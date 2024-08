Tutorial: Mit GitHub Pages persönliche Websites erstellen

GitHub-Nutzer sind oft überrascht, dass ihr Projekt-Wiki nicht von Google indiziert wird. Aber der Git-basierte Cloud-Dienst bietet eine Alternative.

Wenn jemand einen Website-Hosting-Service benötigt, kann er mit GitHub Pages seine eigene, persönliche Website erstellen, die als indexierbares Gegenstück zu einer Projekt-Wiki fungiert. In diesem Tutorial zeigen wir, wie man ein GitHub-Repository erstellt und es in eine gehostete Website verwandelt, die von Google indexiert werden kann.

Persönliche Websites auf GitHub Pages

Sobald die Website erstellt ist, ist es am einfachsten, sie auf GitHub Pages zu hosten:

Klonen Sie das Repository lokal fügen Sie alle statischen Webressourcen in den Root-Ordner des geklonten Verzeichnisses ein fügen Sie die kopierten Dateien dem Git-Index hinzu und übertragen Sie sie pushen Sie sie zurück auf GitHub

$ git clone https://github.com/pickering-is-springfield/pickering-is-springfield.github.io.git $ cd pick* # copy all web resources into the project's root folder $ git add . $ git commit –m "GitHub Pages Hosted Site" $ git push origin

Nach Abschluss des Push-to-Origin-Vorgangs sollten die Entwickler etwa fünf Minuten warten, bis das Projekt auf dem Server erstellt wurde. Versuchen Sie dann, die Zielseite der Website aufzurufen. Die URL ist der GitHub-Benutzername mit angehängtem .github.io. In diesem Beispiel lautet meine URL:

https://pickering-is-springfield.github.io/

GitHub Pages kann jede statische HTML-Seite hosten. Leider funktionieren Servlets und JSPs nicht, da es keinen Java-Anwendungsserver wie Tomcat oder Jetty gibt, der Java-Inhalte bereitstellen kann.

GitHub Pages unterstützt jedoch Jekyll, eine einfache Web-Templating-Plattform, die das Erstellen von Blogs und die Verwaltung von Inhalten erleichtert. Jekyll ist nicht sehr anspruchsvoll, aber GitHub Pages ist auch nicht als unternehmenstaugliches CMS-Angebot gedacht.