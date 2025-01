So nutzen Sie KI-Tools für vereinfache Data-Center-Prozesse

Rechenzentren nutzen KI-Tools, um die Einrichtungen und die von ihnen bewältigten Arbeitslasten zu verwalten. Künstliche Intelligenz kann Rechenzentrumsadministratoren bei verschiedenen Aufgaben helfen, darunter Stromsteuerung, Überwachung des Energieverbrauchs, Wartungsaktualisierungen und Netzwerksicherheit.

KI ist eine sich ständig weiterentwickelnde Geschäftsdisziplin für die Rechenzentren von heute. Administratoren müssen alles lernen, von der Bereitstellung der neuesten KI-Tools im Rechenzentrum bis hin zu den Fragen, die sie KI-Anbietern stellen müssen. Zwar gibt es Bedenken, ob Rechenzentren die KI-gestützten Arbeitslasten ihrer Kunden unterstützen, doch die Bereitstellung von KI-Tools im Rechenzentrum bietet viele Vorteile.

Wie KI im Rechenzentrum eingesetzt wird

KI-Tools sammeln und analysieren häufig Daten – Prozesse, die manuell nicht durchgeführt werden können oder zu lange dauern würden. Dadurch können Administratoren vorbeugende Maßnahmen ergreifen, bevor Probleme auftreten, und den Betrieb optimieren.

Energieverwaltung

Die Kombination eines KI-Tools mit einem fortschrittlichen Verteilungsmanagementsystem kann Eigentümern und Admins von Einrichtungen dabei helfen, die Energiekosten und die Umweltauswirkungen zu senken. Das fortschrittliche Verteilungsmanagementsystem priorisiert die Wahl des Energieversorgers auf der Grundlage von Faktoren wie niedrigsten Kosten und CO2-Quelle. Das KI-Tool analysiert dann den Stromverbrauch in Echtzeit und automatisiert die entsprechende Stromauswahl.

Kühlungssteuerung

KI-Lernmodelle helfen bei der Optimierung von Kühloptionen für breitere Anwendungen, da sie mehr Datenpunkte überwachen und analysieren als herkömmliche Kühlsysteme. So ermöglicht beispielsweise die Partnerschaft zwischen Trane Technologies und BrainBox AI den Eigentümern von Einrichtungen, die Kühlung automatisch auf der Grundlage verschiedener Faktoren wie des Wetters sowie von Zeitplänen und Abläufen zu steuern. BrainBox AI analysiert die Daten automatisch und sagt das thermische Verhalten jedes Bereichs voraus, um eine angemessene Kühlung zu gewährleisten.

Netzwerkoptimierung

Über die traditionelle Analyse und vorausschauende Arbeitslastverteilung hinaus können KI-Tools mit Anwendungen für das Infrastrukturmanagement von Rechenzentren (DCIM) kombiniert werden, um die Netzwerkoptimierung zu verbessern. Einige KI-Tools, wie Juniper Networks Mist AI, automatisieren die Einrichtung und Konfiguration neuer Ressourcen, wie zum Beispiel virtueller Server. Dadurch können sich Administratoren anderen Aufgaben widmen.

Hardwarewartung

Die Überwachung des Lebenszyklus von Tausenden von Hardwarekomponenten in einem Rechenzentrum ist eine gewaltige Aufgabe. Fügen Sie ein KI-Tool hinzu, um die Wartungsprozesse zu verbessern. KI analysiert alle in der Einrichtung verfügbaren Daten, um vorherzusagen, wann ein Eingriff erforderlich ist. Fügen Sie DCIM-, IoT-Sensor- und Gerätedaten in die KI-Anwendung ein, um Geräte wie Batterien, Motoren und Server für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) zu analysieren und zu benachrichtigen.

Sicherheit

KI-Tools können den Standort eines Rechenzentrums analysieren und Verbesserungen vorschlagen, die auf physischen Gefahren wie Überschwemmungen, Bränden oder elektrischen Schäden basieren. Sie können Maßnahmen empfehlen, um Geräte oder Personen vor Schäden zu schützen, wie zum Beispiel die Installation feuerfester Gehäuse für USV-Batterien. Verwenden Sie KI-Tools in der Entwurfsphase der Einrichtung oder bei der Einrichtung neuer privater Netzwerke für Kunden von Colocation-Rechenzentren.

Bereitstellung und Konfigurationsmanagement

KI-gestützte Apps können die Einrichtung und Konfiguration von Rechenzentrumressourcen wie VMs und Netzwerkeinstellungen automatisieren. Administratoren können das durch vorgegebene Regeln und Richtlinien für Standard-Setups, Konfigurationen und Workload-Anforderungen ermöglichen, was Zeit spart und das Fehlerrisiko reduziert.