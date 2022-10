DevSecOps: SAST versus DAST versus SCA

Moderne Softwareentwicklung ist ein äußerst komplexer Prozess. Anwendungen müssen rigoros auf Schwachstellen und mögliche Exploits getestet werden, bevor sie ausgeliefert oder produktiv eingesetzt werden können.

Um den für die Sicherheitstests benötigten Aufwand zu reduzieren, sollte sich das Security-Team im Unternehmen mit dem Thema DevSecOps beschäftigen. Mit dem auf DevOps aufsetzenden Ansatz ist es möglich, Code auf Schwachstellen zu testen und Fehler zu beheben.

Im Folgenden beschreiben wir die drei wichtigsten DevSecOps-Methoden und -Tools, um solche Tests durchzuführen: Abgekürzt heißen sie SAST, DAST und SCA.

Static Application Security Testing (SAST)

Das klassische Kontrollieren von Quellcode zum Identifizieren und Entfernen von Schwachstellen wird als Static Application Security Testing (SAST) bezeichnet. Die meisten Unternehmen führen diese auch White-Box-Tests genannten Testverfahren meist in den frühen Phasen ihrer Software-Entwicklung durch. Die Tests werden in der Regel aber auch in unterschiedlichen Intervallen wiederholt, wenn zum Beispiel neuer Code hinzugefügt wurde oder weitere Änderungen notwendig geworden sind.

Automatisierte DevSecOps- und SAST-Tools prüfen den Code Zeile für Zeile, um bedenkliche Stellen zu finden, die überarbeitet werden müssen. So lassen sich viele bekannte Exploits vermeiden. Auch wenn diese Art von Security-Scans hauptsächlich genutzt wird, um relativ einfache Sicherheitslücken zu finden, sind die dafür verwendeten automatischen Tools doch ohne große Vorkenntnisse einsetz- und verstehbar.

Zu den größten Nachteilen von automatischen SAST-Tools gehören relativ häufige False Positives, also Fehlalarme. So haben die dafür verwendeten Lösungen meist nicht ausreichende Fähigkeiten, um auch Code umfassend zu analysieren, der sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet und der daher noch nicht kompiliert werden kann. Neue KI-Erweiterungen (künstliche Intelligenz) haben hier jedoch für erste Erfolge bei der Reduzierung der False Positives gesorgt.

Das Open Web Application Security Project (OWASP) hat eine Liste mit automatisierten SAST-Tools zusammengestellt, die sowohl Open-Source-Tools aufführt, als auch Freeware und kommerzielle Produkte nennt. Beliebte Open-Source-Lösungen, die Sie in Ihre Entwicklungsprozesse integrieren können, sind zum Beispiel: