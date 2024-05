Wie kann KI die Sicherheit von Cloud-Speichern verbessern?

Künstliche Intelligenz (KI) findet ihren Weg in nahezu jeden Bereich der IT. Speziell bei Cloud-Speichern können Administratoren KI nutzen, um ihre Sicherheit zu verbessern.

KI scheint – zumindest anfänglich – gut positioniert zu sein, um einen Mehrwert für Cloud-Speicherressourcen zu bieten, wie zum Beispiel eine verbesserte Geräteverwaltung, eine bessere Analyse und Berichterstattung über die Speicherleistung und Hilfe bei der Erkennung potenzieller Sicherheitsbedrohungen. Implementieren Sie die folgenden Best Practices mit KI, um die Sicherheit von Cloud Storage insgesamt zu verbessern.

Nutzen Sie KI effektiv für die Sicherheit von Cloud Storage

Trainieren Sie die KI-Ressourcen vor dem Einsatz in der Produktion ordnungsgemäß in ihren Rollen. Benutzer sollten ihre Sicherheitskriterien für Cloud-Speicher für KI definieren, die Sicherheitsinformationen identifizieren, die sie lernen muss, und das System dann programmieren und testen, bevor es in Produktion geht.

Unternehmen sollten Daten sowohl im Ruhezustand (Data at Rest) als auch bei der Übertragung (Data in Motion) verschlüsseln. Während die derzeitigen Verschlüsselungsmethoden recht leistungsfähig sind, können KI-gestützte Verschlüsselungsalgorithmen noch mehr Sicherheit bieten, insbesondere in Cloud-Speicherumgebungen.

KI-basierte Speicherverwaltungssysteme können automatisierte Assistenten erstellen, die Echtzeit-Statusberichte über Cloud-Speicheroperationen liefern. Sie können auch auf Anweisungen des lokalen Speichertechnikers reagieren, um bestimmte Funktionen wie die Erstellung eines Leistungsprotokolls oder die Änderung der Zugriffsparameter für den Cloud-Speicher zu starten. Koordinieren Sie solche Aktivitäten mit dem Cloud-Service-Anbieter.

Netzwerke sind wesentliche Elemente einer Speicherinfrastruktur, die die Cloud nutzt. Trainieren Sie die KI-Technologie, um verdächtige Codemuster zu erkennen, die auf eine mögliche Sicherheitsverletzung lokal oder innerhalb des Cloud-Speicherdienstes hindeuten können. Nutzen Sie sie auch für Netzwerkperimeter, die vor Cyberangriffen geschützt werden müssen. Das KI-Tool kann schnell Millionen von Code-Anomalien untersuchen und potenzielle Kandidaten für Abhilfemaßnahmen identifizieren.

Admins könnten auch generative KI (GenAI) einsetzen, um Verbesserungen für die Speichersicherheitsressourcen zu empfehlen. Koordinieren Sie hier zwischen dem Cloud-Dienstanbieter und dem eigenen Speicherteam.