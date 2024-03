Wie NetOps die digitale Transformation unterstützt

Digitalisierte Geschäftsprozesse können manchmal von der Geschäftsabsicht abweichen, wenn keine geeignete Netzwerkgrundlage vorhanden ist, die schnelle Konfigurationsänderungen und Skalierbarkeit ermöglicht.

Moderne NetOps-Tools und -Techniken können die Komplexität der digitalen Transformation reduzieren und die Fähigkeit zur Änderung von Netzwerkkonfigurationen mit Methoden des Intent-based Networking (IBN) und intelligenter Automatisierung beschleunigen.

Unternehmen implementieren in der Regel NetOps-Tools mit softwaredefinierter Orchestrierung und Automatisierung, um die Konfiguration von Netzwerk- und Sicherheitsdiensten durch Administratoren bei Bedarf zu optimieren. NetOps-Tools können auch Daten sammeln und analysieren, um den aktuellen Zustand des Netzwerks im Vergleich zu den beabsichtigten Netzwerkdiensten zu validieren . Dadurch werden Bereiche identifiziert, in denen das Netzwerk die Dienste für eine verbesserte Optimierung des Datenverkehrs anpassen kann.

NetOps lehnt sich an die DevOps-Welt an . NetOps -Tools helfen Netzwerkteams dabei, sich auf die Agilität und Skalierbarkeit von Diensten zu konzentrieren. Netzwerke sind immer komplexer geworden, und Administratoren müssen jetzt geschäftskritische Netzwerkflüsse im gesamten Unternehmensnetzwerk identifizieren und priorisieren.

Wie NetOps eine Strategie der digitalen Transformation unterstützt

Die digitale Transformation hat dazu geführt, dass neue digitale Dienste in einem schnelleren Tempo im Unternehmen entwickelt und hinzugefügt werden. Netzwerkteams müssen nun kontinuierlich bestehende Netzwerkdienste und -richtlinien bewerten, um den Netzwerk-Traffic auf der Grundlage einer schwankenden Anzahl digitaler Anwendungen, die den Geschäftsprozessen dienen, zu priorisieren und zu sichern. Dies bedeutet auch, dass sich die Konfiguration von Netzwerken schneller als je zuvor ändert.

Manuelle Konfigurationsmethoden über Kommandozeile (CLI) sowie die Notwendigkeit, den Datenverkehr kontinuierlich zu überwachen und zu validieren, führen häufig zu Verlangsamungen. Dies kann dazu beitragen, dass Netzwerkprofis länger brauchen, um neue Dienste bereitzustellen und sicherzustellen, dass die aktuelle Serviceleistung nicht beeinträchtigt wird.

NetOps-Tools hingegen nutzen einen softwaredefinierten Netzwerkansatz (SDN), um das gesamte Netzwerk transparent zu machen. SDN entkoppelt die Data Plane von der Control Plane und bietet Ende-zu-Ende-Ansichten der identifizierten Geschäftsdatenströme.

NetOps-Tools überwachen und analysieren das Netzwerk mit künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML), um bestehende Performance-Probleme zu identifizieren und intelligente Einblicke in potenzielle Probleme bei der Verschlechterung des Datenflusses zu geben, die bei neuen digitalen Anwendungen und Services auftreten könnten. So lassen sich neue digitale Anwendungen und Tools in kürzerer Zeit und mit einem höheren Maß an Leistungsgenauigkeit einführen.