, die Daten erfasst, sollte über eine Richtlinie verfügen, in der die Einhaltung der DSGVO ausdrücklich geregelt ist.

Weitere Vorschriften mit Anforderungen zur Datenaufbewahrung sind der Sarbanes-Oxley Act in den USA und der Payment Card Industry Data Security Standard. Insbesondere im Zusammenhang mit diesen Vorschriften sollte eine Organisation nur personenbezogene Daten aufbewahren, die benötigt werden.

Zu den Strafen für Verstöße gehören Geldbußen und Reputationsverluste. Ein Datenaufbewahrungsplan innerhalb einer internen Richtlinie kann ein hilfreiches Instrument zur Einhaltung der Vorschriften sein.

Aktualisierung der Richtlinien

Die Aufbewahrungsstrategie muss flexibel bleiben. Bei Rechtsstreitigkeiten können Daten länger gespeichert werden müssen als vorgesehen. Daher sind regelmäßige Prüfungen und Anpassungen essenziell.