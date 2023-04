Ist Cloud-basiertes Netzwerkmanagement das Richtige für Sie?

Das Netzwerkmanagement wurde traditionell über Data Center vor Ort gehostet, die verkabelte LANs, verkabelte WANs und drahtlose Netzwerke verwalten. Dieser Ansatz ist für viele Netzwerkmanager immer noch sinnvoll, aber der Übergang zu Cloud-basierten Infrastrukturen hat zu einem Umschwung zum Cloud-basierten Netzwerkmanagement geführt.

Unternehmen sollten die Vor- und Nachteile beider Ansätze abwägen, wenn sie den Wechsel zur Cloud in Betracht ziehen. Das IT-Team sollte prüfen, ob der Standort der Netzwerkverwaltung einen Unterschied macht.

Vor-Ort-Netzwerkmanagement vs. Cloud-basiertes Netzwerkmanagement

Herkömmliche Netzwerkanwendungen befinden sich vor Ort, in der Regel in Data Centern, während Cloud-Anwendungen in Cloud-Umgebungen existieren. Netzwerkbetreiber, darunter Telefongesellschaften und große Carrier, stellen traditionelle Sprach- und Datennetzwerke bereit. Jeder Unternehmensstandort verfügt über einen Präsenzpunkt im Data Center oder einen anderen Standort für die Netzwerkkonnektivität.

Zu den traditionellen Netzwerken vor Ort gehören die folgenden Geräte:

Kabelendgeräte

Vermittlungseinrichtungen

Router

Hubs

Switches

Netzwerkmanagement-Tools gehören zu den wichtigsten Anwendungen, die in Data Centern laufen. Das Management von Unternehmensnetzwerken erfolgt im Network Operations Center (NOC), in dem Netzwerkmanager und Techniker die Aktivitäten im gesamten Netzwerk beobachten.

Netzwerkexperten erledigen Aufgaben der Netzwerkverwaltung, wie Paket-Routing, Bandbreitenmanagement und Fehlerbehebung bei der Leistung. Viele gehostete Systeme von Drittanbietern bieten Netzwerkmanagement-Tools mit ähnlichen Funktionen.

Abbildung 1: Vergleichen Sie das Netzwerkmanagement vor Ort mit dem in der Cloud.

Für manche Unternehmen kann es sinnvoll sein, das Netzwerkmanagement an einen erfahrenen Dritten zu übergeben. Drittanbieter, zum Beispiel Managed Service Provider (MSP), können Plattformen einrichten, die Netzwerkexperten die Kontrolle über die Verwaltungsaktivitäten geben.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud-basierten Netzwerkinfrastrukturdiensten könnten Netzwerkprofis es vorziehen, Cloud-basierte Netzwerkmanagement-Ressourcen zu nutzen, die von einem Drittanbieter-MSP oder einem Cloud Service Provider (CSP) zur Verfügung gestellt werden, wie beispielsweise AWS, Google Cloud und Microsoft Azure.