8 Netzwerkdiagramm-Tools für Netzwerkprofis

Netzwerkprofis benötigen das richtige Tool, um ein manuelles Netzwerkdiagramm zu erstellen. Automatisierte Tools können zwar dynamisch Karten bestehender Netzwerkinfrastrukturen zeichnen, aber das hilft beispielsweise bei der Konzeption einer neuen Infrastruktur wenig. Netzwerkarchitekten verwenden daher Vektorgrafik-Tools, um Konzepte zu visualisieren oder Diagramme mit hochgranularen Details zu erstellen.

Lage Zeit war Microsoft Visio das Diagramm-Tool, das den anderen weit überlegen war. Inzwischen konkurrieren sowohl kommerzielle als auch Open Source Tools mit Microsofts Diagrammsoftware oder übertreffen sie sogar. In diesem Artikel befassen wir uns mit einigen der wichtigsten Merkmale von Netzwerkdiagrammsoftware aus der Sicht von Netzwerkarchitekten. Anschließend stellen wir acht der führenden Netzwerkdiagramm-Tools vor, die derzeit verfügbar sind. Außerdem erläutern wir, warum Netzwerkprofis ein Produkt gegenüber einem anderen bevorzugen könnten.

Netzwerkprofis sollten nach intuitiv bedienbaren Tools suchen, um die Diagrammerstellung einfacher und schneller zu gestalten. Dazu gehören Funktionen wie die Möglichkeit, Schablonen und Objekte per Drag and Drop zu verschieben, Objekte automatisch auszurichten und Tastenkombinationen zu nutzen.

Die führenden Netzwerkdiagramm-Tools

Lassen Sie uns einen Blick auf acht Diagramm-Tools werfen. Diese sind nach unserer Recherche in der Lage, viele oder alle Anforderungen, die ein Netzwerkarchitekt stellt, zu erfüllen.

Dia

Dia ist ein kostenloses Open-Source-Programm zur Diagrammerstellung, das unter einer GNU General Public License (GPL) betrieben wird. Obwohl Dia im Vergleich zu anderen Produkten auf unserer Liste etwas eingeschränkter ist, ist es dennoch eine solide Option für Unternehmen ohne eigenes Budget für Diagrammsoftware. Das Tool lässt sich unter Windows, macOS und einigen Linux-Distributionen installieren. Dia ist auch als portable Version verfügbar, die direkt von einem USB-Stick gestartet werden kann. Dia zeigt gewisse Einschränkungen was Drittanbieter-Integrationen betrifft. Deshalb müssen Netzwerkarchitekten manuell eingreifen, um fertiggestellte Diagramme zu teilen und zu verwalten.

Aus Sicht der Benutzerfreundlichkeit kann Dia zwar VDX-, aber keine VSD- oder VSDX-Dateien importieren. Zudem lassen sich die in Dia erstellten Diagramme nicht in ein Visio-natives Format exportieren. Infolgedessen müssen Netzwerkarchitekten, die Diagramme mit nicht unterstützten Dateiformaten pflegen, möglicherweise auf eine andere Methode zurückgreifen, um Dateien zu konvertieren.

Dia eignet sich gut für Benutzer, die bereits über Erfahrung in der Erstellung von Netzwerkdiagrammen verfügen. Das Programm bietet anpassbare Lineale, Rasterlinien, Vergrößerungs- und Verkleinerungsoptionen sowie eine Bibliothek mit Drag-and-Drop-Vektorobjekten, die sich leicht in der Größe ändern und auf intelligente Weise anpassen lassen.

Die Software ist gut dokumentiert und unterstützt viele Sprachen, darunter auch Deutsch. Allerdings gibt es im Gegensatz zu kommerziellen Produkten keinen technischen Support per E-Mail, Web, Chat oder Telefon. Aufgrund der Einschränkungen bei den Dateiformaten und beim Support eignet sich Dia am besten für Einzelanwender, die eine einfache Möglichkeit benötigen, grundlegende und abstrakte Netzwerkdiagramme zu zeichnen.

Draw.io/Diagrams.net

Draw.io, das in Diagrams.net umbenannt wurde, ist ein Open Source Tool für die Diagrammerstellung, das seit vielen Jahren eine beliebte Visio-Alternative ist. Als Open-Source-System bietet Diagrams.net zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die Software kostenlos zu verwenden. Eine Option besteht darin, eine ausführbare Anwendung herunterzuladen und zu installieren, die mit Windows, MacOS und mehreren Linux-Distributionen kompatibel ist. Alternativ können die Nutzer direkt in einem Webbrowser auf eine Cloud-Version des Tools zugreifen und diese nutzen. Das ist eine angenehme Alternative für Netzwerkprofis, die auf eine hohe Tool-Portabilität Wert legen. Eine weitere nützliche Funktion ist die Möglichkeit der Drittanbieterintegration mit Cloud-Storage-Diensten wie Google Drive, OneDrive und Dropbox.

Abbildung 1: Draw.io beziehungsweise Diagrams.net ist ein Beispiel für ein Netzwerkdiagramm-Tool.

Als gravierenden Minuspunkt in der kostenlosen Version von Diagrams.net gibt es zu bemängeln, dass sich keine gängigen Visio-Dateiformate importieren oder exportieren lassen. Um in den Genuss dieser Funktionalität sowie diverser anderer Vorteile zu kommen, muss man zur Bezahlversion des Produkts greifen. Sie ist derzeit auf dem Atlassian Marketplace verfügbar. Atlassian ist der Hersteller von Confluence, einem kollaborativen Arbeitsplatz-Tool für den Enterprise-Bereich. Für Confluence-Benutzer, die mit älteren Visio-Dokumenten arbeiten müssen, einschließlich der Unterstützung für in Visio formatierte Schablonen, kann dies eine gute Option sein.

Die Preise für die Bezahlversion der Software hängen von der Anzahl der benötigten Lizenzen ab. Für bis zu zehn User ist das Tool kostenlos, bis 100 Nutzer kostet es zum Beispiel 1,70 US-Dollar pro Nutzer und Monat. Sowohl für die kostenlose als auch für die kostenpflichtige Version ist eine Dokumentation erhältlich. Außerdem helfen eine FAQ und einige Video-Tutorials bei Problemen weiter. Die Bezahlversion umfasst E-Mail- und Web-Suppor. Darüber hinaus gibt es über das Atlassian-Marketplace-Portal auch ein Community-Forum und einen Q&A-Bereich.

Gliffy

Bei Gliffy von Perforce handelt es sich um ein vollständig kommerzielles Diagramm-Tool-Set. Es ist eine solide Wahl für Netzwerkarchitekten, die eine Visio-ähnliche Umgebung mit einigen zusätzlichen Collaboration-Vorteilen suchen. Gliffy kann VDX- und VSDX-Dateien importieren, wodurch es sich für Nutzer empfiehlt, die Legacy-Netzwerkdiagramme verwalten, die ursprünglich mit Visio erstellt wurden.

Die Nutzer können Gliffy als eigenständige App installieren oder über eine Public Cloud mit einem Webbrowser auf sie zugreifen. Darüber hinaus ist Gliffy, wie Diagrams.net, zum Kauf und zur nativen Nutzung auf der Collaboration-Plattform Confluence von Atlassian erhältlich.

Während die Professional-Lizenz zu einem Preis von acht US-Dollar (bis neun Nutzer) beziehungsweise sechs US-Dollar (zehn bis 50 Anwender) möglicherweise ausreicht, ist die Variante Enterprise (Preis auf Anfrage) wahrscheinlich die bessere Wahl für Teams, die Unternehmensfunktionen benötigen. Dazu zählen App-Plug-ins von Drittanbietern, Optionen für Team-Sharing und Kommentare, Single Sign-on und ein dedizierter Support-Kanal mit qualifizierten Mitarbeitern.

Lucidchart

Lucidchart von Lucid Software ist eine der populäreren Visio-Alternativen, die es heute auf dem Markt gibt. Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern, die eine selbstständige Version für Desktop-Betriebssysteme anbieten, wird Lucidchart vollständig in der Cloud betrieben und ist browserbasiert. Das mag für einige Nutzer ein Nachteil sein, aber Cloud-Services dürften die Zukunft dieser Tools sein. Außerdem zeichnet sich Lucidchart durch zahlreiche Drittanbieterintegrationen aus, darunter Google Docs, Google Drive, Atlassian Confluence und mehrere Microsoft-Office-Produkte, unter anderem Word, Excel und Teams.

Lucidchart ist in insgesamt drei Lizenzvarianten zu haben. Potenzielle Käufer sollten wissen, dass die Gratisversion ziemlich eingeschränkt ist und für die Erstellung von professionellen Netzwerkdiagrammen nicht berücksichtigt werden sollte. Die erste verfügbare kostenpflichtige Lizenz, Individual genannt, beginnt bei acht US-Dollar pro Monat. Sie eignet sich für einen einzelnen Netzwerkarchitekten, der keine Collaboration-Funktionen oder erweiterte Features zur Verwaltung und Dokumentenkontrolle benötigt. Für größere Teams oder mehrere Architekten sind wahrscheinlich Team- oder Enterprise-Lizenzen die bessere Wahl. Alle drei Optionen umfassen mehr als 1.000 integrierte Vorlagen sowie Diagrammformen und -objekte. Auch in puncto Import erweist sich das Produkt als äußerst flexibel. So ist es in der Lage, VSD/VSDX/VDX-Dateien und VSS/VSX-Schablonen zu importieren.

OmniGraffle

Für Netzwerkarchitekten, die primär macOS als Betriebssystem nutzen, ist OmniGraffle von der Omni Group eine ausgezeichnete Wahl. Dieses Produkt ist seit vielen Jahren das macOS-Äquivalent zu Microsoft Visio und hat eine beachtliche Anhängerschaft in der Netzwerkarchitekten-Community. Es gibt eine iOS-Version der Diagrammsoftware, die es Anwendern ermöglicht, Diagramme auf allen Betriebssystemplattformen von Apple anzuzeigen und zu ändern.

In Visio formatierte Dateien, einschließlich VSD-, VDX-, VSS- und VSX-Files, lassen sich einfach in OmniGraffle importieren. Die Omni Group verwaltet auch einen ständig aktualisierten Satz von Vorlagen und Schablonen, die die Benutzer herunterladen können. Das Produkt wird mit einer sehr ausführlichen Dokumentation geliefert, die den Anwender durch die Grundlagen der Diagrammerstellung führt. Darin finden sich zum Beispiel Informationen über die Arbeit mit Formen, Inspektoren und Ebenen, das Importieren und Erstellen von Schablonen sowie Optionen für den Dateiexport.

Die OmniGraffle-Software ist sowohl über die Website des Unternehmens als auch im App Store von Apple für macOS und iOS erhältlich. OmniGraffle gibt es entweder als monatliches beziehungsweise jährliches Abonnement oder als einmalige unbefristete Lizenz. Die monatlichen Abonnementkosten beginnen ab 12,49 US-Dollar pro Nutzer (macOS und iOS), während eine unbefristete Lizenz 249,99 US-Dollar (iOS: 119,99 US-Dollar) kostet. Mit Letztgenannter erhalten die Kunden Updates für den Lebenszyklus der erworbenen Hauptversion. Was den Support betrifft, so leistet der Anbieter auch dann noch Unterstützung, wenn eine neue Hauptversion veröffentlicht wird und die Kunden sich gegen ein Upgrade entscheiden. Darüber hinaus bietet die Omni Group Rabatte für Bestandskunden, die ihre unbefristete Lizenz upgraden wollen, wenn ein neues Major Release verfügbar ist.

SmartDraw

SmartDraw, das häufig als eines der funktionsreichsten Produkte für die Erstellung von Diagrammen neben Visio gilt, bietet ein umfassendes Paket bezüglich Flexibilität, Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit. Das Produkt läuft unter Windows und macOS sowie als Cloud-Service in den meisten Webbrowsern. Die Nutzer können Dokumente in der SmartDraw-Cloud speichern und sie mit Teammitgliedern gemeinsam nutzen und bearbeiten. Zudem kann SmartDraw alle Dokumenten- und Schablonentypen von Visio importieren sowie neu erstellte Diagramme im VSD- oder VSDX-Format exportieren. Somit empfiehlt sich die Software für diejenigen, die mit Visio-Benutzern zusammenarbeiten.

SmartDraw enthält überdies eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen und Objekten zum Erstellen von Netzwerkdiagrammen. Dies und die Möglichkeit, Schablonen von Drittanbietern zu importieren, verschafft dem Produkt einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern. Viele Architekten sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche von SmartDraw Visio am ähnlichsten ist, so dass der Wechsel zu SmartDraw nur einen geringen Lernaufwand bedeutet.

Wenn man die Preisoptionen für SmartDraw betrachtet, so sind die Kosten pro Nutzer im Vergleich zu vielen alternativen Produkten etwas höher. Eine Einzelbenutzerlizenz kostet 9,95 US-Dollar pro Monat und wird jährlich in Rechnung gestellt. Der Preis für die Team-Version be´trägt hingegen 8,25 US-Dollar pro Monat und Nutzer. Daneben ist noch ein Site-Variante verfügbar, deren Preise auf Anfrage genannt werden und ab einen US-Dollar starten.

Die Multiuser-Software verfügt auch über Verwaltungsfunktionen, die in großen Unternehmensumgebungen nützlich sind. Support gibt es per Mail und telefonisch in den USA.

Visio

Microsoft Visio gilt als führend im Bereich der Netzwerkdiagramm-Tools, ist aber bei Weitem nicht perfekt. Microsoft übernahm Visio und das gleichnamige Produkt im Jahr 2000. Seitdem beklagen sich viele Anwender darüber, dass die Redmonder nur sehr zögerlich Innovationen einführen, was den Konkurrenzprodukten die Möglichkeit gibt, Boden wettzumachen. Trotz des Mangels an Neuerungen nimmt Visio als Netzwerkdiagramm-Tool immer noch eine Spitzenposition ein. In den letzten Jahren wurden zudem einige wichtige Aktualisierungen vorgenommen, zum Beispiel:

Möglichkeit, Visio als Cloud-Service über einen Webbrowser zu nutzen.

Integrationen mit anderen Tools und Services von Microsoft.

Funktionen für die Datei- und Benutzerverwaltung.

Aktualisierte Vorlagen und Objekte.

Was Visio von Mitbewerbern unterscheidet, ist die Tatsache, dass das Tool-Set in den Enterprise-Versionen von Microsoft 365 enthalten ist. Alternativ steht Visio jedoch auch als als Einzelanwendung bereit. Für eine monatliche Gebühr von 4,70 Euro pro Monat erhalten Sie Zugriff auf die neueste webbasierte Version von Visio, nativen OneDrive-Support und zwei GByte Cloud-Speicher zur Diagrammverwaltung und -freigabe. Ein zweiter Plan, der 14 Euro monatlich kostet, bietet den Benutzern die Windows-kompatible, eigenständige Desktop-Version der Software sowie eine Vielzahl von Vorlagen, Formen und Objekten. Auch unbefristete Lizenzen sind erhältlich. In der unbefristeten Lizenz sind ein Jahr Updates und Kunden-Support enthalten. Obwohl Visio damit im Vergleich zu allen anderen Produkten auf dieser Liste am oberen Ende der Preisskala liegt, bleibt es trotzdem ein Spitzenprodukt.

yEd

YEd von yWorks ist eine weitere kostenlose Option für Windows, macOS und Linux. Eine Cloud- und browserbasierte Version mit dem Namen yEd Live steht ebenfalls zur Verfügung. Wie bei anderen Gratisangeboten auf unserer Liste müssen sich die Benutzer darüber im Klaren sein, dass es im Vergleich zu kostenpflichtigen Optionen Einschränkungen gibt. Das gilt insbesondere in Bezug auf die eingeschränkte Unterstützung von Dateiformaten, fehlenden Kunden-Support, mitgelieferte Vorlagen und Objekte sowie Drittanbieterintegrationen.

Pluspunkte erhält YEd jedoch für seine aufgeräumte Bedienoberfläche. Kunden, die ein Tool suchen, mit dem sich schnell einfache Diagramme erstellen lassen, treffen mit yEd keine schlechte Wahl. Wenn Sie jedoch die Möglichkeit benötigen, Formate von Visio oder anderer Diagrammsoftware zu öffnen, gibt es bessere Alternativen. Das gilt auch, wenn Sie in der Lage sein müssen, Dokumente einfach über Cloud-Speicher oder Collaboration-Services zu teilen. In puncto Support bietet yEd auf der yWorks-Website eine grundlegende Benutzerdokumentation, einen Q&A-Bereich und ein Video-Tutorial zum Produkt.