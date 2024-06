Effektive Soft Skills für Netzwerkprofis

Es besteht eine Kommunikationslücke zwischen technischen Teams und den nichttechnischen Entscheidungsträgern, die sie unterstützen. Diejenigen, die in IT-Führungspositionen aufsteigen, müssen wahrscheinlich häufiger mit Geschäftsmanagern, Stakeholdern, Produktverantwortlichen und Budgetteams kommunizieren, die eine nichttechnische Zusammenfassung der Technologieinitiativen des Unternehmens benötigen. Soft Skills sind für die berufliche Entwicklung und für Führungspositionen von entscheidender Bedeutung.

Zum Beispiel, wenn ein Netzwerkverantwortlicher gebeten wird, die Hybrid-Cloud-Migration des Unternehmens in einer Präsentation für die mittlere und obere Führungsebene zu erläutern. Es könnte verlockend sein, die technischen Aspekte zu erörtern, zum Beispiel virtuelle private Clouds, Failover-Regionen oder softwaredefinierte Netzwerke. Doch damit würde man die Zuhörer wahrscheinlich verlieren, weil sie die technischen Details nicht kennen. Sie brauchen andere Informationen.

Wie können Netzwerkprofis also herausfinden, was das Publikum braucht? Diese Geschäftsfunktionen entscheiden über das Budget, daher sind ihre Zustimmung und ihr Verständnis entscheidend. Außerdem bestimmen sie die Einstellung des Unternehmens zur IT. Ein ungesunder Blick auf die Technologie kann für jedes Unternehmen verheerend sein.

Soft Skills sind die Eigenschaften, die Netzwerkprofis befähigen, gut mit anderen zusammenzuarbeiten. In diesem Artikel zeigen wir anhand eines fiktiven Szenarios für eine hybride Cloud-Migration auf, welche Soft Skills sich Netzwerkprofis aneignen können, um die Kommunikation zu verbessern und Entscheidungsträger mit nützlichen Informationen zu versorgen.

Hier ist eine Zusammenfassung der besprochenen Soft Skills:

Einfühlungsvermögen

Aktives Zuhören

Teamarbeit

Kreativität

Einfallsreichtum

Feedback nutzen

Problemlösung

Wie man beginnt Starten Sie damit, die benötigten Informationen zu verstehen. In diesem Szenario muss ein Netzwerktechniker über die Umstellung des Unternehmens auf eine Hybrid Cloud sprechen. Warum genau wurde diese Person gebeten, einen Vortrag zu halten? Welche Art von Informationen braucht das Publikum? Wer sind die Zuhörer? Einfühlungsvermögen und aktives Zuhören ermöglichen es, eine effektive Präsentation für das Publikum vorzubereiten. Zum Beispiel könnte der Netzwerktechniker einen Vortrag halten, um die Unternehmensleiter über bevorstehende Änderungen zu informieren, über die ihre Teams Bescheid wissen müssen. Vielleicht muss der Techniker auch Änderungen bei den Haushaltsverfahren erläutern oder sie über neue Ergänzungen im Servicekatalog informieren, die ihre Gruppen nutzen können. Ein Tipp ist, die Kollegen als Teammitglieder zu betrachten und ihre Sichtweise in die Interaktion mit ihnen einzubeziehen. Stellen Sie gute Fragen zur Präsentation und verstehen Sie die Antworten, um die Kommunikation zu fördern. Wichtige Fähigkeiten Einfühlungsvermögen: Verstehen Sie das Niveau der Zuhörer und fühlen Sie sich in sie ein. Deren Ziel ist es nicht, Netzwerktechniker zu werden, sondern zu verstehen, wie das Unternehmen ausgerichtet ist und wie es sie betrifft. Behalten Sie dies bei der Ausarbeitung der Präsentation im Hinterkopf. Aktives Zuhören: Erkennen Sie, wonach gefragt wird, um die Perspektive besser zu verstehen. Verwenden Sie aktives Zuhören, um das Ziel und die Zielgruppe zu verstehen. Wiederholen Sie die Informationen für den Fragesteller, um Klarheit zu schaffen. Teamarbeit: Betrachten Sie alle Mitarbeiter als Teammitglieder, um unbewusst eine effektive Kommunikation mit ihnen zu fördern.

Liefern Sie nützliche Informationen Die meisten Unternehmensleiter wollen genaue, aber verständliche Informationen. Sie benötigen verwertbare Daten, die es ihnen ermöglichen, Entscheidungen zu treffen und das Unternehmen zu steuern. Beispiele hierfür sind Kosten, Opex und Capex. Sie nutzen die Ergebnisse auch als Vorhersage für den künftigen Erfolg. Der kreative Einsatz von Bildern kann hier den Unterschied ausmachen. Entwickeln Sie Dashboards für eine einfache Überwachung und Berichterstattung. Solche Dashboards sind für IT-Teams nützlich, um Dienste zu analysieren und zu warten, aber sie helfen auch Gruppen wie der Buchhaltungsabteilung, die Kosten verstehen und vorhersagen muss. Es kann hilfreich sein, diese Dashboards so anzupassen, dass sie nicht-technische Informationen liefern. Zum Beispiel ist es notwendig, die Kostenänderungen im Zusammenhang mit der Hybrid-Cloud-Initiative des Unternehmens zu erklären, damit die Zielgruppe versteht, wie sie davon betroffen sind. Der beste Weg, solche Informationen zu vermitteln, ist oft eine visuelle Darstellung. Wichtige Fähigkeiten Kreativität: IT-Profis erstellen visuelle Darstellungen vieler IT-Konzepte, von den sieben Schichten des OSI-Modells über die TCP/IP-Suite bis hin zu Netzwerkdiagrammen, die mit Nmap erstellt werden. Das Gleiche gilt für nichttechnische Personen. Vereinfachen Sie die visuellen Darstellungen auf kreative Weise. Einfallsreichtum: Die Anpassung von Dashboards, Berichten, Protokollen und anderen Daten zur Bereitstellung verwertbarer Informationen erfordert einen einfallsreichen analytischen Ansatz. Ziehen Sie in Erwägung, die gleichen visuellen Elemente zu verwenden, auf die sich das technische Team verlässt, um Grafiken für die Präsentation der Hybrid-Cloud zu erstellen. Solche Kreativität hilft, die Kluft zwischen unterschiedlichen Gruppen zu überbrücken. Abbildung 1: Viele Cloud-Dienste erstellen Dashboards, die Sie für verschiedene Zielgruppen anpassen können.

Nach der Präsentation Denken Sie über Fragen nach, die in Meetings und Diskussionen gestellt wurden, insbesondere während der Testläufe der Hybrid-Cloud-Präsentation. Lernen Sie anhand des Feedbacks aus anderen Diskussionen zu erahnen, was den Zuhörern wichtig ist. Je nach Teilnehmerkreis kann es sich dabei um Finanzen, Sicherheit, Verfügbarkeit oder bestimmte Dienste handeln. Im Falle einer Hybrid-Cloud-Diskussion könnten Fragen wie die folgenden gestellt werden: Wie wird sich diese Migration auf das Vertriebsteam auswirken?

Wie wird sich diese Migration auf die monatlichen Ausgaben auswirken?

Wie wird diese Migration das Unternehmen seinen Jahreszielen näherbringen? Wichtige Fähigkeiten Feedback nutzen: Feedback und Fragen helfen Netzwerkprofis zu verstehen, welche Prioritäten und Bedürfnisse die Teilnehmer haben. Lernen Sie aus den Fragen und Antworten, denn diese Informationen helfen Ihnen, herauszufinden, was Sie bei der nächsten Präsentation hervorheben und anbieten sollten. Problemlösung: Durch Feedback können Netzwerktechniker spezifische Probleme der Beteiligten erkennen und haben so die Möglichkeit, die Probleme zu lösen.

Andere Wege zum Aufbau von Soft Skills Der beste Weg, Kommunikation zu lernen, ist Übung. Nachfolgend finden Sie einige konkrete Ideen zur Förderung der zwischenmenschlichen Fähigkeiten, die sich auch auf andere Formen der Kommunikation übertragen lassen, zum Beispiel auf die mündliche Kommunikation oder die Präsentation: Melden Sie sich freiwillig für Führungsaufgaben: Nichts fördert die Fähigkeit, mit Menschen zu arbeiten, mehr, als Führungsaufgaben. Halten Sie Ausschau nach Gelegenheiten, in denen Sie eine Führungsrolle übernehmen können.

Nichts fördert die Fähigkeit, mit Menschen zu arbeiten, mehr, als Führungsaufgaben. Halten Sie Ausschau nach Gelegenheiten, in denen Sie eine Führungsrolle übernehmen können. Schreiben Sie für den Newsletter des Unternehmens: Viele Unternehmen geben regelmäßig einen internen Newsletter heraus. Ziehen Sie in Erwägung, eine Zusammenfassung der Arbeit und der Ziele des Teams zu verfassen. Vergessen Sie nicht, die wichtigsten Erfolge des Teams zu erwähnen.

Viele Unternehmen geben regelmäßig einen internen Newsletter heraus. Ziehen Sie in Erwägung, eine Zusammenfassung der Arbeit und der Ziele des Teams zu verfassen. Vergessen Sie nicht, die wichtigsten Erfolge des Teams zu erwähnen. Schreiben Sie für den Unternehmensblog: Viele Unternehmen unterhalten eine öffentliche Blog-Seite. Manche freuen sich auch über interne Beiträge.

Viele Unternehmen unterhalten eine öffentliche Blog-Seite. Manche freuen sich auch über interne Beiträge. Veröffentlichen Sie Artikel in Medien wie LinkedIn oder auf Branchenwebseiten: Suchen Sie nach Möglichkeiten, für Branchenpublikationen zu schreiben.

Suchen Sie nach Möglichkeiten, für Branchenpublikationen zu schreiben. Weiterbildung: Nehmen Sie an einem E-Mail- und Schreibtraining teil, um Ihre technischen Kenntnisse zu ergänzen.

Nehmen Sie an einem E-Mail- und Schreibtraining teil, um Ihre technischen Kenntnisse zu ergänzen. Nehmen Sie an Gruppenprojekten teil: Die Teilnahme an Teams hilft, Beziehungen zu anderen Gruppen aufzubauen und Kommunikationsfähigkeiten zu trainieren. Außerdem erhalten Sie so Einblicke in verschiedene Bereiche des Unternehmens.

Die Teilnahme an Teams hilft, Beziehungen zu anderen Gruppen aufzubauen und Kommunikationsfähigkeiten zu trainieren. Außerdem erhalten Sie so Einblicke in verschiedene Bereiche des Unternehmens. Bitten Sie um Feedback: Konkrete Feedbackanfragen helfen dabei, Stärken und Wachstumsmöglichkeiten für die Zukunft zu erkennen. Ermutigen Sie Ihre Teammitglieder, ähnliche Möglichkeiten zu nutzen, um ihre Soft Skills zu verbessern.