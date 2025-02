Wie Jit.io für sicheren Code bei der Entwicklung sorgt

Mit Jit.io können Unternehmen Sicherheitsfunktionen von Beginn an in den Entwicklungsprozess integrieren. Die Plattform bietet Werkzeuge für statische Codeanalyse, Geheimniserkennung und Cloud-Sicherheit. Der Einstieg ist mit der Community-Edition sogar kostenlos möglich.

Was ist Jit.io?

Jit.io ist eine Continuous-Security-Plattform. Sie integriert sich in bestehende Entwicklungsumgebungen wie GitHub, GitLab und Visual Studio Code und führt Sicherheitsüberprüfungen in Echtzeit durch. Entwickler erhalten unmittelbar Feedback zu Sicherheitslücken in ihrem Code und können diese direkt beheben.

Die Plattform unterstützt mit verschiedenen Sicherheitstests, darunter die statische Analyse von Quellcode zur Früherkennung von Sicherheitsproblemen, die Erkennung von Fehlkonfigurationen in Cloud-Umgebungen und die Überprüfung von Open-Source-Abhängigkeiten auf potenzielle Risiken.

Laufzeitanalysen von Webanwendungen simulieren Angriffe auf den aktiven Code, während spezielle Scans für Infrastructure as Code (IaC) und Kubernetes unterstützen, Fehlkonfigurationen zu vermeiden. Zusätzlich unterstützt die Plattform bei der Aufdeckung von hartcodierten Secrets und Kennwörtern sowie der Analyse von Container-Images auf Schwachstellen.