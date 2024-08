Best Practices und Tools für die Softwaredokumentation

Unternehmen, die Software entwickeln, stehen immer wieder vor der Frage, wie sie ihre Dokumentation veröffentlichen sollen. Darauf gibt es keine einfache Antwort. Es gibt viele Tools für die Softwaredokumentation, aber es gibt keinen klaren Marktführer. Es gibt zwar Standards für die Erstellung von Softwaredokumentationsseiten, aber selbst diese gemeinsame Basis löst nicht alle Probleme.

Hier erhalten Sie einen Einblick in die Arten von Referenz- und Leitfaden-Softwaredokumentation, Dinge, auf die Sie bei Dokumentations-Tools achten sollten, und die beliebtesten Tools auf dem Markt, von SwaggerHub bis ReadMe.

Leitfaden. Entwickler schreiben Anleitungen, um die Verwendung des SDK oder der API zu erklären. Im Gegensatz zu Referenzen ist ein Leitfaden oder Guide eine Freiform-Erzählung. Er folgt keinem festen Format, sondern ist in der Regel in Absätzen mit Abbildungen, Tabellen, Listen und Diagrammen geschrieben. Leitfäden bieten Hintergrundmaterial und Codebeispiele, definieren Konzepte und erklären Parameter und zurückgegebene Werte.

Ein weiterer Standard, der speziell für Java gilt, ist Javadoc . Javadoc erfordert etwas weniger Aufwand als OAS, aber die Referenzdokumentation, die damit erstellt wird, ist so kompliziert, dass Programmierer stattdessen eher Handbücher bevorzugen.

Der Standard für die Dokumentation von APIs ist die OpenAPI-Spezifikation (OAS) (früher bekannt als Swagger-Spezifikation). OAS generiert automatisch eine Referenzdokumentation, die Codebeispiele in verschiedenen Sprachen enthalten kann. Ein Programmierer muss jedoch unzählige Stunden mit dem Ausfüllen von OAS-Definitionen verbringen. Um den Zeitaufwand für die OAS-Definitionen zu rechtfertigen, haben einige Unternehmen die Beschreibungen als Architektur-Tool übernommen, um zu Beginn von Entwicklungsprojekten Standardcode zu generieren.

Referenzen. Referenzen geben die technischen Parameter für die Verwendung von Objekten, Methoden und Funktionen an. Sie bieten keine Anleitungen, sondern nur die spezifischen Informationen, die für die Verwendung der Objekte und Funktionen erforderlich sind. Referenzen sind knapp formuliert, was sie schwer verständlich machen kann.

APIs und SDKs sind zwei Arten von Softwareprodukten, die Entwickler für andere Entwickler schreiben. APIs dienen als Frontends für Software und Benutzer, um mit Ihrer Software zu interagieren. Ein SDK bietet eine Reihe von Tools mit einem bestimmten Zweck. Um zum Beispiel eine App auf einem Android-Gerät darzustellen, verwenden Sie das Android-SDK, um dem Programm die Bildschirmausrichtung, den Typ des Mobilgeräts, die Farben und so weiter mitzuteilen. Anhand von APIs und SDKs gehen wir die verfügbaren Softwaredokumentationstypen und ihre Verwendung durch.

Mitarbeitende in vielen Rollen, vom Vertriebsmitarbeiter für Cloud-Dienste bis zum internen Softwareentwickler, müssen Material für Anwender bereitstellen und verwenden dafür Softwaredokumentations-Tools. Um die Optionen zu verstehen, beginnen wir mit einer Frage, die sich speziell an Softwareentwickler richtet: Wie sollte ein Unternehmen APIs und SDKs dokumentieren?

10. Kontrolle über die Veröffentlichung. Sie sollten in der Lage sein, Seiten nach Bedarf zu veröffentlichen und wieder zu entfernen.

7. Technische Unterstützung. Einige Anbieter von Tools bieten nur spärlichen Support. Suchen Sie sich einen Anbieter, der Ihnen hilft, wenn eine Seite beschädigt ist, oder der Ihnen helfen kann, etwas wiederherzustellen, das verloren gegangen ist. ReadMe erhält in dieser Hinsicht eine schlechte Note, zumindest bei Entwicklerkonten; ReadMe Enterprise kann einen besseren Support bieten.

5. APIs für einfache Integration. Machen Sie es Ihren Benutzern leicht. Das von Ihnen gewählte Tool sollte es den Nutzern gestatten, per Mausklick APIs direkt aus der Dokumentation heraus zu starten.

4. Zugriffskontrolle. Bei den meisten Softwareentwicklungen ist nicht ein einziger Autor für die gesamte Dokumentation verantwortlich. Autoren verschiedener Rollen und Ebenen fügen Informationen hinzu. Suchen Sie also nach einem Tool, das eine Zugriffsverwaltung bietet.

3. Benutzerdefinierte, in der Cloud gehostete Domains. Sie müssen Ihre eigene Produktdokumentation nicht mehr hosten. Beginnen Sie beispielsweise bei ReadMe mit einer Domain wie ihr-produkt.readme.io. Wenn Sie dann bereit sind, die Domain zu veröffentlichen, ändern Sie den Pfad in dokumentation.ihr-unternehmen.com und fügen einen DNS -Eintrag hinzu, der auf ReadMe verweist.

2. Feedback. Feedback macht Software besser, und Dokumentationswerkzeuge bieten verschiedene Möglichkeiten, Feedback zu sammeln und zu überprüfen. Alltägliche Produktbenutzer werden Funktionen entdecken, an die Sie nie gedacht haben. Diese Benutzer werden Ihnen helfen, Fehler in Ihrer Website aufzudecken und klärende Fragen zu stellen. Einige Tools verbinden Softwarebenutzer und Entwickler per E-Mail oder mit einer Frage-Schaltfläche für Kommentare. ReadMe, ein beliebtes Dokumentationswerkzeug, ermöglicht es Benutzern, Seiten auszuchecken und Änderungen daran vorzunehmen. Diese Änderungen werden dann in eine Warteschlange gestellt, damit die Entwickler sie genehmigen, ablehnen oder mit anderen Änderungen zusammenführen können.

Tools für die Softwaredokumentation

Da Sie nun wissen, worauf Sie achten müssen, befassen wir uns mit Softwaredokumentationswerkzeugen. Es gibt viele Softwaredokumentationsplattformen, die auf OAS/Swagger ausgerichtet sind. OAS beschränkt die Benutzer auf Referenzdokumente, aber die Tools erweitern die Möglichkeiten.

Hier sind einige Tools für die Softwaredokumentation:

ReadMe ist vielleicht die beste Option, da es sowohl OAS-Referenzen als auch Leitfäden verarbeiten kann. Die kürzlich erfolgte Plattformaktualisierung und der langsame Support auf Entwicklerebene sind jedoch gewöhnungsbedürftig. Angesichts der geringen Auswahl auf dem Markt für Softwaredokumentation sollten Sie sich anpassen und bei einer Option bleiben, die Ihren Anforderungen entspricht. Hier sind ein paar Hinweise zu drei beliebten Optionen:

SwaggerHub. SwaggerHub, ein Produkt von SmartBear, ist eine gute Option, um sich mit Swagger und OAS vertraut zu machen und um Dokumentation zu hosten. SwaggerHub enthält einen Spezifikationseditor zum Schreiben von OAS-Spezifikationen.

SwaggerHub bietet eine Demoseite namens Petstore mit einem YAML-Editor. Mit OAS dokumentieren Sie jeden Endpunkt, jede Methode, jeden Fehlercode, jeden Parameter und jedes Objekt entweder in YAML- oder JSON-Formatierung. So enthält der Petstore-Editor Endpunkte wie POST zum Hinzufügen eines so genannten Haustiers. Auf der Website können Sie Endpunkte ausprobieren, Parameter und Authentifizierungsinformationen eingeben und dann APIs ausführen.

Abbildung 1: Ausschnitt aus der YAML-Petstore-Spezifikation.

ReadMe. Dieses Dateiformat eignet sich für Anleitungen in freier Form. ReadMe leistet gute Arbeit mit manuell erstellten APIs und solchen, die automatisch von OAS generiert werden. Bei einem stabilen Produkt und einer breiten Benutzerbasis ist es leicht, über die erwähnten Mängel von ReadMe hinwegzusehen.

Zu Beginn fragt ReadMe nach Ihrem Produktnamen und danach, ob Sie eine REST API oder etwas anderes dokumentieren möchten. Außerdem wird nach einem temporären Domänennamen gefragt, den Sie später in Ihre bestehende Domäne umwandeln können. Nachdem Sie diese Informationen eingegeben haben, werden Sie zur Hauptseite weitergeleitet. Hier können Sie Anleitungen erstellen, mit OAS arbeiten, Referenzmaterial verfassen und die Website anpassen.

Abbildung 2: Das Projekt-Dashboard von ReadMe zeigt alle benötigten Optionen für Benutzer an.

Wenn Sie angeben, dass Sie OAS verwenden werden, fragt ReadMe Sie nach der URL, unter der diese Spezifikationen gespeichert sind. ReadMe übernimmt diese Spezifikationen und generiert automatisch Dokumentation und Codebeispiele. Sie geben dann den statischen Teil Ihrer API-Definition ein, zum Beispiel die Haupt-URL, sowie die Art der Anmeldeinformationen, die Sie verwenden möchten, zum Beispiel OAuth oder einen geheimen Schlüssel.

Für Anleitungen arbeiten Sie mit dem ReadMe-Editor. Sie können Markdown direkt in den Editor eingeben oder Widgets verwenden, um Markdown-Objekte zu erstellen. Auf dem Bildschirm unten können Sie auch auf die Unterstützung für HTML unterhalb der Widgets zugreifen, indem Sie auf View all klicken.

Abbildung 3: Mit dem ReadMe-Editor lässt sich der benötigte Markdown- und HTML-Code erstellen.

GitHub Pages. Die Unterstützung von GitHub für Markdown hat dazu beigetragen, dass GitHub zu einem Standard für das Hosting von Anwendungscode geworden ist. Die meiste Open-Source-Software ist in Repositories auf GitHub gespeichert, darunter auch bekannte Projekte wie Elasticsearch. Jedes Programm beginnt mit einer in Markdown geschriebenen Landing Page namens README. Nehmen wir das Beispiel von Elasticsearch und seiner README-Seite. GitHub ist jedoch keine gute Plattform für die Dokumentation von Software. GitHub generiert zum Beispiel kein Inhaltsverzeichnis. Um ein solches zu erhalten, müssen Benutzer Bilder manuell in einen Ordner hochladen und dann Links zu ihnen erstellen. Andere Produkte erledigen diese Aufgabe einfacher.

Mehrere Softwareprojekte schreiben ihr eigenes Frontend für GitHub. Diese Projekte arbeiten mit einem Tool wie Jekyll, das HTML aus Anweisungen auf GitHub-Seiten generieren kann. Dieser Ansatz kombiniert Markdown mit einer speziellen Markdown-ähnlichen Syntax, was nicht ideal ist.