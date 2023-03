Der Erfolg von Low-Code und No-Code führt zu neuen Risiken

Eine zunehmende Zahl von Unternehmen überlegt derzeit oder ist schon dabei, zwei neue Techniken namens Low-Code sowie No-Code zum Automatisieren und Verschlanken ihrer Softwareentwicklungen einzusetzen.

Die darauf ausgelegten Plattformen ermöglichen eine schnellere Bereitstellung von Prototypen sowie andere Entwicklungsfähigkeiten, die es so bisher noch nicht gab. Sie können allerdings auch zu neuen Cyberangriffen und weiteren Bedrohungen führen.

Lassen Sie uns daher in den folgenden Abschnitten die Sicherheitsrisiken von Low-Code und No-Code beleuchten.

Low-Code sowie No-Code sind Modelle, mit denen die Entwicklung von Software beschleunigt werden soll. Unter anderem verwenden sie visuelle Methoden wie Drag & Drop und interaktive Menüs, um die Erstellung von Code zu erleichtern und zu automatisieren. Bei Low-Code ist es darüber hinaus möglich, eigenen Code zu dem von der Plattform erzeugten Code hinzuzufügen. Bei No-Code wird dagegen letztendlich nur der von der Lösung bereitgestellte Code in die fertige Anwendung eingefügt.

Qualität des Codes

Eine der gravierendsten Sicherheitsrisiken von Low-Code beziehungsweise No-Code ist naturgemäß die Qualität des erzeugten Codes selbst. Beide Vorgehensweisen führen zu frischem Code, der komplett oder zu großen Teilen aus einer der verschiedenen Drittanbieter-Plattformen stammt. Die erzeugten Code-Schnipsel können sich aber in ihrer Qualität erheblich voneinander unterscheiden, abhängig jeweils von den verwendeten Tools und Diensten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kunden nur wenig oder gar keine Kontrolle darüber haben, ob sich der Code an bewährte Best Practices aus dem Bereich IT-Security hält.