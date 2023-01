NOC vs. Rechenzentrum: Was ist der Unterschied?

Rechenzentren und Network Operation Center (NOC) sind technische Einrichtungen, die große Mengen an Hardware, Software und IT-Personal beherbergen. Beide Zentren dienen jedoch unterschiedlichen Geschäftszielen. Erfahren Sie, was in den beiden Einrichtungen geschieht und wie sie sich in Bezug auf ihren Zweck, ihre Aufgaben und die üblicherweise verwendeten Geräte und Tools unterscheiden.

Was ist ein Rechenzentrum? Ein Rechenzentrum oder Data Center ist ein Gebäude, das Anwendungen, Daten und andere digitale Dienste für ein Unternehmen hostet. Die Netzwerkinfrastruktur und die dazugehörigen Kabel, die sich im Rechenzentrum befinden, verbinden die Server mit dem lokalen Netzwerk (LAN), um den Zugriff auf Geschäftsanwendungen und Daten zu ermöglichen. Benutzer, die über LAN, WAN oder Fernzugriff mit dem Netzwerk des Unternehmens verbunden sind, können auf Anwendungen zugreifen, die in einer oder mehreren Data-Center-Einrichtungen untergebracht sind. Herkömmliche Unternehmensrechenzentren befinden sich in erster Linie in privatem Besitz und werden privat betrieben, aber viele Anwendungen und Dienste wandern jetzt in Cloud-Computing-Rechenzentren, die Dritte unterhalten.

Was ist ein Network Operation Center? Ein NOC ist ein zentraler Knotenpunkt, an dem Netzwerkexperten Komponenten, Server und Endpunkte im Hinblick auf den Zustand und die Leistung des Netzwerks überwachen. Jedes Unternehmen verwaltet sein NOC anders. Die Entwicklungen im modernen Netzwerk haben auch die Aufgaben des NOC verändert. Im Allgemeinen nutzen Unternehmen jedoch NOCs, um den Zustand und die Leistung des Netzwerks zu überwachen. Die Mitarbeiter des Netzwerkbetriebs implementieren und analysieren verschiedene Netzwerk-Monitoring-Tools, die dabei helfen, Netzwerkereignisse, -fehler, -datenströme und Abweichungen vom Basisverhalten zu erkennen, die zu Verlangsamungen oder Ausfällen des Netzwerks führen könnten. Abbildung 1: NetOps-Teams kontrollieren diese NOC-Leistungsmetriken, um den Betrieb des Netzwerks zu überwachen. Beispiele für gängige NOC-Tools sind SNMP-Überwachungs- und Warnsysteme, Syslog-Server, NetFlow-Kollektoren und -Analysatoren sowie KI für IT-Betriebssysteme. Wenn ein Tool ein Problem mit der Netzwerkleistung feststellt, führt das NOC-Team eine Fehlersuche durch, ermittelt die Grundursache und behebt den Vorfall so schnell wie möglich, um die Ausfallzeiten des Geschäftsbetriebs zu minimieren.