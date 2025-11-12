Einführung in die Netzwerkautomatisierung mit Ansible

Dank Tools wie Ansible können Netzwerkadministratoren die Netzwerkgeräte eines Herstellers konfigurieren, ohne deren Befehlszeilensyntax zu kennen. Benutzer können zudem Konfigurationen gleichzeitig auf mehreren Geräten implementieren.

Dieser Artikel zeigt, wie Sie Ansible zur Netzwerkautomatisierung einsetzen, von den ersten Schritten über die Ausführung von Ansible Playbooks bis hin zum Troubleshooting. Es sind keine Vorkenntnisse zu Ansible erforderlich, da der Artikel praxisnahe Beispiele enthält, um die einzelnen Prozesse zu veranschaulichen.

Sehen wir uns an, wie sich mit Ansible Netzwerkkonfigurationen automatisch auf zwei Netzwerkgeräten implementieren lassen. Sie können die Konfiguration mithilfe von CLI über SSH anwenden.

Ansible verwendet drei Kommunikationsprotokolle, um den Kontrollknoten mit Netzwerkgeräten zu verbinden:

Wenn Sie Ansible einrichten, installieren Sie es auf einem Kontrollknoten, der sich mit Netzwerkgeräten verbindet und diese verwaltet. Sie müssen die Netzwerkkonfiguration in einer YAML -Datei definieren, die als Playbook bezeichnet wird. Das folgende Playbook erfasst beispielsweise die Schnittstellen auf einem Router .

Ansible für Netzwerkgeräte konfigurieren

Sehen wir uns zunächst die Anforderungen für dieses Lab an, wie Sie die Ansible- und Netzwerkgeräteumgebung vor der Automatisierung vorbereiten und wie Sie die Ansible-Dokumentation eines Herstellers oder Anbieters richtig lesen.

Sie benötigen Folgendes, um Ansible für Ihre Netzwerkgeräte zu konfigurieren:

Ein vorzugsweise virtualisiertes Homelab, zum Beispiel Graphical Network Simulator-3 (GNS3) oder EVE-NG .

(GNS3) oder . Ein lizenziertes Cisco- oder Arista-Router-Image.

Ansible, das Sie auf Ihrem Rechner installiert haben.

Verzeichnis- und Dateistruktur von Ansible

Standardmäßig speichert Ansible Dateien unter /etc/ansible, unter anderem systemweite Konfigurationsdateien, Rollen und das Inventory.

ansible.cfg

root@Charles:/etc/ansible# tree



.



|-- ansible.cfg



`-- hosts

Die Datei ansible.cfg ist die zentrale Konfigurationsdatei, in der Sie den Standardspeicherort für bestimmte Dateien festlegen, wie Inventory, Logs, Remote-Portnummern, Rollen und andere Assets.

Machen Sie sich zunächst mit dem Inventory File (Inventardatei) vertraut. Die anderen Dateien werden mit zunehmender Erfahrung nützlich sein.

hosts

Dies ist die Inventardatei. Sie enthält die IP-Adressen beziehungsweise Host-Namen der Geräte, mit denen Sie eine Verbindung herstellen. Sie können die Geräte gruppieren und ihnen einen Namen geben. Gruppieren Sie die Geräte beispielsweise nach ihrem Standort, etwa München oder Hamburg.

Der Inhalt der Inventar-Host-Datei von Ansible liegt standardmäßig im INI-Format vor. Es handelt sich üblicherweise um Klartext, der aufgrund der Struktur aber schwer zu lesen ist. Viele Netzwerkadministratoren bevorzugen YAML, da es leichter verständlich ist. Dadurch wird die Datei im YAML-Format gespeichert.

DNS-Auflösung auf dem Ansible-Kontrollknoten konfigurieren

Sie müssen die IP-Adresse der Router-Schnittstelle zu Ihrer Host-Datei hinzufügen, damit Ihr Kontrollknoten Router wie R1, R2, R3 und R4 erkennt.

Außerdem muss die IP-Adresse des Routers im gleichen Bereich wie der Ansible-Kontrollknoten liegen.

vi /etc/hosts



192.168.122.161 R1

192.168.122.162 R2

192.168.122.163 R3

192.168.122.164 R4

Verwechseln Sie diese Host-Datei nicht mit der im Ansible-Verzeichnis.

Managementschnittstelle und Host-Namen des Routers manuell konfigurieren

Die Managementschnittstelle muss sich im gleichen Bereich wie der Ansible-Kontrollknoten befinden, um zu verhindern, dass der Knoten mit ihr interagiert.

In einem Produktionsnetzwerk werden diese Schnittstellen in der Regel automatisch mithilfe von Zero Touch Provisioning (ZTP) oder dem Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) erstellt.

So konfigurieren Sie unsere Beispiel-Cisco-Router R1 und R2:

configure terminal



hostname R1



interface Eth0/0

ip address 192.168.122.161 255.255.255.0

no shutdown



end



----------------------------------------



configure terminal



hostname R2



interface Eth0/0

ip address 192.168.122.162 255.255.255.0

no shutdown



end

Und so sieht das Ganze für unsere Arista-Router R3 und R4 aus:

configure terminal



hostname R3



interface Eth0/0

ip address 192.168.122.163 255.255.255.0

no shutdown



---------------------------------------------------------------



configure terminal



hostname R4



interface Eth0/0

ip address 192.168.122.164 255.255.255.0

no shutdown

SSH auf Ihren Geräten manuell konfigurieren

Der nächste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass SSH auf den Routern konfiguriert ist.

So funktioniert‘s für die Cisco-Router R1 und R2:

configure terminal



username cisco password cisco

username cisco privilege 15



line vty 0 4

transport input all

login local



exit



ip domain-name homelab.com



crypto key generate rsa

1024



end

write

Der SSH-Konfigurationsprozess für die Arista-Pendants R3 und R4 sieht folgendermaßen aus:

username arista privilege 15 secret arista



dns domain homelab.com



management ssh

Als Nächstes verbinden Sie sich über SSH von Ihrem Ansible-Kontrollknoten aus mit den Routern, um zu gewährleisten, dass die SSH-Konfiguration des Routers korrekt ist. Dadurch werden auch die SSH-Schlüssel des Routers lokal zur Datei known_hosts Ihres Kontrollknotens hinzugefügt.

ssh cisco@R1

ssh cisco@R2



------------



ssh arista@R3

ssh arista@R4

Nun können Sie in Ihrer Inventardatei auf die SSH-Anmeldedaten und den Host-Namen des Routers verweisen.

Benutzerdefinierte Inventardatei erstellen

Obwohl es in Ansible eine standardmäßige Inventardatei unter /etc/ansible/hosts gibt, können Sie eine benutzerdefinierte Datei in einem anderen Verzeichnis erstellen und bei der Ausführung darauf verweisen.

Nachfolgend finden Sie eine benutzerdefinierte Inventardatei mit Anweisungen, wie Sie sich mit Ihren Geräten verbinden. Denken Sie daran, SSH zuerst manuell auf Ihren Geräten zu konfigurieren. Weitere Optionen für die Inventarverbindung finden Sie hier.

Die Datei inventory.yaml definiert und organisiert die von Ansible verwalteten Hosts und Gruppen, wie im Folgenden zu sehen ist.

local:

hosts:

R1:

ansible_connection: network_cli

ansible_host: R1

ansible_user: cisco

ansible_password: cisco

ansible_network_os: cisco.ios.ios

ansible_become: true

ansible_become_method: enable

R2:

ansible_connection: network_cli

ansible_host: R2

ansible_user: cisco

ansible_password: cisco

ansible_network_os: cisco.ios.ios

ansible_become: true

ansible_become_method: enable

R3:

ansible_connection: network_cli

ansible_host: R3

ansible_user: arista

ansible_password: arista

ansible_network_os: arista.eos.eos

ansible_become: true

ansible_become_method: enable

R4:

ansible_connection: network_cli

ansible_host: R4

ansible_user: arista

ansible_password: arista

ansible_network_os: arista.eos.eos

ansible_become: true

ansible_become_method: enable

So lesen Sie die Ansible-Dokumentation eines Herstellers

Bei der Implementierung der Netzwerkautomatisierung mit Ansible ist es wichtig, Parameter anzugeben, wenn Sie ein Playbook definieren möchten, um das Gerät eines Herstellers zu konfigurieren. Es kann allerdings schwierig sein, die Datentypen der Parameter zu verstehen. Konzentrieren wir uns auf die folgenden drei Datentypen:

dictionary list / elements=dictionary list / elements=string

1. dictionary (Wörterbuch)

Diese Datenstruktur speichert Schlüssel-Wert-Paare und wird häufig für komplexe Konfigurationen verwendet, um ein strukturiertes, lesbares Format zu gewährleisten.

key_1: value_1

key_2: value_2

2. list / elements=dictionary (Liste mit Wörterbüchern als Elemente)

Hierbei handelt es sich um eine Liste von Wörterbüchern. Ein Index der Liste kann ein Wörterbuch mit mehreren Schlüssel-Wert-Paaren enthalten.

list_of_dictionaries:

- key_1: value_1

key_2: value_2

- key_3: value_3

key_4: value_4

Dieses Beispiel zeigt eine Liste mit zwei Elementen, die jeweils durch einen Bindestrich markiert sind. Mit anderen Worten: Jeder Bindestrich stellt einen Index einer Liste dar. Diese Struktur kommt oft in Modulparametern, Variablendefinitionen und Schleifenkonstruktionen zum Einsatz.

3. list / elements=string (Liste mit Zeichenketten als Elemente)

Diese Notation steht für eine Liste, in der jedes Element Zeichenkettenwerte enthält. Jeder Index in der folgenden Liste enthält genau eine Zeichenkette:

list_of_strings:

- "value_1"

- "value_2"

Diese Struktur ist einfacher als list / elements=dictionary, da sie keine verschachtelten Strukturen enthält.

Eine Collection installieren

Kommen wir nun zur Praxis und installieren die Cisco- beziehungsweise Arista-Collection. Eine Collection (Sammlung) ist ein Modul, das die Befehlszeilensyntax einer Aktion abstrahiert, zum Beispiel das Anzeigen von Schnittstellen oder das Konfigurieren einer Schnittstelle.

ansible-galaxy collection install cisco.ios

ansible-galaxy collection install arista.eos

Konfiguration von OSPF auf den Netzwerkgeräten

Anschließend definieren Sie die Konfigurationen in einem Playbook. Ein Playbook kann zahlreiche Aufgaben, sogenannte Tasks, enthalten, beispielsweise:

Das Netzwerk R1 über Open Shortest Path First (OSPF) bekannt geben.

über Open Shortest Path First (OSPF) bekannt geben. Die Ergebnisse der Konfiguration anzeigen.

Definieren Sie in Ihrem Playbook zunächst den Host, mit dem Sie sich verbinden, die Aufgabe, die Sie ausführen, und die Modulkonfiguration, die Sie verwenden möchten.

Cisco und Arista nutzen ios_ospfv2 beziehungsweise os_ospfv2, um OSPFv2 zu konfigurieren.

Öffnen Sie die Seite Modules (Module) in der Dokumentation des Geräteherstellers, und gehen Sie zum Abschnitt Examples (Beispiele), um zu erfahren, wie das Modul verwendet wird und was es macht.

Konfigurieren Sie OSPF auf R1 und R2 mithilfe der in der Dokumentation unter Modules aufgeführten Parameter.

Wenn Sie die OSPFv2-Dokumentation von Cisco oder Arista öffnen, ist der erste Parameter config mit dem Datentyp Dictionary. Das Dictionary enthält ein einzelnes Schlüssel-Wert-Paar, key1: value1, wie zuvor beschrieben.

Der zweite Parameter nennt sich processes. Sie sind bereits mit der Konfiguration von OSPF auf Cisco- oder Arista-Geräten per CLI vertraut und wissen daher, dass Sie einen OSPF-Prozess einbinden müssen. Der Parameter processes ist vom Datentyp list / elements=dictionary. Das heißt, Sie müssen eine Liste definieren, die mehrere Indizes mit jeweils mehreren Schlüssel-Wert-Paaren enthalten kann.

Wenn Sie die Dokumentation auf diese Weise lesen, können Sie Ihre Ansible-Konfiguration im Handumdrehen erstellen.

Konfiguration von OSPF auf R1 und R2 (Cisco)

Im Folgenden wird OSPF auf den Cisco-Routern R1 und R2 mithilfe des Playbooks cisco-ospf.yaml konfiguriert.

- hosts: R1

tasks:

- name: advertise R1 network to ospf

cisco.ios.ios_ospfv2:

config:

processes:

- process_id: 1

areas:

- area_id: "0"

network:

- address: 192.168.122.0

wildcard_bits: 0.0.0.255

area: 0

register: r1_ospf

- name: show the r1_ospf output

ansible.builtin.debug:

var: r1_ospf



- hosts: R2

tasks:

- name: advertise R2 network to ospf

cisco.ios.ios_ospfv2:

config:

processes:

- process_id: 1

areas:

- area_id: "0"

network:

- address: 192.168.122.0

wildcard_bits: 0.0.0.255

area: 0

register: r2_ospf

- name: show the r2_ospf output

ansible.builtin.debug:

var: r2_ospf

Konfiguration von OSPF auf R3 und R4 (Arista)

Im nächsten Beispiel wird OSPF auf den Arista-Routern R3 und R4 mithilfe des Playbooks arista-ospf.yaml konfiguriert.

- hosts: R3

tasks:

- name: advertise R3 network to ospf

arista.eos.eos_ospfv2:

config:

processes:

- process_id: 1

areas:

- area_id: "0"

networks:

- area: 0

network_address: 192.168.122.0

mask: 0.0.0.255

register: r3_ospf

- name: show the r3_ospf output

ansible.builtin.debug:

var: r3_ospf



- hosts: R4

tasks:

- name: advertise R4 network to ospf

arista.eos.eos_ospfv2:

config:

processes:

- process_id: 1

areas:

- area_id: "0"

networks:

- area: 0

network_address: 192.168.122.0

mask: 0.0.0.255

register: r4_ospf

- name: show the r4_ospf output

ansible.builtin.debug:

var: r4_ospf

In Ansible müssen Sie einen Ausgabe-Task definieren, wenn Sie das Ergebnis einer angewendeten Konfiguration anzeigen möchten. Dies können Sie mit der Variablen register erreichen, wie sie im vorherigen Playbook verwendet wurde. Die Variable erfasst die Ausgabe und zeigt sie mit dem integrierten Ansible-Debug-Modul an.