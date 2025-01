Welche Soft Skills benötigt Ihr Cloud-Team?

Soft Skills können für ein Cloud-Team von entscheidender Bedeutung sein, sind aber schwer zu erlernen. Ein einziges schlechtes Teammitglied kann ein ganzes Team und Projekt zum Scheitern bringen. Außerdem kann ein Mangel an Soft Skills zu Fehlern und Verzögerungen führen, die Unternehmen viel Geld kosten können.

Soft Skills sind nicht einfach zu handhaben und nur schwer anzutrainieren, da Menschen so sind, wie sie sind. Sie müssen die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter erkennen, um ein erfolgreiches Cloud-Team aufzubauen.

Sehen Sie sich verschiedene Soft Skills an, die ein Cloud-Team benötigt, und wie diese Hand in Hand gehen, darunter die folgenden:

Wenn man das in einem Cloud-Team umsetzt, könnte ein Mitglied über umfangreiche Erfahrung mit Cloud-Tools verfügen, aber Unterstützung beim kritischen Denken benötigen, um zu erfahren, wie diese Fähigkeiten am besten genutzt werden können. Diese Aspekte des kritischen Denkens findet man häufig bei IT-Architekten und -Ingenieuren. Problemlösung ist typisch für die operativen Teams.

Anpassungsfähigkeit und Agilität

Anpassungsfähigkeit und Agilität werden oft synonym verwendet. Obwohl sie ähnlich erscheinen mögen, sind sie es nicht:

Anpassungsfähigkeit: die Fähigkeit, alle Optionen zu betrachten, das große Ganze zu sehen und einen Plan für eine Lösung zu erstellen

die Fähigkeit, alle Optionen zu betrachten, das große Ganze zu sehen und einen Plan für eine Lösung zu erstellen Agilität: die Fähigkeit, sich zu verändern, wenn etwas Unerwartetes eintritt

Viele IT-Architekten zeigen mehr Anpassungsfähigkeit, weil sie sich Zeit nehmen, um ihren Plan zu entwerfen. Betriebsteams zeigen Agilität und müssen im Falle eines Problems schnelle Entscheidungen treffen.

In einem Cloud-Team müssen diese beiden Fähigkeiten zusammenwirken. Es sollte jemanden geben, der den größeren Rahmen überwacht und sicherstellt, dass es einen soliden Plan gibt, bevor das Team Instanzen erstellt. Der Aspekt der Agilität ist entscheidend, um diese Umgebungen am Laufen zu halten und sich an unerwartete Cloud-Ausfälle oder Anbieterwechsel anzupassen, die schnelle und überlegte Maßnahmen erfordern.

Anpassungsfähigkeit hat umfangreiche Auswirkungen auf die Kosten, bevor Sie mit Ihrem Projekt live gehen, und die Agilität sorgt dafür, dass nach der Bereitstellung alles online bleibt.