Wie man eine ansprechende README-Datei anlegt

Innerhalb eines Softwareprojekts sind README-Dateien wichtig, da sie als Einstiegspunkt in den Projektcode dienen.

Eine README-Datei ist eine Text- oder Markdown-Datei, die ein Softwareprojekt vorstellt und erklärt. Sie sollte Informationen enthalten, die für Benutzer und Mitwirkende notwendig sind, um das Projekt zu verstehen und mit ihm zu arbeiten.

Der Umfang und Inhalt einer README-Datei kann je nach Projekt, Benutzer und Entwicklerteam variieren. Dennoch gibt es bestimmte Kernkomponenten, die alle README-Dateien gemeinsam haben. Als Entwickler ist es wichtig zu lernen, wie man eine README erstellt, die diese Komponenten auf eine Weise enthält, die am besten zu Ihrem Projekt und Ihrer Organisation passt.

Der Prozess zum Erstellen und Veröffentlichen einer README-Datei für eine SaaS-, Cloud- oder mobile Anwendung kann variieren. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Ihr Unternehmen DocOps oder eine agile Dokumentationsmethodik in Betracht zieht. In diesem Fall kann sich die README-Datei auf einer separaten Dokumentenseite befinden, die mit der Hauptanwendung verknüpft ist. Für die Erstellung von README-Dateien kann eine Reihe von Tools zum Einsatz kommen, zum Beispiel

Planen Sie eine README-Datei, die spezifisch genug ist, um als umfassende Anleitung für neue Entwickler, Administratoren oder sogar Benutzer zu dienen, um das Projekt zu verstehen und mit ihm zu arbeiten. Diese kann allerdings komplex oder wenig praktikabel werden, wenn Sie zu viele Informationen enthält. Es kann einige Zeit dauern, bis Sie den richtigen Grad an Spezifität für Ihr Unternehmen gefunden haben, also scheuen Sie sich nicht, mit Ihrer README zu experimentieren, besonders wenn Ihr Softwareprojekt komplex ist.

Best Practices für das Schreiben einer README

Im Folgenden finden Sie einige bewährte Verfahren für das Schreiben einer README-Datei:

Wie viele technische Dokumente werden auch README-Dateien nicht gelesen. Machen Sie es den Lesern daher leicht, die Dateien zu überfliegen, indem Sie eine einfache Sprache, beschreibende Überschriften und eine logische Struktur verwenden und Fachjargon und komplexe Technologien vermeiden.

Beginnen Sie die README-Datei mit einem Abschnitt Erste Schritte , der – falls erforderlich – eine Installationsanleitung enthält, die den Kunden Schritt für Schritt erklärt, wie sie die Software sicher und effizient in Betrieb nehmen können.

Beschreiben Sie alle Sicherheitsmaßnahmen, Authentifizierungsmechanismen und Umgebungskonfigurationen, die der Kunde verstehen oder für eine Cloud- oder SaaS-Anwendung einrichten muss. Diese Dokumentation ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Sicherheit, wenn der Kunde die Anwendung einsetzt.

Verfolgen Sie einen praktischen Ansatz und geben Sie großzügig Beispiele, wie zum Beispiel Codeschnipsel, Befehlszeilenanweisungen und Anleitungen, die es dem Kunden ermöglichen, Ihre Anwendung in Betrieb zu nehmen.

Führen Sie alle Abhängigkeitsanforderungen der Software in einem leicht auffindbaren Abschnitt der README-Datei auf.

Seien Sie großzügig mit Beispielen wie Codeschnipseln und Screenshots, die am besten zeigen, wie die Anwendung zu verwenden ist.

Geben Sie Links zu Ihrer Dokumentation, Problemdatenbank, Support- und Schulungsinhalten weiter, insbesondere wenn die Anwendung komplex ist.

Aktualisieren Sie die README-Datei, wenn sich das Projekt weiterentwickelt, indem Sie die Aktualisierung als Aufgabe in den Feature-Release-Lebenszyklus aufnehmen.

Die Erstellung einer README-Datei ist so einfach, wie Ihr Team es macht. Unternehmen, die bei der Erstellung von README-Dateien reaktiv vorgehen, produzieren minderwertige Versionshinweise, da der mit der Entwicklung der README beauftragte technische Redakteur oder Produktmanager mit den konkurrierenden Prioritäten einer Produkteinführung konfrontiert wird. README-Dateien sollten in den Gesamtprojektplan aufgenommen werden – nicht nur in den Dokumentationsplan – mit einem Zeitplan, der Iterationen ermöglicht, um zu vermeiden, dass in den Tagen und Stunden vor der Produktfreigabe in aller Eile eine komplette README von Grund auf geschrieben werden muss.