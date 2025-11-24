Böswillige Akteure optimieren kontinuierlich ihre Tools, Techniken und Taktiken, um Cyberabwehrmaßnahmen zu umgehen und erfolgreiche Cyberangriffe durchzuführen. Derzeit liegt der Fokus auf KI, wobei Bedrohungsakteure nach Möglichkeiten suchen, diese leistungsstarke Technologie in ihre Toolkits zu integrieren.

KI-Malware verändert die Spielregeln für Angreifer rapide. Sehen wir uns den aktuellen Stand der KI-Malware, einige Beispiele aus der Praxis und Möglichkeiten für Unternehmen an, sich dagegen zu schützen.

Was versteht man unter KI-Malware? KI-Malware ist Schadsoftware, die mit KI- und Machine-Learning-Funktionen ausgestattet wurde, um ihre Wirksamkeit und Tarnung zu verbessern. Im Gegensatz zu herkömmlicher Schadsoftware kann sich KI-Malware selbstständig anpassen, lernen und ihre Methoden modifizieren. KI ermöglicht Malware insbesondere Folgendes: Sich anpassen, um nicht von Sicherheits-Tools entdeckt zu werden.

Automatisierung von Vorgängen, um den Prozess für Angreifer zu beschleunigen.

Personalisierung von Angriffen auf bestimmte Opfer, wie bei Phishing-Angriffen.

Identifizierung von Schwachstellen, die ausgenutzt werden können.

Nachahmung realer Personen oder legitimer Software, wie bei Deepfake-Angriffen. Der Einsatz von KI-Malware gegen ein Opfer ist eine Art von KI-gestütztem Angriff, auch bekannt als KI-unterstützter Angriff.

Arten und Beispiele für KI-Malware Zu den wichtigsten Arten von KI-Malware gehören polymorphe Malware, KI-generierte Malware, KI-Würmer, KI-gestütztes Social Engineering und Deepfakes. Polymorphe Malware Polymorphe Malware ist Software, die ihre Struktur kontinuierlich verändert, um signaturbasierte Erkennungssysteme zu umgehen. Polymorphe KI-Malware nutzt generative KI, um ihren Code zu erstellen, zu modifizieren und zu verschleiern und so der Erkennung zu entgehen. BlackMamba beispielsweise ist eine Proof-of-Concept-Malware, die ihren Code ändert, um Erkennungstechnologien wie Endpoint Detection and Response (EDR) zu umgehen. Forscher von HYAS Labs haben gezeigt, wie BlackMamba eine Verbindung zur API von OpenAI herstellt, um einen polymorphen Keylogger zu erstellen, der Benutzernamen, Passwörter und andere sensible Informationen sammelt. KI-generierte Malware Viele böswillige Akteure nutzen KI-Komponenten für ihre Angriffe. Im September 2024 identifizierte HP eine E-Mail-Kampagne, bei der eine Standard-Malware-Payload mithilfe eines KI-generierten Droppers verbreitet wurde. Dies war ein bedeutender Schritt in Richtung des Einsatzes von KI-generierter Malware in realen Angriffen und zeigt, wie schwer zu erkennen und innovativ KI-generierte Angriffe mittlerweile sind. In einem weiteren Beispiel demonstrierten Forscher des Sicherheitsanbieters Tenable, wie das Open-Source-KI-Modell DeepSeek R1 rudimentäre Malware wie Keylogger und Ransomware generieren kann. Obwohl der von der KI generierte Code manuell debuggt werden musste, unterstreicht dies, wie böswillige Akteure KI nutzen können, um die Entwicklung von Malware voranzutreiben. In ähnlicher Weise umging ein Forscher von Cato Networks die Sicherheitsmaßnahmen von ChatGPT, indem er es in ein Rollenspiel-Szenario einband und es dazu brachte, Malware zu generieren, die den Passwort-Manager von Google Chrome knacken konnte. Dieser Prompt-Engineering-Angriff zeigt, wie Angreifer KI dazu bringen können, Malware zu schreiben. KI-Würmer KI-Würmer sind Computerwürmer, die KI nutzen, um große Sprachmodelle (LLMs) auszunutzen, um sich zu verbreiten und den Wurm auf andere Systeme zu übertragen. Forscher demonstrierten einen Proof-of-Concept-KI-Wurm namens Morris II, in Anlehnung an den ersten Computerwurm, der 1988 etwa 10 Prozent der mit dem Internet verbundenen Geräte in den USA infizierte. Morris II nutzt die Retrieval-augmented Generation (RAG), eine Technik, die die Ergebnisse von LLM verbessert, indem externe Daten abgerufen werden, um die Antworten zu optimieren, und sich so autonom auf andere Systeme ausbreitet. KI-gestütztes Social Engineering Angreifer nutzen KI, um die Effektivität und den Erfolg ihrer Social-Engineering- und Phishing-Kampagnen zu verbessern. KI kann Angreifern beispielsweise dabei helfen, Folgendes zu tun: Effektivere und professionellere E-Mail-Phishing- Betrugsversuche mit weniger Grammatikfehlern erstellen.

Spear-Phishing-, Whaling- und Business-E-Mail-Compromise-Angriffe schneller durchführen als menschliche Angreifer.

Stimmen imitieren, um Vishing-Betrugsversuche zu erstellen. Deepfakes Angreifer nutzen Deepfake-Technologie, beispielsweise KI-generierte Videos, Fotos und Audioaufnahmen, für Betrug, Desinformation, Social Engineering und Phishing-Angriffe. In einem viel beachteten Fall wurde der britische Ingenieurkonzern Arup im Februar 2025 um 25 Millionen US-Dollar betrogen, nachdem Angreifer Deepfake-Stimmen und -Bilder verwendet hatten, um sich als CFO des Unternehmens auszugeben und einen Mitarbeiter dazu zu bringen, Geld auf die Bankkonten der Angreifer zu überweisen.