Leitfaden: Dokumentation und Spezifikation von Softwaredesigns

Bevor Entwicklungsteams mit einem Softwareprojekt beginnen können, müssen sie eine Softwaredesignspezifikation entwickeln.

Dieses Dokument dient als Projektfahrplan und unterstützt die Teams, gemeinsam festzulegen, was sie mit dem Projekt erreichen und wie sie dorthin gelangen wollen. Es hält das Team auf Kurs, von den ersten Codezeilen bis zum Abschluss des Projekts. Entwicklungsteams sollten diese grundlegenden Schritte und Tipps befolgen, die sie durch den gesamten Prozess der Entwicklung von Softwaredokumenten führen.

Auch wenn das Inhaltsverzeichnis von Softwaredesigndokumenten in der Technologiebranche unterschiedlich sein kann, bleiben die Vorteile gleich:

Eine gut dokumentierte Designspezifikation ermöglicht es Teams außerdem, neue Mitglieder schneller zu integrieren, da das Dokument als umfassender Leitfaden für die Architektur und Funktionalität des Systems dient. Letztendlich zahlt sich die Investition in ein hochwertiges Softwaredesigndokument aus, indem es eine bessere Zusammenarbeit fördert, die Codequalität verbessert und den Gesamterfolg des Softwareprojekts steigert.

Die Bedeutung von Softwaredesignspezifikationen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. In erster Linie dienen sie als Vertrag zwischen Stakeholdern und Entwicklern und stellen sicher, dass alle Parteien auf die erwarteten Ergebnisse ausgerichtet sind. Diese Ausrichtung minimiert das Risiko von Scope Creep, also die Überschreitung des ursprünglich vereinbarten Projektumfangs, und hilft, das Projekt auf Kurs und im Budget zu halten. Darüber hinaus bietet ein Softwaredesigndokument einen Bezugspunkt, der für zukünftige Iterationen, Wartungsarbeiten und Upgrades verwendet werden kann und effizientere Änderungen ermöglicht.

In diesem Abschnitt werden alle Ressourcen von Drittanbietern erfasst und dokumentiert, die zu den Phasen der Dokumenterstellung beigetragen haben. Einige Standardreferenzen, die Sie einbeziehen sollten, sind die folgenden:

In den Softwaredesigndokumenten sollte auch der Arbeitszeitplan für das Projekt angegeben werden. Wenn Sie das Softwaredesigndokument in einem Collaboration Tools wie einem Confluence-Bereich oder ein Notion-Wiki veröffentlichen, suchen Sie nach Möglichkeiten, es mit dem Projektzeitplan in der Projektmanagementanwendung zu verknüpfen oder den Zeitplan in das Softwaredesigndokument einzubetten.

In diesem Abschnitt wird auch der Berichterstattungsprozess beschrieben, einschließlich der Häufigkeit und des Formats der Fortschrittsberichte, um alle auf dem Laufenden zu halten. Darüber hinaus wird der Dokumentationsprozess detailliert beschrieben und hervorgehoben, welche Dokumente während des gesamten Projektlebenszyklus erstellt, gepflegt und weitergegeben werden. Der Plan stellt sicher, dass die Kommunikationskanäle klar definiert und für alle Beteiligten zugänglich sind. Schließlich enthält er einen Feedback-Mechanismus, um die Anliegen der Beteiligten effektiv zu erfassen und zu berücksichtigen.

Fügen Sie eine detaillierte Liste der geplanten Änderungen für das Projekt bei. Solche Änderungen lassen sich am besten in einer Tabelle kommunizieren, die Folgendes enthält:

Dies ist in der Regel einer der umfangreichsten Abschnitte eines Softwaredesigndokuments, da er die Designmuster und -prinzipien für die Implementierung der Software umreißt. Dieser Abschnitt enthält auch Diagramme und Modelle, um die Systemstruktur und den Datenfluss visuell darzustellen. Darüber hinaus wird erläutert, wie das vorgeschlagene Design die Projektanforderungen erfüllt und wie identifizierte Probleme angegangen werden. Schließlich werden die ausgewählten Technologien und Tools und die Gründe für deren Einsatz erörtert.

Hier fügt das Team das aktuelle Design der Anwendung ein. Das Team kann die Dokumentation einer Anwendung rückentwickeln, zum Beispiel durch das Schreiben eines Softwaredesigndokuments für eine Anwendung, die bereits in Produktion ist und für die keine oder eine stark veraltete Dokumentation vorhanden ist. Es gibt auch Fälle, in denen die Dokumentation des aktuellen Designs hilfreich ist, zum Beispiel bei der Migration einer älteren lokalen Anwendung zu Cloud-Diensten.

Die Einleitung eines Softwaredesigndokuments enthält eine kurze Zusammenfassung des Projekts in fünf bis zehn Sätzen. Sie enthält auch ein Glossar der im Softwaredesigndokument verwendeten Begriffe und eine Auflistung der Projektziele. Berücksichtigen Sie beim Verfassen einer Einleitung auch Zielgruppen, die keine Entwickler sind, wie zum Beispiel das Führungsteam, das möglicherweise eine kurze Einführung in das Projekt benötigt.

In der Regel enthält die Titelseite eines Softwaredesigndokuments auch eine Versionstabelle, die die Versionierung und die Änderungen dokumentiert, die das Dokument durchläuft. Eine Überprüfungstabelle mag zwar wie ein Relikt der Vergangenheit erscheinen, aber Compliance-Prüfer suchen im Rahmen ihrer Prüfungen nach diesen Informationen.

Die Vorlage Design & System Requirements Template ist in der Notion-Bibliothek verfügbar. Sie wurde von Odette Jansen erstellt.

Es ist nichts Falsches daran, mit einer extern beschafften Vorlage zu arbeiten, wenn die Verfasser sie als Ausgangspunkt betrachten und sich dennoch von ihren Teams und Stakeholdern Feedback darüber einholen, was sie in einem Standard-Format für ein Softwaredesigndokument benötigen. Verwenden Sie diese Vorlagen als Leitfaden für den Dokumententwicklungsprozess.

Es ist üblich, Vorlagen und Dokumente von früheren Arbeitgebern und Verträgen in der IT-Branche aufzubewahren. Betrachten Sie sie als Vorlagen, die Sie selbst mitbringen. Vorlagen und Templates für Softwaredesigndokumente unterscheiden sich von Unternehmen zu Unternehmen aufgrund der Bedürfnisse von Kunden, Stakeholdern, Geschäftsverträgen und anderen damit zusammenhängenden Angelegenheiten.

Tipps für das Verfassen eines guten Softwaredesigndokuments

Das Verfassen eines Softwaredesigndokuments ist oft eine Teamarbeit, bei der das Fachwissen und die Talente eines Teams zusammengeführt werden. Nicht jeder ist von Beruf aus ein Autor.

Content Management

Ein wichtiger Teil beim Verfassen eines Softwaredesigndokuments ist die Verwaltung und Organisation des Autorenteams entsprechend dem Fachwissen der Teammitglieder.

Erwartungen sollten so festgelegt werden, dass nicht jeder im Team an der gesamten Softwaredokumentation arbeiten muss, und die Aufgaben entsprechend verteilt werden.

Ernennen Sie einen Dokumentenverantwortlichen, der ein Business Analyst, technischer Redakteur oder technischer Leiter sein kann, um das Schreiben und Bearbeiten der Softwaredokumente zu koordinieren.

Beauftragen Sie ein Kernteam für das Projekt von der Idee bis zur Fertigstellung, das über genügend technisches Wissen verfügt, um die Inhalte verschiedener Autoren zu einem einheitlichen Stil zusammenzuführen.

Vermeiden Sie es, Entwickler oder technisches Personal an einen Unternehmens-Styleguide zu binden, um ihren Schreibstil zu diktieren. Sorgen Sie stattdessen für ihren Erfolg, indem Sie sie ermutigen, einfach und prägnant zu schreiben.

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen, die sich mit dem Schreiben nicht wohlfühlen, und mit jemandem, der sich damit auskennt. Technische Redakteure oder Lektoren können ihnen während der Schreibphase umsetzbares Feedback geben.

Bearbeitung eines Softwaredesigndokuments

Aufgrund der kurzen Fristen und funktionsübergreifenden Teams ist es wichtig, bei der Bearbeitung einer Softwaredokumentation detailliert vorzugehen. Konzentrieren Sie sich bei der Bearbeitung eines Softwaredesigndokuments auf das Fachwissen des Teams. Bitten Sie beispielsweise keine Architekten oder Entwickler, die Grammatik zu überprüfen, da das Ergebnis möglicherweise ein Softwaredesigndokument mit mehr Grammatikfehlern als das Originaldokument ist. Definieren Sie die Bearbeitungsrollen auf der Grundlage der Stärken der Teammitglieder, wie zum Beispiel:

Entwicklungsredaktion. Dies ist ideal für Stakeholder, die Fragen zum Entwurf stellen möchten. Sie können sich auf den Inhalt konzentrieren und konstruktives Feedback zur Ausrichtung des Softwaredesigndokuments geben.

Dies ist ideal für Stakeholder, die Fragen zum Entwurf stellen möchten. Sie können sich auf den Inhalt konzentrieren und konstruktives Feedback zur Ausrichtung des Softwaredesigndokuments geben. Technische Überprüfung. Ingenieure und Architekten überprüfen die Softwaredokumentation auf technische Genauigkeit und Durchführbarkeit.

Ingenieure und Architekten überprüfen die Softwaredokumentation auf technische Genauigkeit und Durchführbarkeit. Inhaltsredaktion. Der technische Redakteur überprüft den Inhalt auf Grammatik, Fluss, Konsistenz und Wirkung. In der Regel werfen ihre Änderungen Fragen für die Analysten, Ingenieure und Architekten des Teams auf.

Da Softwaredesigndokumente von mehreren Autoren verfasst werden, ist es wichtig, die während der Bearbeitungsphase vorgenommenen Änderungen und Kommentare nachzuverfolgen. Wenn das Team für die Bearbeitung in Microsoft 365 arbeitet, verwenden Sie die Funktion Änderungen nachverfolgen in Microsoft Word. Verwenden Sie ebenso die Funktion Änderungen vorschlagen und Kommentar hinzufügen in Google Docs, wenn die Organisation Google Workspace verwendet.

Verfassen eines Softwaredesigndokuments

Ein komplexes und schlecht geschriebenes Softwaredesigndokument ist im Projektmanagement keine Seltenheit. Selbst wenn dem Projekt ein technischer Redakteur zugewiesen ist, sollten Sie die folgenden grundlegenden Tipps befolgen:

Schreiben Sie in kurzen Sätzen und Absätzen, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Verwenden Sie großzügig Beispiele, insbesondere Stücklisten und Diagramme, wo dies angebracht ist.

Implementieren Sie einen KI-Schreibassistenten, um Autoren zu unterstützen.

Verwenden Sie großzügig Überschriftenstile, um das Dokument leichter lesbar zu machen.

Die Verwendung generativer KI zum Verfassen von Designdokumenten kann riskant sein, insbesondere wenn die Organisation keine allgemeine Richtlinie zur Nutzung von KI hat. Alle Daten, die Teammitglieder in öffentliche generative KI-Tools wie ChatGPT eingeben, könnten für Trainingsdaten verwendet werden, was bedeutet, dass ihre Inhalte möglicherweise öffentlich zugänglich sind.

Einfügen von grafischen Elementen

Die Verwendung von visuellen Elementen in Softwaredesigndokumenten verbessert die Lesbarkeit. Visualisierungs-Tools haben sich seit Microsoft Visio auf dem Desktop stark weiterentwickelt. Ziehen Sie daher andere Optionen in Betracht, wie zum Beispiel das Einbetten von Miro-Diagrammen in das Dokument. Miro ist eine Plattform für Teamzusammenarbeit und Projektmanagement.

Hier sind einige visuelle Elemente, die für die Softwaredokumentation in Betracht gezogen werden sollten:

Cloud-Architekturdiagramme

Netzwerkdiagramme

Zeitleisten

Feedback einholen

Das Einholen von Feedback sollte ein kontinuierlicher Prozess sein, keine einmalige Überprüfung. Das Team und die internen Stakeholder sollten zu jeder wichtigen Version des Dokuments einen Beitrag leisten.

Regelmäßige Aktualisierung des Dokuments

Die Entwicklung des Designdokuments für eine komplexe Cloud-native-Anwendung erfordert Zeit und Fachwissen, die Teams durch die Implementierung von Prozessen und Gates wiedererlangen können, um sicherzustellen, dass die Entwicklungsteams ihre Softwaredesigndokumente im Rahmen des Projektlebenszyklus aktualisieren.