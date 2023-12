Netzwerksimulation und -emulation: Was ist der Unterschied?

Netzwerktechniker können und sollten nicht immer direkt am Produktionsnetzwerk arbeiten. Um sich auf Netzwerkänderungen vorzubereiten, müssen sie testen, wie sich diese auf die Netzwerkfunktion auswirken können. Experimente im Produktionsnetzwerk führen jedoch möglicherweise zu Serviceproblemen und verursachen dann Ausfallzeiten. Daher ist der Einsatz eines Netzwerktestlabors erforderlich.

In einigen Fällen testen die Techniker in Netzwerklabors, die mit denselben Geräten ausgestattet sind, die auch im Produktionsnetz arbeiten, aber nicht immer. Wenn Netzwerktechniker keine echte Nachbildung ihres Netzwerks verwenden können, greifen sie auf Netzwerksimulationen und Netzwerkemulationen zurück.

Netzwerksimulation und Netzwerkemulation ähneln sich zwar insofern, als sie beide Netzwerkumgebungen nachbilden, aber sie verwenden unterschiedliche Ansätze. Darüber hinaus ist die Netzwerkvalidierung ein nachgelagerter Prozess, der sicherstellt, dass die simulierten oder emulierten Netzwerke die realen Veränderungen in der Umgebung genau widerspiegeln.

Was ist eine Netzwerksimulation?

Netzwerksimulation-Tools erstellen Modelle des gesamten Technologie-Stacks eines Netzwerks, einschließlich der Netzwerkgeräte wie Router und Switches. Netzwerksimulation-Tools konfigurieren diese Modelle auf unterschiedliche Weise und gehen mit verschiedenen Verkehrsprotokollen auf bestimmte Weise um.

Simulationswerkzeuge ermöglichen es Technikern, Netzwerkkonfigurationen und Topologieänderungen sowie deren Auswirkungen auf andere Geräte und den Anwendungsverkehr zu testen. Simulatoren können alle Netzwerkschichten abdecken, von Schicht 1, der physischen Schicht, bis zu Schicht 7, der Anwendungsschicht.

Simulatoren erstellen in der Regel eine Ereignis-Warteschlange (Event Queue) und berechnen dann den Zustand jedes simulierten Geräts, jeder Verbindung und jedes Datenstroms, während sich die Ereignisse nacheinander im Netzwerk abspielen. Zum Beispiel könnte das erste Ereignis das Eintreffen eines Pakets an einem Edge Switch sein, das zweite eine Replikation dieses Pakets auf der vorgelagerten Verbindungsschnittstelle für den Switch und das dritte eine Kollision am Router.

Eine Warteschlange kann sich mit vollständig synthetisierten Ereignissen, mit aus einem realen Netzwerk aufgezeichneten Ereignissen oder mit einer Mischung aus beidem füllen. Netzwerksimulatoren bestimmen den Zustand jedes Netzwerkgeräts und das Schicksal jedes Pakets. Darüber hinaus liefern sie auch Informationen über die Leistung von Verbindungen und Protokollen.