No-Code-Technologie: eine Lösung des IT-Fachkräftemangels

Der Fachkräftemangel und die damit einhergehende digitale Qualifikationslücke stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen, insbesondere in der IT und Softwareentwicklung. Ganz Europa verzeichnet eine Abwanderung von Talenten, deren Gründe nicht ausschließlich auf das Gehalt zurückzuführen sind.

Anstatt diese Herausforderungen als Lücke zu betrachten, die auf traditionelle Art und Weise geschlossen werden muss, gilt es, einen neuen Weg einzuschlagen − einen Weg, den man mit den heute zur Verfügung stehenden Werkzeugen wie der No-Code-Technologie beschreiten kann.

Konkret heißt das: Für die meisten Führungskräfte, die sich heute mit der Erfüllung von Aufträgen und der Zufriedenheit von Kunden und Aktionären befassen, ist der Zugang zu den richtigen Daten zur richtigen Zeit der Schlüssel zur Entscheidungsfindung. Sie brauchen digitale Fähigkeiten in ihren Unternehmen, um verwertbare, aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen – und setzen dazu Künstliche Intelligenz (KI) ein. Bei der Nutzung von KI geht es nicht mehr nur darum, dieses Spezialgebiet zu verstehen, sondern vielmehr um eine leistungsstarke Kombination aus Softwareentwicklungsfähigkeiten und dem Verständnis für Datenstrategie und -integration. Außerdem verändern sich die Softwarefähigkeiten selbst, da die zur Verfügung stehenden Tools immer ausgefeilter werden.

Warum Innovation in der IT beginnt

In der IT blickt man ständig nach vorne. Ein Teil der Aufgabe besteht darin, die nächste große Herausforderung und die nächste Problemlösung zu antizipieren − aber oftmals besteht ein Großteil der Aufgabe darin, mit bestehenden Lösungen umzugehen. Jede neue, innovative Technologie, die auf den Markt kommt, muss mit den bestehenden Systemen, die die Unternehmensprozesse unterstützen, kompatibel sein.

No-Code-Lösungen eignen sich dafür besonders gut, da sie Bausteine bieten, die sowohl mit älteren als auch mit neueren Technologien und Systemen funktionieren. Sie ermöglichen eine nahtlose Integration ohne umfangreiche Kodierung und erleichtern so die Aktualisierung und Verbesserung von Altsystemen.

Ein weiterer Aspekt, der sich in der Unternehmenstechnologie geändert hat: technische Entscheidungen sind nicht mehr ausschließlich technischen Experten vorbehalten. Ein technisches Fundament ist für einige Tätigkeiten immer noch unerlässlich, aber nicht für alle. Diese Entscheidungen sind heute oft von grundlegender Bedeutung für die Art und Weise, wie ein Unternehmen geführt wird. Das bedeutet, dass sie mit einem umfassenderen Geschäftsverständnis und einem Verständnis für die Bedürfnisse des Kunden getroffen werden müssen, anstatt mit einem rein technischen Verständnis. In der Realität ist ein Background in der Softwareentwicklung immer weniger Voraussetzung für die Lösung technischer Probleme − auch dank No-Code-Lösungen und anderen KI-Automatisierungs-Tools.

Ein Verständnis dafür, wie diese Lösungen im breiteren Kontext des Unternehmens funktionieren, ist entscheidend für eine erfolgreiche Implementierung und optimale Ergebnisse. Wenn die Notwendigkeit, bestimmte Aufgabenbereiche zu programmieren, wegfällt und die Möglichkeit besteht, mithilfe von KI-Tools und No-Code etwas visuell und leichter verständlich zu machen, wird das Spielfeld auch für Personen mit weniger technischem Know-how geöffnet.

Ein Logistikunternehmen zum Beispiel muss seine Versandprozesse so gestalten, dass sie den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, steht aber vor komplizierten Programmierproblemen. Durch den Einsatz einer No-Code-Lösung in Verbindung mit dem Fachwissen der Mitarbeitenden zur Entwicklung der erforderlichen Betriebsabläufe für geringe Margen, mit denen mittelständische Unternehmen häufig konfrontiert sind, können sie Hindernisse umgehen, die mit manueller Bearbeitung allein nicht zu lösen sind.

In solchen Situationen ist die Datenintegration besonders wertvoll, denn aus geschäftlicher Sicht sind Daten nur dann von Bedeutung, wenn sie auf eine umsetzbare Herausforderung oder ein wirtschaftliches Hindernis angewendet werden. Abstraktion und Automatisierung ermöglichen es den Mitarbeitenden, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. IT-Fachleute verbringen so viel Zeit mit komplizierten Problemen, dass sie dabei übersehen, Geschäftsergebnisse voranzutreiben. Man muss ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.