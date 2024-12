Die heutigen komplexen virtualisierten Unternehmen stellen IT-Manager vor einen administrativen Härtetest. Während Netzwerk-Admins sich mit der Optimierung des Netzwerk-Traffic-Monitorings und der betrieblichen Abläufe (Operational Excellence) herumschlagen, suchen sie regelmäßig nach Best Practices und den richtigen Tools für die Aufgabe.

In diesem Zeitalter der digitalen Transformation stellt das Unternehmensnetzwerk die Basis für alle weitreichenden Änderungen dar, die sich gegenwärtig vollziehen. Die Netzwerkinfrastruktur, die kritische Operationen ermöglicht, ist mit mehr Systemen und Geräten verbunden als jemals zuvor.

Wie die Unternehmen und Regierungen, die davon abhängig sind, ist das Unternehmensnetzwerk sehr viel dynamischer geworden. Und weil Organisationen so stark darauf angewiesen sind, dass dieses Netzwerk schnell, sicher und zuverlässig funktioniert, erwartet man Operational Excellence.

Services für das Netzwerk-Traffic-Monitoring sind wichtige Tools, um Traffic-Daten zu erfassen, die zur Analyse und Optimierung essenziell sind. Aber die Wahl und die effiziente Bereitstellung der richtigen Tools erfordern ein gutes Verständnis der jeweiligen Netzwerkinfrastruktur, Prioritäten und Herausforderungen.

Nachfolgende finden Sie sieben Schritte für ein Netzwerk-Traffic-Monitoring, um eine zuverlässige und konsistent hoch performante Enterprise-Netzwerkinfrastruktur zu unterstützen.

Netzwerkmanager können Tools für die Datenerfassung oder das Traffic Sniffing einsetzen, um Informationen zu Netzwerkaktivitäten im zeitlichen Verlauf zu sammeln. Bei der Datenerfassung sollte es sich um einen fortlaufenden Prozess handeln, da Änderungen im Netzwerk konstant erfolgen. Anhand dieser Daten kann die IT den Netzwerkverkehr analysieren, um Probleme zu beheben und Änderungen vorzunehmen und so die Service-Level zu verbessern.

In Verbindung mit Software für das Management der Netzwerkkonfiguration kann die Überwachung und Analyse der Netzwerk-Performance der IT auch helfen, Möglichkeiten zu identifizieren, um die Gerätekonfigurationen anzupassen. Auf diese Weise lassen sich schnellere Datentransfers über das Netzwerk realisieren. Grafische Reporting Tools können es Netzwerkmanagern erleichtern, Service-Level-Probleme zu bewerten und zu lösen.

Es muss eine formalisierte Richtlinie vorhanden sein, die den zuständigen IT-Mitarbeiter alarmieren kann, wenn ein Netzwerkproblem auftritt. Automatisierte Tools können diesen Prozess in Gang setzen und den Vorfall an den betreffenden Experten eskalieren, sobald nähere Informationen vorliegen.

Effektives Netzwerk-Monitoring und Performance-Management kann der IT helfen, Schwierigkeiten zu erkennen, bevor daraus voll ausgeprägte Probleme entstehen. Somit lassen sich die Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit minimieren. Um jedoch eine hohe Verfügbarkeit und begrenzte Downtime sicherzustellen, muss die IT über einen Business-Continuity - und Disaster-Recovery-Plan verfügen, der die geeigneten Failover -Maßnahmen detailliert beschreibt. Die Netzwerkarchitektur ohne Single Point of Failure zu gestalten, ist kritisch, um größere Ausfälle zu verhindern.

Fehlerisolierung und Troubleshooting geben Auskunft, wo genau das Problem liegt. Die Analyse des Netzwerk-Traffics ermöglicht Netzwerkmanagern detaillierte Einblicke in die Ursache des Problems, so dass sie die Behebung beschleunigen und unerwünschte Folgen begrenzen können.

Netzwerk-Monitoring erfordert etliche Elemente, um erfolgreich zu sein. Dazu gehört unter anderem eine automatisierte Inventarerkennung, um das Netzwerk richtig abzubilden. Tools zum Alerting und Reporting sorgen für die Meldungen und anderen Berichte, die notwendig sind, damit die IT Probleme in den Griff bekommen und die Konfigurationen detailliert anpassen kann.

Drei Herausforderungen beim Netzwerk-Monitoring

Sichtbarkeit in das undurchsichtige Netzwerk. Es kann schwierig sein, sich ein genaues und klares Bild (PDF) über die Traffic-Aktivitäten in einem Unternehmensnetzwerk zu verschaffen, das sowohl hochgradig virtualisiert als auch verteilt ist. Wenn man die Cloud in dieser Gleichung mitberücksichtigt, wird es sogar noch problematischer, die Aktivitäten in nahezu Echtzeit zu verfolgen. Obwohl die Tools immer besser werden, bleibt noch viel zu tun, um bestimmte Umgebungen, zum Beispiel Multi-Cloud-Architekturen, zu überwachen.

Abbilden des Netzwerks und Festlegen einer Baseline. Aufgrund der dynamischen Natur des heutigen Netzwerks kann es problematisch sein, die Abhängigkeiten abzubilden. Ohne dieses Element verliert die IT eine zentrale Einblickmöglichkeit, indem sie einen wichtigen Kontext für den Traffic-Fluss verliert. Gleichzeitig wird durch die ständig wechselnde Disposition des Netzwerks eine echte Performance Baseline zur Herausforderung. Ohne dies ist es unmöglich, Service-Level-Probleme zu beurteilen oder proaktive Konfigurationsanpassungen vorzunehmen.

Optimale Konfiguration. Einer der größten Vorteile eines effektiven Netzwerk-Monitorings ist die Möglichkeit, mithilfe von Konfigurationsänderungen ein Feintuning der Performance durchzuführen. Festzustellen, wo und wie man diese Anpassungen realisiert, kann eine gewaltige Aufgabe darstellen. Zudem können, wenn ein Gerät falsch konfiguriert wird, die Folgen gravierend sein. IT-Organisationen müssen über konsistente Richtlinien für das Change Management verfügen, die Tests vorschreiben, um sicherzustellen, dass das System korrekt konfiguriert ist.