Unstrukturierte Daten Compliance-konform absichern

Compliance-Vorschriften setzen Unternehmen unter Druck, Daten aufzubewahren und zu verwalten, da sonst hohe Geldstrafen drohen. Unstrukturierte Daten, so chaotisch sie auch sein können, sind von solchen Anforderungen nicht ausgenommen.

Unternehmen sollten ihre Backup- und Data-Protection-Strategien im Hinblick auf die Einhaltung von Vorschriften für unstrukturierte Daten überprüfen. In der Regel sollten regulierte Unternehmen ein Tool zur kontinuierlichen Datensicherung (Continuous Data Protection) verwenden, um unstrukturierte Daten bei jeder Änderung zu sichern. Die Datenaufbewahrung ist ein wichtiger Bestandteil der Compliance für unstrukturierte Daten. Ein Unternehmen muss die Unterstützung der Versionskontrolle aktivieren, um sicherzustellen, dass alle früheren Versionen einer Datei in den Backups des Unternehmens so lange aufbewahrt werden, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Um einen angemessenen Schutz unstrukturierter Daten zu gewährleisten, müssen Backup-Teams nicht nur den Speicherort der verschiedenen Datentypen kennen, sondern auch feststellen, welche Compliance-Anforderungen für diese Daten gelten. Zu den wichtigsten Vorschriften, die es zu verstehen gilt, gehören die folgenden:

Die Bestimmung, welche Compliance-Vorschriften ein Unternehmen erfüllen muss, sollte bei der Festlegung der Backup- und Data-Protection-Strategie helfen.