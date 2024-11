8 wichtige Rollen und Verantwortlichkeiten in einem Cloud-Team

Die Einführung der Cloud kann eine stressige und riskante Entscheidung sein. Es ist die Entscheidung, sich von der vollständigen Verantwortung und Kontrolle der traditionellen lokalen IT-Umgebung zu lösen und eine unsichere Partnerschaft mit Drittanbietern von Cloud- und SaaS-Lösungen einzugehen. Die Cloud bietet zwar eine erstaunliche Fülle von Ressourcen, doch erfordert sie interne Fähigkeiten, um die Anordnung und Nutzung dieser Ressourcen zu perfektionieren.

Ein Schlüsselelement einer Cloud-Strategie besteht darin, Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten und Kenntnissen zu finden. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Struktur eines modernen Cloud-Teams, betrachten wir einige der wichtigsten Rollen und prüfen wir die Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die für den Erfolg des Cloud Computing erforderlich sind.

Die Struktur eines Cloud-Teams verstehen

Es gibt keine allgemeingültige Struktur für Cloud-Teams, das heißt keinen einzigen Satz von Fähigkeiten oder Ausgaben eines Cloud-Teams. Vielmehr kann ein vielbeschäftigtes Unternehmen zahlreiche Cloud-Teams unterstützen. Die Ziele sind jedoch von Unternehmen zu Unternehmen ähnlich. Im Einzelnen werden Cloud-Teams mit den folgenden Aufgaben betraut:

Migration bestehender Workloads von einem lokalen Rechenzentrum in die Cloud

Entwicklung neuer Anwendungen, die in der Cloud laufen

Rebuild bestehender Anwendungen für die Ausführung in der Cloud

Speicherung und Schutz von Geschäftsdaten in der Cloud

Optimierung von Cloud-Architekturen, um Anwendungen kosteneffizient und ressourcenschonend auszuführen

Design von Workloads für hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit

Architektur von Cloud-Infrastrukturen für die Skalierbarkeit von Workloads

Einrichtung von gemeinsamen Richtlinien und Verfahren zur Konfiguration und Sicherung von Cloud-Daten und -Anwendungen einrichten

Verwaltung und Optimierung von Cloud-Kosten und -Nutzung

Umsetzung spezieller Projekte in der Cloud

Die Fähigkeiten, Kenntnisse und Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind, sind sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund benötigen einige Teams nur ein breites Fachwissen, während andere einen engeren und effizienteren Fokus benötigen.

Nehmen wir die Entwicklung einer neuen Cloud-zentrierten Softwareanwendung. Hierfür könnten sowohl Cloud-erfahrene Softwareentwickler als auch Cloud-Architekten oder -technische Cloud-Experten erforderlich sein, um die geeignete IT-Infrastruktur für diese Anwendung zusammenzustellen. Die Festlegung von Standards für die Konfiguration und Sicherung von Cloud-Ressourcen könnte eine stärkere Beteiligung von sicherheitsbewussten Cloud-Experten sowie von Führungskräften mit detaillierteren Kenntnissen über Compliance und Business Governance erfordern. Die Kunst besteht darin, die Fähigkeiten und Denkweisen der Mitglieder des Cloud-Teams auf die spezifischen Anforderungen des Projekts abzustimmen.

Obwohl die Teams in der Regel auf die spezifischen technischen und geschäftlichen Anforderungen eines Projekts zugeschnitten sind, gibt es acht wichtige Rollen und Verantwortlichkeiten in Cloud-Teams, die in der Regel in einer Cloud-Teamstruktur zu finden sind.

Abbildung 1: Bauen Sie ein umfassendes Cloud-Team auf.

1. Geschäftsführung / Kaufmännische Leitung

Die Cloud-Nutzung ist in erster Linie eine geschäftliche Entscheidung zur Erreichung von Unternehmenszielen. Führungskräfte verwalten in der Regel das Budget für ein Cloud-Projekt und verfolgen dann die konkreten Projektergebnisses. Sie sind das Bindeglied zwischen dem Cloud-Team und dem oberen Management. Darüber hinaus legen sie die Ziele des Cloud-Projekts fest, wählen relevante betriebswirtschaftliche Kennzahlen aus und bewerten den Erfolg.

Die Geschäftsführung ist auch für die Einhaltung von Cloud-Vorschriften und Governance-Überlegungen verantwortlich. Public Clouds sind beispielsweise weltweit verfügbar, aber die Regeln für Datenschutz, Datensouveränität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften können Anforderungen und Einschränkungen in Bezug auf die Lokalisierung von Workloads, Datenspeicherung und -aufbewahrung sowie andere Anforderungen, die in einer Cloud-Bereitstellung umgesetzt werden müssen, mit sich bringen. Diese Anforderungen müssen dem Rest des Cloud-Teams mitgeteilt werden.

Eine Führungskraft, zum Beispiel ein CTO oder CIO, kann für viele oder sogar alle Cloud-Projekte eines Unternehmens verantwortlich sein. In anderen Fällen können Abteilungs- oder Bereichsleiter an Cloud-Initiativen, der Entscheidungsfindung, der Entwicklung von Geschäftsrichtlinien zugunsten der Cloud und der Schulung beteiligt sein.

2. Projektleiter

Führungskräfte können das Projektmanagement übernehmen, verfügen aber möglicherweise nicht über die Fähigkeiten und den IT-Hintergrund, die für die Organisation und Verwaltung der technischen Aspekte eines Cloud-Projekts erforderlich sind. Um diese Lücke zu schließen, wendet sich ein Unternehmen oft an einen speziellen Projektmanager. Der Projektmanager dient in einer Cloud-Teamstruktur als Schnittstelle zwischen den Stakeholdern des Projekts und dem technischen Team.

Der Projektmanager in einer Cloud-Teamstruktur dient als Brücke zwischen den Projektbeteiligten und dem technischen Team.

Projektmanager sollten ausgeprägte Kommunikatoren und Motivatoren sein. Sie verstehen sowohl die geschäftlichen als auch die technischen Implikationen des Cloud-Projekts und sind häufig an der Personalbesetzung, der Auswahl von Anbietern, der Zeit- und Budgetplanung sowie der Berichterstattung und Analyse beteiligt. Sie verwenden etablierte KPIs, um Kosten, Verfügbarkeit, Produktivität und andere umsetzbare Aspekte des Cloud-Projekts zu messen. Projektmanager sind auch gute Problemlöser, die in der Lage sind, Probleme zu erkennen und zu lösen, bevor sie zu Verzögerungen führen oder das Budget sprengen.

Projektmanager sind am effektivsten, wenn das Unternehmen mehrere Cloud-Projekte jongliert. Ein Projektmanager kann dabei helfen, begrenzte Teamressourcen (zum Beispiel Softwareentwicklungszeit) auf die Anforderungen mehrerer Projekte und Interessengruppen aufzuteilen.

3. Cloud-Architekt

Der Cloud-Architekt ist ein leitender IT-Mitarbeiter mit soliden Kenntnissen und Fachwissen hinsichtlich Cloud-Anwendungen, -Ressourcen, -Dienste und -Vorgänge. Da sie über umfangreiche praktische Erfahrungen mit bestimmten Cloud-Umgebungen wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Platform verfügen, kennen sie die feinen Nuancen der Dienste der einzelnen Anbieter.

Cloud-Architekten helfen bei der Entwicklung von Anwendungen, damit diese in der Cloud effektiv funktionieren. Sie können auch an der Schaffung einer effizienten, zuverlässigen Cloud-Infrastruktur beteiligt sein, die Anwendungen eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet. Das beinhaltet die Auswahl der besten Cloud-Computing-Instanzen, Storage-Angebote und Netzwerkdienste sowie Konfigurationsoptionen, um eine effiziente, zuverlässige und skalierbare Cloud-Infrastruktur für die Bereitstellung von Workloads zu schaffen. Da der Schwerpunkt auf dem Design liegt, müssen Architekten die Cloud-Technologien im Detail verstehen und mit den Cloud-Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben.

Abbildung 2: Gute Kandidaten für eine Stelle als Cloud-Architekt verfügen in der Regel über diese Fähigkeiten.

Letztendlich setzen Cloud-Architekten Workload- und Geschäftsanforderungen in eine funktionale Cloud-Infrastruktur um. Cloud-Architekten erbringen die meisten Leistungen bereits in der Entwurfsphase eines Projekts, doch ihre Rolle in einem Cloud-Projektteam erstreckt sich oft über den gesamten Projektlebenszyklus. Nach dem anfänglichen Entwurf überprüft der Architekt in der Regel die Metriken, empfiehlt architektonische Änderungen, um die sich ändernden Anforderungen an die Workload-Leistung und -Zuverlässigkeit zu erfüllen, und hilft oft bei der Fehlerbehebung von Workloads, wenn die schwerwiegendsten Probleme eine Eskalation des Supports erfordern.

4. Cloud Engineer

Ein Cloud Engineer ist in erster Linie für die Implementierung, Überwachung und Wartung der Cloud zuständig. Er richtet die von den Architekten entworfene Cloud-Infrastruktur ein und betreibt sie. Das erfordert detaillierte Kenntnisse über den Betrieb einer Cloud und die Fähigkeit, Ressourcen wie Server, Storage, Netzwerke und eine Reihe von Cloud-Diensten einzurichten und zu konfigurieren. Das kann ein hohes Maß an Automatisierung beinhalten.

Ein Projekt kann mehrere Techniker umfassen, die sich auf verschiedene Bereiche des Cloud-Betriebs konzentrieren, zum Beispiel Netzwerke, Rechenleistung, Datenbanken und Sicherheit. Sobald die Cloud-Infrastruktur eingerichtet ist, sorgen die technischen Experten für die erste Linie des Supports und der Wartung. Wenn beispielsweise Messwerte eine schwankende Leistung einer Cloud-Anwendung melden, sind es die technischen Fachleute, die angerufen werden, um das zu untersuchen. Häufig sind sie auch für die Projektdokumentation und -berichterstattung zuständig.

Abbildung 3: Gute Kandidaten für eine Stelle als Cloud Engineer verfügen in der Regel über diese Fähigkeiten.

Cloud Engineering kann auch Site Reliability Engineering (SRE) beinhalten. SRE konzentriert sich auf die End-to-End-Zuverlässigkeit, so dass es oft zu Überschneidungen zwischen Entwicklern und Cloud Engineer kommt. Cloud-SREs können sich beispielsweise mit Entwicklern beraten, um Anwendungen zu entwerfen, die zuverlässig funktionieren, zum Beispiel unerwartete Fehler elegant behandelt und nicht abstürzen. Gleichzeitig können sich SREs mit Cloud-Architekten und Engineer beraten, um sicherzustellen, dass die Cloud-Infrastruktur das erforderliche Maß an Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit bietet – und dabei oft Richtlinien und Prozesse erstellen, die zur Bewältigung der damit verbundenen Automatisierungsaufgaben erforderlich sind.

5. Softwareentwickler

Cloud-Softwareentwickler sind erfahrene Programmierer, Tester und Kommunikatoren, die häufig in CI/CD-, DevOps- oder anderen agilen Entwicklungsumgebungen arbeiten. Die meisten Cloud-Softwareprojekte sind in der Regel auf eines von drei Zielen ausgerichtet:

Migration einer bestehenden Anwendung in die Cloud

Modifizierung einer bestehenden Anwendung für die Cloud

Erstellung einer völlig neuen Cloud-nativen Anwendung

Alle diese Anwendungsfälle erfordern ein Team professioneller Cloud-Softwareentwickler, die für das Entwerfen, Codieren, Testen, Abstimmen und Skalieren zuverlässiger Anwendungen für die Cloud-Bereitstellung verantwortlich sind.

Entwickler, die auf Cloud-Projekte spezialisiert sind, kennen sich mit spezifischen Cloud-Ressourcen, -Services, -Architekturen und -Service-Level-Agreements aus, um skalierbare und umfangreiche Softwareprodukte zu erstellen. An einem Cloud-Projekt können mehrere Softwareentwicklungsteams beteiligt sein, die sich jeweils auf einen bestimmten Aspekt des Projekts konzentrieren – sei es die Benutzeroberfläche, der Netzwerkcode oder die Backend-Integration.

Moderne Softwareentwicklungsparadigmen wie Continuous Deployment oder DevOps ermöglichen es den Entwicklern, die Bereitstellung und Instrumentierung ihrer Anwendungen in der etablierten Cloud-Infrastruktur zu übernehmen. Das ermöglicht eine effizientere und iterative Entwicklung und Bereitstellung, da die Silos der traditionellen Betriebsteams beseitigt werden. DevOps-Entwickler arbeiten häufig mit SREs und Cloud-Experten zusammen, um die Zuverlässigkeit und die Lebensziele für die Workloads zu gewährleisten.

6. Spezialist für Cloud-Sicherheit

Während die Cloud-Anbieter für die Sicherheit der Cloud verantwortlich sind, sind die Cloud-Nutzer für die Sicherheit in der Cloud verantwortlich. Das ist das Konzept der geteilten Verantwortung, das von AWS propagiert wird.

Ein Cloud-Sicherheitsspezialist beaufsichtigt manchmal die entworfene Infrastruktur und die in der Entwicklung befindliche Software und stellt sicher, dass Cloud-Konten, -Ressourcen, -Dienste, -Daten und -Anwendungen den Sicherheitsstandards entsprechen. Sicherheitsspezialisten überprüfen auch Aktivitätsprotokolle, suchen nach Schwachstellen, führen Post-Mortems von Vorfällen durch und geben Empfehlungen für Sicherheitsverbesserungen.

Technische Cloud-Experten sind in der Regel für die Sicherheit zuständig, aber für geschäftskritische oder stark regulierte Workloads benötigen Unternehmen möglicherweise eine eigene oder spezialisierte Sicherheitsfunktion.

Cloud Engineer sind in der Regel für die Sicherheit zuständig, aber für unternehmenskritische oder stark regulierte Workloads, bei denen Sicherheitsverletzungen schwerwiegende Auswirkungen auf den Ruf des Unternehmens oder die Einhaltung von Vorschriften haben können, benötigen Unternehmen möglicherweise eine eigene oder spezialisierte Sicherheitsfunktion.

7. Spezialist für Cloud Compliance

Richtlinien und Prozesse regeln den Zugriff und die Nutzung von Geschäftsdaten und schützen diese Daten vor Missbrauch, Verlust oder Diebstahl. Cloud-Anbieter arbeiten daran, die wichtigsten Compliance-Standards zu erfüllen, darunter GDPR/DSGVO, NIS2, KI-Verordnung, HIPAA und PCI DSS. . Compliance-Spezialisten verstehen und überwachen Cloud-Compliance-Zertifizierungen und beraten sich mit Geschäftsführern und Rechtsexperten. Sie erstellen, implementieren, überprüfen und aktualisieren auch Prozesse, um die sich entwickelnden regulatorischen und kontinuierlichen Anforderungen zu erfüllen.

So gilt für alle personenbezogenen Daten von EU-Bürgern, die vearbeitet werden die DSGVO unabhängig davon wo sie gespeichert und verarbeitet werden. Und diese Daten müssen dann gemäß der Datenschutz-Grundverordnung geschützt und behandelt werden. Gleichzeitig unterliegen regulierte Daten von Kunden in den Vereinigten Staaten anderen Anforderungen an die Datenhoheit und den Storage – sie werden wahrscheinlich in einem anderen geografischen Bereich der Cloud gespeichert. Ein Cloud-Compliance-Spezialist kennt die fraglichen Daten, ihren Standort und die an jedem Standort geltenden Anforderungen.

In einigen Unternehmen kann ein bestehender Compliance-Beauftragter des Unternehmens, der Projektleier oder ein Sicherheitsspezialist die Verantwortung für die Einhaltung der Compliance-Verpflichtungen übernehmen. Da Sicherheit und Compliance so eng miteinander verknüpft sind, arbeiten Compliance-Spezialisten eng mit dem Sicherheitsteam zusammen.

8. Cloud-Analyst

Während schwerwiegende Probleme oder Störungen in der Regel an Techniker und Architekten weitergeleitet werden, sammeln System- und Leistungsanalysten Metriken und sorgen dafür, dass die Arbeitslastkapazität und Leistung innerhalb akzeptabler Parameter bleiben. Sie können Helpdesk-Tickets beobachten und Vorfälle kategorisieren, um zusätzliche Updates oder Verbesserungen zu empfehlen.

Analysten beobachten auch die Cloud-Kosten und vergleichen häufig die wiederkehrenden Cloud-Abrechnungen mit den festgelegten Metriken und KPIs, um einen umfassenden Überblick über die Cloud-Nutzung und Kosteneffizienz zu erhalten. Analysten sind häufig wichtige Mitglieder eines Cloud-FinOps-Teams, das dafür verantwortlich ist, dass die Clouds so kosteneffizient und ressourcenschonend wie möglich genutzt werden.