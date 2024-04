Welche Rolle spielt generative KI in der Unternehmenssuche?

Die unternehmensweite Suche besteht aus zwei Komponenten: der eigentlichen Suche und der ihr vorausgehenden Aufarbeitung von Inhalten.

Unternehmenssuche ist die Technologiekategorie für die Suche nach unstrukturierten Informationen innerhalb einer Organisation. Beispielsweise suchen Benutzer in den geprüften Informationsquellen ihres Unternehmens nach Antworten auf berufsbezogene Fragen. Die Unternehmen wiederum sichern und verwalten diese Quellen in Content Repositories. Je genauer die Benutzer ihre Abfragen definieren, desto bessere Ergebnisse erhalten sie.

Als Unternehmen begannen, ihre Suchstrategien um KI-Funktionen zu erweitern, wurden diese Prozesse gestrafft. Generative KI verspricht nun, die Verbindungen zwischen den beiden Prozessen weiter zu optimieren und den Benutzern bessere Antworten auf ihre Fragen zu liefern.

Außerdem müssen die Mitarbeiter die Inhalte mit relevanten Begriffen kennzeichnen, welche die vom zugrunde liegenden Betriebssystem bereitgestellten Metadaten (zum Beispiel Dateinamen und Datum der letzten Änderung) ergänzen. Manchmal erfolgt diese Verschlagwortung im Rahmen der täglichen Arbeit. Beispielsweise füllen Büroangestellte vor der Ablage von Dokumenten Formulare aus, in denen sie nach relevanten Begriffen fragen, die sie als Tags verwenden können.

Zunächst müssen die Benutzer die relevanten Suchbegriffe eingeben und sicherstellen, dass sie im richtigen System oder am richtigen Ort suchen. Jemand im Unternehmen muss das Schema definieren und das kontrollierte Vokabular oder die Taxonomie einführen, um Inhalte aus unterschiedlichen Repositories zu erfassen.

Eine Unternehmenssuche kann verschiedene Facetten für die Suche enthalten und relevante Kategorien zur Verwendung vorschlagen. Je nach Design kann die Benutzeroberfläche gültige Suchkriterien in einem Dropdown-Menü auflisten oder Begriffe durch Textvorschläge empfehlen.

Unternehmenssuche mit KI

Diese Prozesse gab es schon vor KI und sie bleiben in der aktuellen digitalen Umgebung relativ unverändert. Neuere Content-Technologien, einschließlich KI, versuchen jedoch, die Suchergebnisse zu verbessern, indem sie Verbindungen zwischen Wörtern und Sätzen in Dokumenten ableiten, die in Content Repositories gespeichert sind.

So kann KI beispielsweise relevante Wörter und Ausdrücke extrahieren, um Dokumente automatisch zu katalogisieren. Die semantische Suche, die Stimmungsanalyse von Texten und die Ähnlichkeitsanalyse können darüber hinaus Informationen auf der Grundlage vordefinierter Kriterien präsentieren.

Bei diesen Technologien werden Algorithmen eingesetzt, um die Bedeutung von Texten zu extrahieren, indem sie mit vordefinierten Beziehungen zwischen Begriffen gefüttert werden. Die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP), maschinelles Lernen und Graphenalgorithmen wurden einst als KI-gestützte Tools angepriesen, gelten aber heute als Mainstream-Technologien für die Entwicklung von Sucherlebnissen in Unternehmen.