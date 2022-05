Mit NetOps und DevOps Netzwerkprobleme lösen

In einer Studie von Nemertes Research aus dem Jahr 2022 gaben 72 Prozent der Unternehmen an, dass sie bereits SD-WANs als Teil ihrer WAN-Architekturen einsetzen oder dies planen. Und auch andere softwaredefinierte Netzwerktechnologien wie SDN und softwaredefiniertes LAN sind auf dem Vormarsch.

Dieser Wandel bedeutet, dass der Netzwerkbetrieb (NetOps) Praktiken und Prozesse übernimmt, die sich aus der Softwareentwicklung entwickelt haben, insbesondere agile Methoden und DevOps. Dieser Ansatz wird gemeinhin als Infrastructure as Code (IaC) bezeichnet, in dem NetOps- und DevOps-Konzepte zusammenfließen.

Aber was bedeutet es, IaC bereitzustellen? In der Praxis bedeutet dies, dass Erweiterungen und Upgrades von Netzwerkfunktionen für die Netzwerkinfrastruktur auf die gleiche Weise gehandhabt werden wie für Software. Ein Schlüsselelement für IaC ist die Netzwerkautomatisierung, die zunehmend für die Bereitstellung und Konfiguration von virtuellen Switches, Routern, Load Balancern und Firewalls eingesetzt wird.

Netzwerkautomatisierung ist besonders hilfreich bei der Lösung von Netzwerkproblemen, wie Verkehrsstaus und schlechte Antwortzeiten. In diesem Zusammenhang ersetzt sie das traditionelle Netzwerkänderungsmanagement. NetOps-Teams können die Konfiguration von Netzwerkkomponenten, die in der Codebasis verankert sind, mit Netzwerkautomatisierung ändern. Anstelle des traditionellen Netzwerkänderungsmanagements nutzt das Team DevOps-Funktionen wie Bug- und Request-Tracking, Code-Management-Tools und automatisierte Tests des geänderten Codes, um sicherzustellen, dass die vorgenommenen Korrekturen nichts kaputtmachen.

Ein Schlüsselfaktor bei dieser Umstellung ist die Abkehr von einem bunten Sammelsurium an selbst erstellten Skripten hin zu strukturierteren Kodierungspraktiken und Tools aus einer DevOps-Umgebung. Das Vertrauen in selbst erstellte Skripte ist relativ gering, und das aus gutem Grund: IT-Mitarbeiter wissen möglicherweise nicht, wer die Skripte entwickelt hat und wie.

Vorteile einer gemeinsamen Tool-Basis

Um von den gleichen Vorteilen zu profitieren, die DevOps-Teams in Bezug auf die Stabilität und Agilität von Diensten erreichen, haben Netzwerkteams, die Campusnetzwerke und WANs betreiben, eine Vielzahl von DevOps-Konzepten und -Praktiken übernommen und sie an den Betrieb eines stabilen und flinken Netzwerks angepasst.

Angesichts der Ähnlichkeit ihrer Ziele und Methoden ist es nur natürlich, dass DevOps- und NetOps-Teams zusammenarbeiten und Tools gemeinsam nutzen. So können sie beispielsweise Jenkins und Salt – zwei Tools für das Konfigurationsmanagement im Rechenzentrum - auch für das Netzwerk und die Netzwerkautomatisierung verwenden.

Der Einsatz derselben Tools und Sprachen kann Cross-Training-Bemühungen unterstützen und sogar den Austausch von Mitarbeitern zwischen den Teams ermöglichen, was die IT insgesamt stärkt. Ein gemeinsamer Programmierrahmen vereinfacht auch die Fehlersuche und die Notfallreaktion auf Netzwerkprobleme. Das Tracking der Anwendungsleistung im Campus-Netzwerk kann den DevOps-Teams nützliches Feedback zu Verhalten und Leistung liefern.

Letztlich treibt die Konvergenz von Everything as a Service und Everything as Code das Aufkommen von NetOps voran. Und der schnellste und konsequenteste Weg für ein Unternehmen, aus diesem Ansatz Nutzen zu ziehen, ist die Nutzung von NetOps für seine bestehenden DevOps-Bemühungen.