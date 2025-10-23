Welche Arten von Anforderungen gibt es in der Entwicklung?

Ein umfassender Satz von Anforderungen ist für jedes Softwareprojekt von entscheidender Bedeutung.

Anforderungen identifizieren die geschäftlichen Anforderungen und Zwecke des Produkts auf hoher Ebene. Sie klären auch die Merkmale, Funktionen, Verhaltensweisen und Leistungen, die die Beteiligten erwarten.

Softwareanforderungen sind eine Möglichkeit, das Warum, Was und Wie einer Unternehmensanwendung zu identifizieren und zu klären. Wenn sie ordnungsgemäß recherchiert und dokumentiert werden, bilden Softwareanforderungen einen Fahrplan, der ein Entwicklungsteam unterstützt, schnell und mit minimalem Aufwand das richtige Produkt zu entwickeln.

Die tatsächlichen Arten von Softwareanforderungen und Dokumenten, die eine IT-Organisation für ein bestimmtes Projekt erstellt, hängen vom Zielpublikum und dem Reifegrad des Projekts ab. Tatsächlich erstellen Unternehmen oft mehrere Anforderungsdokumente, die jeweils auf die spezifischen Bedürfnisse von Führungskräften, Projektmanagern und Anwendungsentwicklern zugeschnitten sind.

Beginnen wir mit einem Blick auf die wichtigsten Arten von Anforderungen in der Softwareentwicklung: Geschäftsanforderungen, Benutzeranforderungen und Softwareanforderungen. Anschließend werden gängige Arten von Softwareanforderungsdokumentationen sowie bewährte Merkmale für die Definition von Anforderungen untersucht.

Abbildung 1: Ein Softwareprojekt umfasst geschäftliche, benutzerspezifische und softwaretechnische Anforderungen.

Welche verschiedenen Arten von Anforderungen gibt es in der Softwareentwicklung? Teams müssen Anforderungen skizzieren, um den Bedürfnissen der Geschäftsinteressenten und Benutzer sowie den eher technischen Funktionen der Software gerecht zu werden. Die drei Hauptarten von Anforderungen in der Softwareentwicklung sind Geschäfts-, Benutzer- und Softwareanforderungen. Geschäftliche Anforderungen Geschäftliche Anforderungen sind der Antrieb für viele Softwareprojekte. Ein Dokument mit Geschäftsanforderungen (Business Requirements Document, BRD) skizziert messbare Projektziele für das Unternehmen, die Benutzer und andere Interessengruppen. Business-Analysten, Führungskräfte und andere Projektsponsoren erstellen das Dokument mit Geschäftsanforderungen zu Beginn des Projekts. Dieses Dokument definiert das Warum hinter der Entwicklung. Für Softwareentwicklungsunternehmen dient es auch als Grundlage für die Erstellung detaillierterer Dokumente mit Kunden. Ein Dokument mit Geschäftsanforderungen besteht aus einer oder mehreren Aussagen. Es gibt kein allgemein gültiges Format, aber ein gängiger Ansatz ist die Ausrichtung der Ziele. Verfassen Sie Aussagen, die ein Projektziel mit einem messbaren Stakeholder- oder Geschäftsziel in Einklang bringen. Das Grundformat einer Aussage für ein Dokument mit Geschäftsanforderungen lautet: „Die Software [Projektname] wird [ein Geschäftsziel erreichen], um [einen geschäftlichen Nutzen zu realisieren].” Ein Beispiel für eine vollständige Aussage lautet: „Die Lasermarkierungssoftware ermöglicht es der Fertigung, Text und Bilder mit einem geeigneten Laserstrahl auf Edelstahlkomponenten zu markieren, um Kosten für chemisches Ätzen und Entsorgung zu sparen.” In diesem Beispiel besteht der Zweck des vorgeschlagenen Softwareprojekts darin, ein industrielles Lasermarkierungssystem zum Markieren von Edelstahl-Produktteilen zu betreiben, das eine Alternative zu teuren und umweltschädlichen Chemikalien darstellt. Geschäftsziele und Vorteile können vielfältig und manchmal austauschbar sein. Zu den üblichen Geschäftszielen und Vorteilen können folgende gehören: Erreichen eines bestimmten technischen Ergebnisses, zum Beispiel die Implementierung einer neuen Technologie

Erreichen eines bestimmten logistischen Ergebnisses, zum Beispiel einer schnelleren Markteinführung

Steigerung des Marktanteils oder des Umsatzes, was das Geschäftswachstum fördert

Verbesserung der Kundenerfahrung, -zufriedenheit oder -beziehungen

Stärkung der Geschäftskontinuität, Sicherheit oder Compliance

Steigerung der Produktivität oder Effizienz des Unternehmens, zum Beispiel durch die Automatisierung manueller Prozesse

Aufbau der Marke des Unternehmens

Verwaltung oder Reduzierung von Kosten

Steigerung des Website-Traffics

Steigerung der Präsenz in sozialen Medien Unternehmen erstellen ein Dokument mit Geschäftsanforderungen als Grundlage für nachfolgende, detailliertere Anforderungsdokumente. Stellen Sie sicher, dass das Dokument einen vollständigen Satz praktischer und messbarer Ziele widerspiegelt und die Kundenerwartungen erfüllt. Schließlich sollte das Dokument mit Geschäftsanforderungen ein lebendiges Dokument sein. Bewerten Sie alle zukünftigen Anforderungen, Aktualisierungen oder Änderungen am Projekt anhand des Dokuments, um sicherzustellen, dass die Ziele des Unternehmens weiterhin erfüllt werden. Benutzeranforderungen Benutzeranforderungen spiegeln die spezifischen Bedürfnisse oder Erwartungen der Kunden der Software wider. Unternehmen nehmen diese Anforderungen manchmal in ein Dokument mit Geschäftsanforderungen auf, aber eine Anwendung, die umfangreiche Benutzerfunktionen oder komplexe UI-Probleme aufweist, kann ein separates Dokument rechtfertigen, das speziell auf die Bedürfnisse der vorgesehenen Benutzer zugeschnitten ist. Benutzeranforderungen heben, ähnlich wie User Stories, die Art und Weise hervor, wie Kunden mit der Software interagieren. Es gibt keinen allgemein anerkannten Standard für Benutzeranforderungen, aber dies ist ein gängiges Format: „Der [Benutzertyp] soll [mit der Software interagieren], um [ein Geschäftsziel zu erreichen oder ein Ergebnis zu erzielen].“ Eine Benutzeranforderung in diesem Format für das Beispiel der industriellen Lasermarkierungssoftware sieht wie folgt aus: „Der Produktionsleiter soll in der Lage sein, bei Bedarf neue Markierungsdateien hochzuladen, um eine aktuelle und vollständige Bibliothek mit Lasermarkierungsbildern für die Produktion zu pflegen.“ Für jedes Softwareprojekt kann es viele Benutzeranforderungen geben, die jeweils eine Erwartung, ein Ziel oder eine User Story widerspiegeln. In den meisten Fällen handelt es sich bei Benutzeranforderungen um übergeordnete Ziele, die widerspiegeln, was die Software leisten können sollte. In der Regel werden technische Details zur Erreichung der Ziele vermieden. Benutzeranforderungen bilden häufig die Grundlage für spezifische Softwareanforderungen. Softwareanforderungen Nachdem das Dokument mit Geschäftsanforderungen die Geschäftsziele und Vorteile eines Projekts umrissen hat, sollte das Team eine Softwareanforderungsspezifikation (Software Requirements Specification, SRS) erstellen, die die spezifischen Merkmale, Funktionen, nicht-funktionalen Anforderungen und erforderlichen Anwendungsfälle für die Software identifiziert. Im Wesentlichen beschreibt die Softwareanforderungsspezifikation detailliert, was die Software leisten soll. Sie erweitert oder übersetzt das Dokument mit Geschäftsanforderungen und die Benutzeranforderungen in Merkmale und Funktionen, die Entwickler verstehen und implementieren können. Softwareanforderungen lassen sich in der Regel in funktionale Anforderungen, nicht-funktionale Anforderungen und Domänenanforderungen unterteilen. Funktionale Anforderungen. Funktionale Anforderungen sind Aussagen oder Ziele, anhand derer Teams das Systemverhalten definieren. Funktionale Anforderungen legen fest, was ein Softwaresystem leisten muss und was nicht. Sie werden in der Regel als Reaktionen – Interaktionen oder Ausgaben – ausgedrückt, die als Reaktion auf Eingaben oder Bedingungen generiert werden. Zu den gängigen funktionalen Anforderungen gehören Dateneingabe, Datenzugriff, Benutzerauthentifizierung, Warnmeldungen und Berichterstellung, Online-Zahlungen und Integrationen mit anderer Software. Eine funktionale Anforderung kann eine Wenn-Dann-Beziehung ausdrücken, wie im folgenden Beispiel: „Wenn ein Alarm von einem Sensor empfangen wird, meldet das System den Alarm und hält an, bis der Alarm bestätigt und gelöscht wurde.“ Funktionale Anforderungen können bestimmte Arten von Dateneingaben oder betriebliche Einschränkungen wie Namen, Adressen, Abmessungen und Entfernungen detailliert beschreiben. Diese Anforderungen umfassen oft eine Reihe von Berechnungen, die für die korrekte Funktion der Software unerlässlich sind. Funktionale Anforderungen sind relativ einfach zu testen, da sie das Verhalten des Systems definieren. Ein Test schlägt fehl, wenn das System nicht wie erwartet funktioniert. Nicht-funktionale Anforderungen. Nicht-funktionale Anforderungen beziehen sich auf die Benutzerfreundlichkeit der Software. Nicht-funktionale Softwareanforderungen definieren, wie das System funktionieren oder arbeiten muss. Ein System kann seine funktionalen Anforderungen erfüllen, aber seine nicht-funktionalen Anforderungen nicht erfüllen. Nicht-funktionale Anforderungen definieren die Eigenschaften der Software und die erwartete Benutzererfahrung (UX). Sie umfassen Folgendes: Leistung. Diese misst, wie schnell die Software reagieren oder eine Ausgabe rendern sollte.

Diese misst, wie schnell die Software reagieren oder eine Ausgabe rendern sollte. Benutzerfreundlichkeit. Der Schwierigkeitsgrad, den Benutzer beim Verstehen oder Verwenden einer Benutzeroberfläche oder eines Softwaresystems erleben.

Der Schwierigkeitsgrad, den Benutzer beim Verstehen oder Verwenden einer Benutzeroberfläche oder eines Softwaresystems erleben. Skalierbarkeit. Die Fähigkeit der Software, mehr gleichzeitige Benutzer oder Transaktionen zu verarbeiten.

Die Fähigkeit der Software, mehr gleichzeitige Benutzer oder Transaktionen zu verarbeiten. Sicherheit. Die Art und Weise, wie die Software die Verarbeitung und Daten vor Verlust oder Diebstahl schützt.

Die Art und Weise, wie die Software die Verarbeitung und Daten vor Verlust oder Diebstahl schützt. Wartbarkeit. Die Fähigkeit der Software, im Laufe der Zeit gepatcht oder aktualisiert zu werden.

Die Fähigkeit der Software, im Laufe der Zeit gepatcht oder aktualisiert zu werden. Kompatibilität. Die Kompatibilität umfasst die Hardware-, Betriebssystem- und andere Plattformanforderungen für die Software.

Die Kompatibilität umfasst die Hardware-, Betriebssystem- und andere Plattformanforderungen für die Software. Portabilität. Die Fähigkeit der Software, auf verschiedenen Systemen oder Plattformen zu laufen. Ein Beispiel für eine nicht-funktionale Anforderung in Bezug auf Leistung und Benutzererfahrung könnte lauten: „Die Seiten dieses Webportals müssen innerhalb von 0,5 Sekunden geladen werden.“ Domänenanforderungen. Domänenanforderungen sind Erwartungen in Bezug auf eine bestimmte Art von Software, einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Branche. Domänenanforderungen können funktional oder nicht-funktional sein. Der gemeinsame Faktor für Domänenanforderungen ist, dass sie festgelegte Standards oder allgemein akzeptierte Funktionsumfänge für diese Kategorie von Softwareprojekten erfüllen. Domänenanforderungen können sehr unterschiedlich sein, treten jedoch typischerweise in den Bereichen Militär, Medizin und Finanzwesen auf. Ein Beispiel für eine Domänenanforderung für Software in medizinischen Geräten ist: „Die Software muss in Übereinstimmung mit der Norm IEC 60601 hinsichtlich der grundlegenden Sicherheit und Leistung für medizinische elektrische Geräte entwickelt werden.“ Ein weiteres Beispiel für eine Domänenanforderung für die Finanzbranche ist: „Die Software sollte den aktuellen Standards der allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze für die Finanzbuchhaltung und Berichterstattung entsprechen.“ Software kann funktional und nutzbar sein, aber dennoch für die Produktion ungeeignet, weil sie die Domänenanforderungen nicht erfüllt.

Beispiele für Anforderungen in der Softwaredokumentation Eine Softwareanforderungsspezifikation beschreibt die Software häufig als eine Reihe einzelner Funktionsmodule. Im Beispiel der Lasermarkierungssoftware kann eine Softwareanforderungsspezifikation die folgenden Module definieren: Die Schnittstelle, die Markierungsbilddateien in Steuersignale für den Laserstrahl umwandelt.

Eine Benutzeroberfläche, über die sich ein Bediener anmelden, Produkte aus einer Bibliothek auswählen und Markierungszyklen starten oder stoppen kann.

Ein Testmodus zur Kalibrierung des Systems. Es gibt einige Industriestandards für ein Softwareanforderungsspezifikation, wie zum Beispiel ISO/IEC/IEEE 29148:2018, aber Unternehmen können dennoch ein anderes bevorzugtes Format für Softwareanforderungsspezifikationen verwenden. Ein gängiger Ansatz lautet: „Die [Funktion oder Eigenschaft] soll [auf der Grundlage von Benutzereingaben etwas tun und entsprechende Ausgaben liefern].“ Einige Softwareanforderungen im Zusammenhang mit dem Beispiel des Lasermarkierungssystems können Folgendes umfassen: „Der Lasermarkierungsvorgang muss AutoCAD-Vektorgrafikdateien in Laser-Ein-/Aus-Steuersignale sowie X- und Y-Spiegelsteuersignale umwandeln, die zum Betrieb des Lasersystems verwendet werden.“

„Die Software liefert dem Bediener visuelles Feedback, sodass dieser den aktuellen Status des Markierungszyklus in Echtzeit auf einem nahe gelegenen Monitor überlagert auf einem grafischen Produktbild verfolgen kann.“ Zusätzlich zu den funktionalen Anforderungen enthält eine Softwareanforderungsspezifikationen häufig nicht-funktionale Anforderungen, die Eigenschaften des Systems oder der Betriebsumgebung identifizieren. Diese beeinflussen wichtige Entscheidungen zum Systemdesign in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit, Verfügbarkeit, Kapazität, Zuverlässigkeit und Compliance. Sie bestimmen Entwicklungsentscheidungen und Designanforderungen für die Software, wie zum Beispiel die Häufigkeit von Passwortänderungen, Datenschutzeinstellungen und Anmeldedaten. Ein Systemanalytiker oder Produktmanager erstellt eine Softwareanforderungsspezifikation in der Regel in Zusammenarbeit mit den relevanten Stakeholdern, wie zum Beispiel den Entwicklern und Führungskräften. Im Idealfall sollte jede in einem Softwareanforderungsspezifikation festgelegte Anforderung mit den in einem Dokument für die Geschäftsanforderungen dargelegten Geschäftszielen übereinstimmen. Für externe Softwareauftragnehmer bildet das fertige Softwareanforderungsspezifikation die Grundlage für die Kostenschätzung und die Vertragserfüllung. Während die Softwareanforderungsspezifikation in der Regel funktionale und nicht-funktionale Anforderungen enthält, unterscheiden einige Unternehmen möglicherweise zwischen einer Softwareanforderungsspezifikation und einer funktionalen Anforderungsspezifikation. In diesen Fällen dient funktionale Anforderung als separates Dokument und befasst sich mit der Funktionsweise eines Softwareprodukts. Eine funktionale Anforderung legt häufig alle Felder und Benutzerinteraktionen im gesamten Softwareprodukt fest. Abbildung 2: Wie man funktionale Spezifikationen skizziert.