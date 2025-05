Kostenlose Vorlage für eine Data-Retention- und Lösch-Policy

Als Teil eines umfassenden Datenverwaltungsprogramms sollten IT-Organisationen Richtlinien für die Aufbewahrung und Vernichtung von Daten (Data Retention and Destruction Policy) aufstellen.

Eine Richtlinie ist ein unverzichtbares Instrument, um sicherzustellen, dass Unternehmen die richtigen Verfahren für diese wichtigen Phasen des Datenlebenszyklus einhalten. Die Richtlinie ist auch ein wichtiges Indiz für die Einhaltung von Standards und Vorschriften und dient als Nachweis für ein IT-Audit.

Weitere Maßnahmen

Lassen Sie den Entwurf der Richtlinie zur Datenaufbewahrung und -vernichtung zumindest von der Leitung der IT-Abteilung, der Innenrevision und der Rechtsabteilung prüfen. Bitten Sie andere relevante Abteilungen um Kommentare, wenn es die Zeit erlaubt.

Vergewissern Sie sich, dass die Richtlinie die Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften berücksichtigt. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Policy Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt, um zu zeigen, dass sie mit Green-IT-Verfahren vereinbar ist.

Verteilen Sie die Richtlinie an die entsprechenden internen Abteilungen und gegebenenfalls an externe Parteien. Legen Sie ein Datum fest, an dem die neue Richtlinie in Kraft tritt. Versenden Sie Benachrichtigungen an die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung. Informieren Sie die Geschäftsleitung bei Bedarf über die Richtlinie.

Führen Sie die Richtlinie ein, legen Sie einen Zeitplan für die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung fest, und beginnen Sie mit der Wartung und kontinuierlichen Verbesserung.