WLAN-Kartierung: Tools, Funktionen und bewährte Verfahren

WLANs sind im Unternehmen allgegenwärtig. Sie bieten flexible und schnelle Konnektivität für Desktops, Laptops, mobile Geräte und unzählige IoT-Geräte in der Netzwerkumgebung. Die neueste Version, Wi-Fi 6, verwendet einige der gleichen Technologien sowie Techniken wie 5G. Das verleiht drahtlosen Unternehmensnetzwerken eine noch nie da gewesene Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit, die sie für Echtzeitanwendungen geeignet macht.

In einer kleinen Umgebung ist die Bereitstellung von WLAN so einfach wie das Aufstellen eines Access Points (AP). Um jedoch eine nahtlose WLAN-Abdeckung in großen Unternehmensumgebungen zu gewährleisten, müssen die Netzwerkteams mehr Sorgfalt walten lassen. Die Gewährleistung einer ausreichenden drahtlosen Netzwerkleistung für jeden Benutzer bedeutet, dass in jedem Raum auf dem Grundriss ein ausreichendes Funksignal vorhanden sein muss.

Netzwerkteams müssen für eine nahtlose, leistungsstarke WLAN-Signalabdeckung sorgen, ohne das Netzwerk zu überfrachten, was die Investitionskosten in die Höhe treiben und die Verwaltungs- und Wartungskosten erhöhen kann. Um diese Aufgabe zu erfüllen, verwenden Unternehmensnetzwerkteams in der Regel WLAN Mapping.

Was ist WLAN Mapping? WLAN Mapping oder WLAN-Kartierung ist der Prozess, bei dem spezielle Hardware- und Software-Tools verwendet werden, um die Signalstärke in einem Raum zu testen und zu dokumentieren. WLAN-Kartierungs-Tools gehen über eine einfache "Wie viele Balken"-Kennzeichnung hinaus. Sie setzen Signalanalysatoren ein, um die Signal- und Empfangsqualität in mehreren Dimensionen zu bestimmen – nicht nur für das WLAN-Signal, sondern auch für Störsignale. Darüber hinaus helfen WLAN-Kartierungs-Tools den Netzwerkteams bei Wireless Site Surveys. Sie zeigen auf, wo Netzwerkteams mehr Daten sammeln sollten, um den Empfang in ganzen Räumen zu charakterisieren. WLAN Mapping Tools helfen Netzwerkteams zu erkennen, wie die Geometrie der Räume, die Baumaterialien, die Platzierung von Personen und Möbeln in einem Raum sowie die Positionierung von APs zusammenwirken, um die Abdeckung an einem bestimmten Ort zu definieren. Die Signalinformationen sind in der Regel in Form einer Heatmap dargestellt, die die Signalqualität in verschiedenen Farben anzeigt. Einige Tools messen nur und erstellen Berichte. Andere Tools ermöglichen es dem Netzwerkteam, potenzielle Standorte für APs zu modellieren und zu extrapolieren, wie sich jede Positionsänderung auf den Empfang auswirken kann, und präsentieren Szenarien über Heatmap Tools.

WLAN Heatmap Tools und -Anbieter für Unternehmen Die Palette der verfügbaren WLAN Mapping Tools reicht von proprietären Lösungen für die Verwaltung von Unternehmensnetzwerken führender Anbieter bis hin zu kostenloser und Open-Source-Software. Netzwerkteams sollten sich die Zeit nehmen, die für sie geeigneten Tools und Anbieter zu evaluieren. Zu den großen Managementanbietern mit Wireless-Mapping-Modulen gehören ManageEngine und SolarWinds. Zu den kleineren Anbietern mit Tools, die sich an Netzwerkspezialisten in größeren Unternehmen richten, gehören AirMagnet, Ekahau, Paessler und VisiWave. Zu den Open-Source-Tools gehören Wireshark, NetSpot und NetStumbler. Einige wichtige Wi-Fi-Mapping-Funktionen, die Sie überprüfen sollten, sind die folgenden: leicht lesbare Heatmaps mit einfachem Drill-in für detaillierte Informationen zu Empfangsproblemen

die Fähigkeit, Informationen von einer Vielzahl von APs und Client-Geräten zu sammeln

vorausschauende Modellierung auf der Grundlage einer einzigen Begehung

die Fähigkeit, Ratschläge zu geben, wie man APs verschieben, hinzufügen oder entfernen kann, um ein optimales Verhältnis zwischen Kosten und Abdeckung zu erreichen.