Was sind die 5 größten Risiken von Cloud Storage?

Ob Datenverlust, mangelnder Datenschutz oder Cyberangriffe: Speicheradministratoren müssen die Risiken der Cloud-Datensicherung vor einer Migration sorgfältig prüfen.

Administratoren sollten diese Risiken während und nach einer Cloud-Speicherinstallation regelmäßig überprüfen. Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten sind von entscheidender Bedeutung.

Der Zugriff auf Cloud-basierte Daten und Systeme erfordert in der Regel eine Internetverbindung. Nur zugelassene und überprüfte Benutzer sollten Zugang zu den Daten haben.

Datenverlust

Wenn Benutzer Daten und Systeme in einem Cloud-Dienst hosten, sind sie weiterhin für die Data Protectionverantwortlich, was die Kontrolle der Daten durch den Benutzer einschränken kann. Erstellen Sie zusätzliche Kopien kritischer Daten und speichern Sie diese auf einer anderen Speicherplattform, idealerweise in einem anderen Rechenzentrum.

Eine hybride Anordnung ist ebenfalls eine Option. Die Benutzer speichern kritische Daten lokal, zum Beispiel in einer NAS-Appliance, und zusätzlich in einem Cloud-Repository. Auf diese Weise können die Benutzer lokal auf kritische Daten aus der NAS-Anwendung zugreifen und Backups dieser Daten in der Cloud hosten.

Prüfen Sie die Service-Level-Vereinbarungen (SLA) der Cloud-Anbieter sorgfältig. Machen Sie sich mit den Regeln vertraut, wer für die Data Protection verantwortlich ist.

Implementieren Sie eine Data-Protection-Richtlinie, um die Risiken der Cloud-Datenspeicherung zu minimieren. Dieses Dokument legt Vorgaben dafür fest, wie Benutzer Daten erstellen, speichern, darauf zugreifen, sie ändern und löschen.

Data Protection ist auch eine wichtige regulatorische Anforderung, wie in der EU-DSGVO festgelegt. Jede Organisation, die auf Daten zugreift, die von einem EU-Mitgliedstaat erzeugt wurden, muss die DSGVO einhalten.