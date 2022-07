So wählen Sie das passende Storage Tier in Azure Blob

Das richtige Azure Blob Storage Tier (Speicherebene) kann Zeit oder Geld sparen. Das falsche Tier kann jedoch zu quälenden Wartezeiten auf wichtige Daten führen.

Azure Blob ist eine Speicherarchitektur innerhalb der Microsoft-Cloud, die Unternehmen zum Speichern von binären großen Objekten (Blobs) verwenden. Es handelt sich um Microsofts Objektspeicherangebot für unstrukturierte Daten.

Überlegen Sie, welches Azure Blob Storage-Tier das richtige ist. Es ist möglich, einen Blob von einer Ebene auf eine andere zu verschieben, aber die Ebenen Cool und Archiv haben Mindestaufbewahrungsfristen, die die Übertragung einschränken. Administratoren können eine Blob-Kopie erstellen, aber die Aufbewahrung von zwei Kopien eines Blobs erhöht die Kapazitätskosten.

Azure bietet drei Hauptoptionen für Objektspeicher mit unterschiedlichen Kosten und Zugänglichkeitsgraden.

Wenn Unternehmen regelmäßig auf Dateien zugreifen oder diese ändern, ist es wahrscheinlich am besten, sie im Hot Tier zu speichern. Das Hot Tier hat zwar die höchsten Kosten pro Gigabyte der drei Azure Blob Storage Tiers, aber auch die niedrigsten Zugriffskosten und keine Mindestaufbewahrungsfrist.

Die Cool-Storage-Ebene ist für Daten gedacht, auf die Unternehmen nicht so häufig zugreifen oder die sie nicht so häufig ändern. Die Daten im Cool Tier müssen jedoch immer noch online und leicht zugänglich sein. Die Kosten pro Gigabyte sind bei Cool Storage geringer als bei Hot Storage, aber die Zugriffskosten sind höher. Außerdem gilt für das Cool-Tier eine Mindestaufbewahrungsfrist von 30 Tagen, das heißt die Daten müssen mindestens 30 Tage lang dort verbleiben, bevor sie gelöscht werden können.

Verschieben von Daten von Tier zu Tier

Nachdem die Ebene einer Datei in Azure Blob Storage zum Zeitpunkt der Erstellung festgelegt wurde, muss die Datei möglicherweise auf eine andere Ebene verschoben werden.

Die erste Möglichkeit besteht darin, eine Blob-Tier-Operation durchzuführen. Bei dieser Methode können Sie einen Blob direkt ändern oder eine Lebenszyklusverwaltungsrichtlinie erstellen. Um die Datei direkt zu ändern, klicken Sie auf das Symbol More für die Datei und wählen dann die Option Change Tier, wie in Abbildung 2 unten dargestellt.

Abbildung 2

Die andere Möglichkeit, einen Blob von einer Ebene auf eine andere zu verschieben, besteht darin, einen Kopiervorgang für Blob durchzuführen. Wie der Name schon sagt, wird der Blob einfach auf eine andere Ebene kopiert.

In den meisten Fällen ist der Vorgang Blob-Tier festlegen die beste Option. Die Option Blob kopieren eignet sich jedoch am besten, um einen Blob zu verschieben, dessen Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Bei diesem Vorgang wird der Blob nicht wirklich verschoben, sondern eine Kopie davon in der gewünschten Ebene erstellt. Sobald die Aufbewahrungsfrist des Blobs abgelaufen ist, löschen Sie den Blob aus seiner ursprünglichen Ebene.