Wildwuchs bei Netzwerkmanagement-Tools belastet die IT

Wie viele Tools verwenden Sie für das Management, Monitoring und Troubleshooting Ihrer Netzwerke?

Ich spreche mit vielen Fachleuten für Netzwerkinfrastruktur und -betrieb, und ihre Antworten auf diese Frage können durchaus erschrecken. Ein Netzwerktechniker schätzte einmal, dass sein Unternehmen über 75 Netzwerkmanagement-Tools verfügte. In seiner Firma gab es mehrere Teams, die für das Netzwerkmanagement zuständig waren, und jedes Team nutzte seine eigenen bevorzugten Tools.

Laut einer Studie des Analyseunternehmens Enterprise Management Associates (EMA) haben Netzwerkteams ihre Tool-Sets in den letzten vier Jahren erheblich erweitert. 2020 verwendeten 41 Prozent der Netzwerkteams vier oder fünf Tools zur Verwaltung ihrer Netzwerke. 2022 sind es nur noch 23 Prozent, die vier oder fünf Tools verwenden. Gleichzeitig stieg die Zahl der Teams, die 11 bis 15 Tools nutzen, von 9 Prozent im Jahr 2020 auf 22 Prozent im Jahr 2022.

„Wir arbeiten mit fast 20 Tools und sechs oder acht Anbietern“, sagte ein IT Operations Manager bei einer der weltweit größten Regierungsbehörden. „Einige dieser Tools werden nicht von vielen Leuten genutzt, weil sie spezifisch sind, vielleicht für einen bestimmten Anbieter.“

Warum nimmt der Wildwuchs bei Tools immer weiter zu?

Die EMA-Daten zeigen, dass das Netzwerkteam umso mehr Tools einsetzt, je größer ein Unternehmen und dessen Netzwerk ist. Anders gesagt: Mit zunehmender Komplexität steigt auch die Zahl der Tools.

Die Wahrnehmung, dass es zu viele Tools gibt, hängt auch davon ab, an welcher Position im Unternehmen man tätig ist. In unserer Untersuchung gaben Netzwerktechniker und -architekten eine höhere Anzahl genutzter Tools an als Personen im mittleren IT-Management und IT-Führungskräfte. Das obere Management hat keine Ahnung, wie gravierend dieses Problem ist.

Netzwerkmanagementteams neigen dazu, jedes Mal ein neues Tool einzuführen, wenn sie ein neues Managementproblem lösen müssen. Beispielsweise haben unsere Untersuchungen ergeben, dass die Cloud, Work-from-Home-Initiativen und IoT die Netzwerkteams dazu veranlassen, in neue Management-Tools zu investieren. Dabei wird oft nicht geprüft, ob sich die vorhandenen Tools zur Lösung neuer Probleme anpassen lassen.

„Das Problem besteht darin, dass die Tools nicht vollständig integriert sind, so dass man sie nicht in vollem Umfang nutzen kann. Die Leute arbeiten an einem Tool-Projekt und müssen es dann für ein neues Projekt aufgeben“, so ein Netzwerktechniker einer Fortune-500-Bank. „Unternehmen tendieren dazu, viele Tools zu kaufen und nur 10 Prozent ihrer Funktionen zu nutzen. Es liegt nicht daran, dass die neuen Tools etwas können, wozu die alten nicht imstande sind. Es ist nur so, dass das neue Tool an jemanden verkauft wurde, der technisch nicht versiert genug ist, um zu verstehen, dass bereits Tools vorhanden sind, die die Aufgabe genauso gut erledigen können.“