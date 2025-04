Wie Multi-Cloud-Networking die Zuverlässigkeit erhöhen kann

Die meisten Unternehmen arbeiten heute in Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen. Zu Beginn der Cloud-Migration vernetzten Unternehmen ihre Cloud-Ressourcen häufig nach dem Hub-and-Spoke-Prinzip, indem sie ihre lokalen Umgebungen von Rechenzentrums-Hubs aus mit jeder Cloud einzeln verbanden. Der gesamte Cloud-Verkehr musste über die Rechenzentrums-Hubs auf die Ressourcen einer anderen Cloud zugreifen.

Für viele Unternehmen hat sich die Nutzung mehrerer Clouds und deren Vernetzung jedoch so weit entwickelt, dass der typische Hub-and-Spoke-Ansatz nicht mehr praktikabel ist. Netzwerke müssen nun in der Lage sein, lokale Dienste und externe Cloud-Ressourcen von mehreren Anbietern zu verbinden. Die Notwendigkeit, Ressourcen über mehrere Clouds und Rechenzentren hinweg zu vernetzen, hat den Weg für Multi-Cloud-Netzwerkdienste geebnet.

Die Notwendigkeit, eine zuverlässige und sichere Netzwerkkonnektivität über eine hybride Multi-Cloud bereitzustellen, bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, darunter Komplexität, Fragilität und Inkonsistenz. Multi-Cloud-Netzwerkdienste zielen darauf ab, diese Herausforderungen zu bewältigen.

Treiber von Multi-Cloud Networking

Der Netzwerk-Stack jeder Cloud-Umgebung unterscheidet sich von anderen Clouds und von lokalen Netzwerken. Diese Unterschiede erschweren die Implementierung einer zuverlässigen und sicheren Konnektivität.

Die Komplexität der Implementierung verschiedener Netzwerkdienste in jeder Umgebung macht es auch leicht, anfällige Netzwerke zu schaffen. Ein Netzwerkproblem in einer Multi-Cloud-Umgebung kann zu Netzwerkausfällen im gesamten Stack führen. Selbst ein kleiner Fehler in einem Netzwerkdienst oder einer virtuellen Gerätekonfiguration kann zu einem Ausfall in einem anfälligen Multi-Cloud-Netzwerk führen.

Die Komplexität der separaten Implementierung von Netzwerken in jeder Umgebung schafft auch zahlreiche Möglichkeiten für Inkonsistenzen bei Netzwerk- oder Sicherheitsfunktionen. Inkonsistente Funktionen in verschiedenen Clouds können zu schlechter Leistung und unerwartetem Verhalten führen, zum Beispiel zu fehlgeschlagenen Bandbreitenoptimierungen oder erhöhten Kosten. Inkonsistente Konfigurationen können auch zu Lücken und Fehlern bei der Umsetzung von Netzwerksicherheitsrichtlinien führen, die das Unternehmensnetzwerk Risiken aussetzen können.

Multi-Cloud-Netzwerkdienste zielen darauf ab, die Vernetzung von Workloads in unterschiedlichen Umgebungen zu vereinfachen, insbesondere durch die Bereitstellung von Konsistenz auf der Verbraucherseite und Robustheit bei der Implementierung.