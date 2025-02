Softwarelieferketten mit Software Bills of Materials absichern

Als die Log4j-Sicherheitslücke weltweit Schlagzeilen machte, mussten Unternehmen aller Branchen dringend reagieren, um betroffene Systeme zu patchen. Die Schwachstelle in dieser weit verbreiteten Open-Source-Bibliothek machte Millionen von Anwendungen angreifbar: von kleinen internen Tools bis hin zu geschäftskritischen Unternehmenssystemen. Viele Organisationen wussten gar nicht, dass sie von der Schwachstelle betroffen waren, weil sie die eingesetzten Softwarekomponenten nicht ausreichend dokumentiert hatten. Diese Intransparenz führte dazu, dass wertvolle Zeit bei der Behebung der Schwachstelle verloren ging und das Risiko weiterer Cyberangriffe stieg.

Schwachstellen wie Log4j verdeutlichen, wie wichtig es ist, die Transparenz der Softwarelieferkette durch die Implementierung einer Softwarestückliste (Software Bill of Materials, SBOM) zu gewährleisten. Eine SBOM schafft Transparenz über die gesamte Softwarelieferkette, ermöglicht die schnelle Identifikation von Schwachstellen und unterstützt Unternehmen, Risiken effektiv zu minimieren. Doch warum wird Transparenz in der Softwareentwicklung immer wichtiger und wie können Unternehmen von SBOMs profitieren?

Laut dem GitLab DevSecOps-Bericht 2024 nutzen 53 Prozent der Befragten aus Deutschland Open-Source -Bibliotheken, aber nur 22 Prozent davon verwenden SBOMs, um alle Softwarekomponenten systematisch zu erfassen. Hier besteht also Handlungsbedarf.

SBOMs gibt es schon seit über einem Jahrzehnt, aber jüngste Vorschriften wie der EU Cyber Resilience Act (CRA) unterstreichen ihre wachsende Bedeutung. Während moderne Softwareentwicklungspraktiken Geschwindigkeit und Effizienz in den Vordergrund stellen, kann die Verwendung von Open-Source-Bibliotheken und proprietären Komponenten Schwachstellen mit sich bringen.

Eine Software Bill of Materials (SBOM) ist ein verschachteltes Inventar oder eine Liste von Softwarekomponenten, einschließlich Bibliotheken, Tools und Frameworks, die zur Entwicklung, Erstellung und Bereitstellung von Software verwendet werden. Diese detaillierte Liste bietet Transparenz in der Softwarelieferkette und ermöglicht es Unternehmen, die mit ihrer Software verbundenen Risiken zu verstehen und zu managen.

Eine fehlende Standardisierung kann zu Verzögerungen führen und ein effektives Schwachstellenmanagement behindern, insbesondere wenn neue Komponenten in bestehende Software integriert werden. In einer immer komplexeren digitalen Landschaft ist die rechtzeitige Identifizierung und Behebung von Schwachstellen von entscheidender Bedeutung, um Sicherheitslücken zu erkennen und zu schließen und erhebliche Schäden zu verhindern. Initiativen wie der EU Cyber Resilience Act zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen unterstreichen diese Notwendigkeit.

Um das Potenzial einer Software Bill of Materials voll auszuschöpfen, kommt der Standardisierung von SBOMs eine zentrale Rolle zu. Standards wie OWASP , CycloneDX und SPDX ermöglichen eine einheitliche Datenstrukturierung, erleichtern die Erstellung von Richtlinien auf der Grundlage neuer Schwachstellen und fördern den Einsatz von Automatisierung durch Künstliche Intelligenz (KI). Große Organisationen mit komplexen Lieferketten und Open-Source-Bibliotheken profitieren von standardisierten SBOMs, da sie Interoperabilität und langfristige Kompatibilität gewährleisten.

Um die SBOM-Analyse zu verbessern, sollten Unternehmen die Software Composition Analysis (SCA) nutzen, um Abhängigkeiten zu identifizieren und zu bewerten. Durch die Integration von SCA in die Entwicklungspipeline können Sicherheitsteams Schwachstellen proaktiv identifizieren und beheben, bevor sie in der Produktion eingesetzt werden.

SBOMs: Der Schlüssel zur Sicherung der Lieferkette

Um die Sicherheit der Softwarelieferkette zu optimieren und gesetzliche Anforderungen wie die EU-Verordnung über die Bewertung der Sicherheit von Softwareprodukten zu erfüllen, sollten Unternehmen die Einführung von SBOMs priorisieren, um Softwarekomponenten, ihre Herkunft und potenzielle Schwachstellen zu verfolgen. Durch den Einsatz von SBOMs können Unternehmen:

Die Transparenz erhöhen: Sie erhalten tiefe Einblicke in die Softwarelieferkette, einschließlich der Abhängigkeiten zwischen den Komponenten und potenzieller Sicherheitsrisiken.

Sie erhalten tiefe Einblicke in die Softwarelieferkette, einschließlich der Abhängigkeiten zwischen den Komponenten und potenzieller Sicherheitsrisiken. Die Reaktion auf Schwachstellen beschleunigen: Schwachstellen in Komponenten können schnell identifiziert und behoben werden, wodurch das Risiko einer Ausnutzung verringert wird.

Schwachstellen in Komponenten können schnell identifiziert und behoben werden, wodurch das Risiko einer Ausnutzung verringert wird. Compliance verbessern: Behördliche Anforderungen wie der EU Cyber Resilience Act lassen sich durch die Erstellung und Pflege genauer SBOMs optimaler erfüllen.

Behördliche Anforderungen wie der EU Cyber Resilience Act lassen sich durch die Erstellung und Pflege genauer SBOMs optimaler erfüllen. DevSecOps-Prozesse optimieren: Die automatische SBOM-Erstellung sowie die Integration in eine CI/CD-Pipeline reduziert manuelle Prozesse und steigert die Effizienz.

Durch diese Schritte können Organisationen ihre Softwarelieferkette schützen, Risiken mindern und die Einhaltung sich weiterentwickelnder Vorschriften sicherstellen.

Über den Autor:

Seit 2020 ist André M. Braun Director bei GitLab und verantwortlich für das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zuvor war er in seiner mehr als 30-jährigen IT-Karriere in verschiedenen Management- und Landesleiterpositionen bei Herstellern wie Acer, EMCund Dell. Bevor er zu GitLab kam, baute und leitete er das Hybrid Cloud Geschäft für Netapp auf dem DACH-Markt. Er ist Referent auf verschiedenen IT-Veranstaltungen wie der IDC DevOps Conference und anderen.





