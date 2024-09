Wie man Netzwerkänderungen in einer Laborumgebung testet

Wenn Netzwerkprofis Konfigurationsänderungen vornehmen müssen, könnten sie die Änderungen direkt an das Produktionsnetz senden und einen Ausfall riskieren. Oder sie testen zuerst. Netzwerkprofis und insbesondere Anfänger sollten Änderungen in Netzwerklabors überprüfen.

Selbst eine scheinbar triviale Änderung in einem Produktionsnetzwerk kann zu unerwarteten und unerwünschten Konsequenzen führen, einschließlich Netzwerkausfällen. Eine Unterbrechung des Netzwerkbetriebs verhindert die Kommunikation zwischen den Geräten und beeinträchtigt die Arbeit. Netzwerkausfälle verursachen auch mehr Arbeit für Netzwerkteams, die den Dienst wiederherstellen müssen.

Netzwerklabore bilden die Produktionsumgebung des Netzwerks nach und ermöglichen es den Netzwerktechnikern, Änderungen zu testen, bevor sie in Kraft treten. Zu einem ausreichenden Netzwerklabor gehören Testgeräte und Monitoring-Tools. Netzwerktechniker müssen außerdem einen gründlichen Testprozess mit umfassender Dokumentation einhalten, um Änderungen zu testen.

Netzwerktechniker sollten die Testumgebung in einem separaten, kontrollierten Bereich unterbringen, um Änderungen einzudämmen und das Risiko negativer Auswirkungen auf das Produktionsnetzwerk zu minimieren. Zum Beispiel können in einer IaaS -Umgebung in einer separaten virtuellen privaten Cloud neue Instanzen von Netzwerkdiensten oder virtuellen Appliances eingerichtet werden.

In einem Produktionsnetzwerk werden in der Regel viele verschiedene Gerätegenerationen eingesetzt, so dass die Netzwerklaborumgebung dies mit all den verschiedenen Generationen von Hardware, Firmware und Betriebssystemen nachahmen sollte. Das Netzwerklabor sollte auch in der Lage sein, die Geräte nach Bedarf zu instanziieren. Wenn keine physischen Geräte zur Verfügung stehen, kann ein Tool zur Netzwerkemulation eine weniger aufwendige, aber nützliche Alternative sein.

Die Vorteile der Dokumentation gehen über das Netzwerklabor hinaus. Zum Beispiel folgen Netzwerkadministratoren in der Regel einem Change-Management -Prozess, um Änderungen in ihren Produktionsumgebungen zu implementieren. Sie können die während des Testprozesses erstellte Dokumentation als Grundlage für die Implementierung der Änderungen im Netzwerk wiederverwenden.

Wie man Änderungen in einem Netzwerklabor testet

Netzwerktechniker sollten jede Änderung, die sie planen, zuerst in einem Labor testen, auch solche, von denen sie keine negativen Auswirkungen erwarten. Einige Änderungen, zum Beispiel Upgrades von Netzwerkgeräten und Konfigurationsänderungen, kommen häufiger vor als andere. Der Prozess ist in beiden Fällen in etwa derselbe, nur die Einzelheiten der Änderung unterscheiden sich.

Um ein Geräte-Upgrade oder eine Konfigurationsänderung zu testen, sollte ein Netzwerklabor eine verkleinerte Version eines typischen Produktionsnetzwerksegments nachbilden, das das zu ändernde Gerät umgibt. Dabei sollte das Gerät dasselbe Modell und dieselbe Konfiguration aufweisen, die auch in der Produktion zum Einsatz kommen.

Zum Beispiel benutzen die Netzwerktechniker zum Testen eines Switch-Betriebssystem-Upgrades im Netzwerklabor einen Switch, der dem angestrebten Switch im Produktionsnetz so nahe wie möglich kommt. Sie schließen den Test-Switch an die gleichen Geräte an, die auch an den Ziel-Switch angebunden sind. Bei diesen Geräten sollte es sich um dieselbe Art von Hardware und Software handeln, die in Modell und Konfiguration den an den Ziel-Switch angeschlossenen Geräten ähneln.

Bevor Netzwerkadministratoren das Upgrade testen, sollten sie Netzwerk-Traffic im Labor generieren und das Geräteverhalten und die Leistung überwachen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Testgerät die gleiche Leistung erbringt wie das Gerät in der Produktion.

Wenn Netzwerkadministratoren die Änderung testen – egal, ob es sich um eine Konfigurationsänderung, ein Upgrade des Betriebssystems oder eine Firmware-Änderung handelt – sollten sie diese genau wie dokumentiert durchführen. Wenn sie feststellen, dass sie etwas ausgelassen haben, müssen sie die Dokumentation aktualisieren, um die Unstimmigkeiten zu beseitigen.

Sobald der Test läuft, ist zu überwachen, wie der Datenverkehr durch die Testumgebung fließt. Der Traffic sollte die gewünschten Änderungen im Verhalten zeigen. Ist dies nicht der Fall, ermitteln Sie die Gründe, aktualisieren Sie die Änderungsdokumentation und testen Sie erneut.

Wenn die Teständerung in der Testumgebung zu den erwarteten Ergebnissen führt, können die Netzwerktechniker sie im Rahmen des Änderungsmanagements in die Produktion implementieren.