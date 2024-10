Die Qualifikationslücke bei der Cybersicherheit beheben

Es ist kein Geheimnis, dass Unternehmen mit einem großen Mangel an qualifizierten Mitarbeitern im Bereich Cybersicherheit konfrontiert sind. Schon seit einigen Jahren ist bekannt, dass viele gut bezahlte Stellen, die Cybersicherheitskenntnisse erfordern, nicht besetzt werden können.

Leider hat die Berichterstattung über die Qualifikationslücke im Bereich der Cybersicherheit nicht ausgereicht, um die Zahl der Beschäftigten im Bereich der Cybersicherheit zu erhöhen. Laut einer Studie der Information Systems Security Association (ISSA) und des TechTarget-Analystenunternehmens Enterprise Strategy Group gaben sechsundsechzig Prozent der Cyberexperten an, dass die Arbeit als Cybersicherheitsexperte in den letzten zwei Jahren schwieriger geworden ist, während 27 Prozent auf einen hohen Schwierigkeitsgrad hinwiesen.

Wie groß ist die Lücke? CyberSeek berichtet, dass in den USA etwa 1,1 Millionen Menschen im Bereich Cybersicherheit beschäftigt sind, aber mehr als 500.000 Stellen unbesetzt sind. Laut Cybersecurity Ventures werden bis zum Jahr 2025 weltweit etwa 3,5 Millionen Menschen im Bereich der Cybersicherheit fehlen. Ende des Jahres 2023 vermeldete der Branchenverband Bitkom, dass hierzulande 149.000 Stellen für IT-Fachkräfte nicht besetzt seien. Eine Umfrage des Sicherheitsanbieters Sophos kommt im Dezember 2023 zu dem Schluss, dass dort wo in deutschen Unternehmen IT-Fachkräftemangel besteht, es zu 71 Prozent an Security-Expertise mangele.

Wie Unternehmen die Qualifikationslücke schließen können

Ein kurzfristiges Schließen der Qualifikationslücke in Sachen Cybersicherheit in Unternehmen wird eher schwierig. Aber Unternehmen können mit einigen Maßnahmen dafür sorgen, dass sich die Situation absehbar verbessert.

Die Suche nach Talenten erweitern. Stellen Sie sicher, dass Ihre Einstellungs- und Rekrutierungspraktiken der Vielfalt der Gesellschaft Rechnung tragen. Dies beinhaltet auch einzelne Gemeinschaften, die bislang in der IT oft unterrepräsentiert sind, gezielt anzusprechen. Informieren Sie die Mitglieder dieser Gemeinschaften über die Vielfalt der Möglichkeiten im Bereich der Cybersicherheit und zeigen Sie ihnen, wie sie in die Belegschaft eintreten können. Denken Sie über Partnerschaft oder Initiativen mit Bildungseinrichtungen wie Fachhochschulen, Universitäten oder anderen Ausbildungsstätten nach.

Fähigkeiten intern aufbauen. Unternehmen können auf einen viel größeren Pool von Arbeitskräften zurückgreifen, wenn sie die Stellenanforderungen lockern und stattdessen den Aufbau von Cyberfähigkeiten intern planen, indem sie Mitarbeitern Schulungen, Weiterbildungen und Zertifizierungen anbieten, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. Geben Sie Hochschulabsolventen, erfahrenen Mitarbeitern, Quereinsteigern und Personen mit Interesse und Eignung für Cybersicherheit die Möglichkeit, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Hochschulabschlüsse, Zertifizierungen und mehrjährige Erfahrung sind für den Erfolg in den meisten Positionen im Bereich der Cybersicherheit nicht erforderlich.

Fördern Sie Ihre vorhandenen Talente. Burnout ist heute in vielen Organisation weit verbreitet. Insbesondere bei einem solchen Mangel an qualifizierten Mitarbeitern ist es für jeden, der unzufrieden ist, ein Leichtes, Ihr Unternehmen zu verlassen und anderswo eine bessere Chance zu finden. Umso schwerer wird es dann, ein kritisches Maß an Cybersicherheit aufrecht zu erhalten. Unternehmen müssen sich in diesen Zeiten auch darauf konzentrieren, Mitarbeiter zu halten.

Im Folgenden finden Sie einige Strategien, mit denen Sie Ihre bestehenden Mitarbeiter unterstützen können, damit sie nicht so leicht abwandern: