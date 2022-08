Gefragte Fachkräfte: Anforderungen an NetOps-Experten

NetOps, auch bekannt als NetDevOps, steht für die Überwachung, Verwaltung, Automatisierung und den Betrieb eines Netzwerks unter Einsatz von DevOps-Techniken wie agile Softwareentwicklung, Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) und umfassender Automatisierung.

Ziel von NetOps ist es, Netzwerke mit diesen Techniken und Verfahren schnell und punktgenau an sich ändernde Geschäftsanwendungen anzupassen beziehungsweise dafür zu optimieren. Der Einsatz dieser DevOps-Techniken führt zur Entstehung eines neuen Berufsbilds: dem NetOps-Experten.

NetOps-Spezialisten verlassen sich wie DevOps-Experten in erster Linie auf Automatisierung und Programmierskripte, um wiederholbare Prozesse zu implementieren. Die Netzwerkautomatisierung blieb allerdings bisher hinter den Fortschritten von DevOps bei der Anwendungsentwicklung zurück. Das ist vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen:

Der fortgeschrittene NetOps-Spezialist versteht und setzt die Prinzipien der objektorientierten Programmierung ein, nutzt Abstraktionsebenen und wendet das Konzept von Infrastructure as Code auf Automatisierungsaufgaben an. Zudem sollte er Paradigmen der Softwareentwicklung, Prozesse (einschließlich agiler Entwicklung ), Sprachen, Tools und Bibliotheken für die Netzwerkautomatisierung gut kennen. Hervorragende Fähigkeiten zur Fehlerbehebung sind unerlässlich, sowohl für Software als auch für Netzwerke.

Zu den entscheidenden Fähigkeiten von NetOps-Spezialisten gehören Kenntnisse der Netzwerkkonfiguration, der Netzwerkprotokolle , der Softwareentwicklung und der für NetOps verwendeten Sprachen. Ein Verständnis grundlegender Netzwerkkonzepte hilft, unnötige Fehler zu vermeiden. Zum Beispiel weisen Netzwerke in Rechenzentren, LAN -Umgebungen in Unternehmen und WANs oft subtile, aber entscheidende Unterschiede auf. Da viele verschiedene Netzwerkumgebungen auf SDN-Controller ( Software-defined Network ) umgestellt werden, sollte der NetOps-Spezialist wissen, was unter der Haube passiert.

Karrierewege für NetOps-Experten

Eine Karriere als NetOps-Spezialist kann entweder in der Softwareentwicklung oder/und in der Netzwerktechnik beginnen. Unabhängig vom Ausgangspunkt sind Lehrpläne wie die DevNet-Zertifizierung von Cisco von Vorteil. Wer mit einem Hintergrund aus der Softwareentwicklung beginnt, sollte sich auch nach Network-Associate- und Network-Professional-Kursen umsehen. Umgekehrt eignen sich Kurse in der Softwareentwicklung am besten für einen bisherigen Netzwerkingenieur. In beiden Fällen sollte man mit einfachen Konzepten beginnen und sich dann mit den Best Practices für jede Disziplin vertraut machen.

In Stellenausschreibungen für NetOps-Spezialisten werden derzeit hohe Gehälter genannt. Ein erfahrener Ingenieur mit einem Hintergrund erfolgreicher Implementierungen sollte mit einer entsprechend höheren Vergütung rechnen, insbesondere mit hochwertigen Zertifizierungen.