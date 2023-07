Low-Code/No-Code: Die Security-Risiken verringern

Mehr Unternehmen als je zuvor übernehmen und verwenden Low-Code- und No-Code-Anwendungsentwicklungskonzepte. Dies ist vor allem auf die Einfachheit und problemlose Bereitstellung sowie auf die Effizienz bei der schnellen Erstellung von Anwendungen zurückzuführen. Diese Flexibilität und Einfachheit bringt jedoch auch eine Vielzahl potenzieller Sicherheitsrisiken mit sich, die zur Offenlegung von Daten, zur Kompromittierung von Systemen und/oder Konten und zu anderen erheblichen Sicherheitsproblemen führen können.

Um die Herausforderungen bei der Entwicklung von Low-Code/No-Code-Anwendungen zu mindern und Risiken von vornherein zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Best Practices beachten.

Den richtigen Dienstanbieter wählen

Ein Hauptanliegen ist die Sicherheit der Betriebsumgebung, in der die Anwendungen entwickelt und potenziell ausgeführt werden. Unternehmen sollten No-Code- und Low-Code-Dienstleister einsetzen, die Sicherheitskontrollen und -garantien in ihrer Umgebung anbieten. Einige Anbieter bieten Kontrollen an, die der Kunde einsetzen kann, zum Beispiel Datenverschlüsselung, Identitätsföderation und Protokollierung, während andere wenig oder gar keine Sicherheit bieten.